Évtizedekkel ezelőtt eltűnt hegymászó földi maradványait találták meg az Alpokban

Több mint ötven év elteltével találták meg egy balesetet szenvedett hegymászó földi maradványait a svájci Alpokban – közölte csütörtökön Wallis kanton rendőrsége.

A brit férfi csontjait két hegymászó találta meg augusztus 3-án a Chessjen gleccseren Saas-Fee településének térségében. A maradványokat igazságügyi orvosszakértők vizsgálták meg a wallisi kórházban, ahol azonosították a korábban eltűnt hegymászót.

Ezt követően kapcsolatba léptek a hozzátartozóival, és egy DNS-vizsgálat végül megerősítette, hogy valóban az 1971 júliusában eltűnt brit túrázó maradványait találták meg.

A kanton rendőrsége beszámolt arról is, hogy 1925 óta vezet listát az eltűnt hegymászókról. „A gleccserek visszahúzódása egyre több eltűnt hegymászót hoz felszínre, olyanokat, akiket évtizedekkel korábban jelentettek eltűntként” – közölték. Ez történt most is, a csontok ugyanis a hó- és gleccserolvadásnak köszönhetően kerültek elő.

(MTI)

Nyitókép: Krzysztof Kowalik / Unsplash