Boris Johnson volt brit miniszterelnöknek elmegyógyintézetbe kellene kerülnie, miután felajánlotta, hogy feltétel nélkül vegyék fel Ukrajnát a NATO-ba – reagált Dmitrij Medvegyev, a Biztonsági Tanács elnökhelyettese a Telegram-csatornáján.

Inkább őt, a nyugdíjas bolondot kellene feltételek nélkül bevenni egy elmegyógyintézetbe. Ott játszhatná a keményfiút a sajátjai között, a harmadik világháború kirobbantását követelve”

– írta az orosz politikus.

Medvegyev bejegyzésében lagyimir Viszockij „Az őrültekházából” című dalának sorait is idézte, amelyben a klinika pácienseinek azon vágyát írta le, hogy megoldják a Bermuda-háromszög rejtélyét. Az idézett részletben az egyik elmebeteg olyannyira őrülten viselkedett, hogy még a többi beteg is rájött, hogy mentális problémái vannak. Medvegyev megjegyezte, hogy ugyanez a sors várt volna a brit politikusra is egy elmegyógyintézet falai között.

