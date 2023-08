Erotikus filmet vetített a reklámkijelzőn egy hacker, az összeset lekapcsolták

Az iraki hatóságok elrendelték a bagdadi nyilvános ledes reklámkijelzők lekapcsolását, miután egy hackertámadás következtében az egyik kijelzőn pornófilm jelent meg – közölte egy biztonsági forrás vasárnap.

Az ügyben őrizetbe vettek egy gyanúsítottat

Egy biztonsági illetékes elmondta, hogy szombat este egy hacker átvette az irányítást az iraki főváros egyik forgalmas csomópontjában található kijelző fölött, és több percen keresztül pornófilmet vetített rajta, míg a képernyőt ki nem kapcsolták. Az esetről felvétel készült, amely a közösségi oldalakon is terjedni kezdett.

A biztonsági tisztségviselő hozzátette: az incidens miatt a hatóságok minden kijelzőt lekapcsoltak Bagdadban, hogy

megtalálják az esetleges biztonsági réseket.

Blokkolni akarják a hozzáférést a pornográf tartalmakhoz

Az iraki hatóságok 2022-ben bejelentették, hogy blokkolni akarják a hozzáférést a pornográf tartalmakhoz az interneten. Az intézkedés egyelőre csak néhány oldalt érint.

A konzervatív iraki hatóságok tavaly eljárást indítottak a YouTube és a TikTok több felhasználója ellen, akiket azzal vádoltak meg, hogy az „erkölcsöt és a hagyományokat semmibe vevő”, „dekadens tartalmakat” osztanak meg. Néhány embert be is börtönöztek ezért, köztük egy fiatal nőt is, akinek bűne az volt, hogy olyan felvételeket osztott meg az interneten, amelyeken popzenére táncolt.

(MTI)