Település- és vasútfejlesztési programokat indít a kormány

A csütörtök délutáni kormányzati sajtótájékoztatón elhangzott: a kormány széleskörű egyeztetést indít a településekkel és a lakossággal a Szent István Programról, amelynek keretében pilot projektek is indulnak, amelyek tapasztalatait bevonják a programba. A konstrukció a Tisza választási programjában is szerepel, lényege, hogy 10 településenként 1 milliárd forintnyi forrást biztosít az önkormányzatoknak, amiről az ígéretek szerint saját maguk dönthetik el, milyen fejlesztésre fordítják.

Előzetes döntést hozott a kormány a Baross Gábor Vasútfejlesztési Programról,

több ezer milliárdos fejlesztésről van szó, amely uniós pénzekből valósul meg. Pályarekonstrukció, villamosítás, gördülőállomány-beszerzés, elővárosi vonatrendszer fejlesztés is része a programnak.