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Település- és vasútfejlesztési programokat indít a kormány

2026. július 16. 19:24

Elkezdődik a Szent István Program és a Baross Gábor Vasútfejlesztési Program. Magyar Péter az üzemanyagárak alakulásáról is megszólalt a kormányzati sajtótájékoztatón.

2026. július 16. 19:24
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A csütörtök délutáni kormányzati sajtótájékoztatón elhangzott: a kormány széleskörű egyeztetést indít a településekkel és a lakossággal a Szent István Programról, amelynek keretében pilot projektek is indulnak, amelyek tapasztalatait bevonják a programba. A konstrukció a Tisza választási programjában is szerepel, lényege, hogy 10 településenként 1 milliárd forintnyi forrást biztosít az önkormányzatoknak, amiről az ígéretek szerint saját maguk dönthetik el, milyen fejlesztésre fordítják.

Előzetes döntést hozott a kormány a Baross Gábor Vasútfejlesztési Programról,

több ezer milliárdos fejlesztésről van szó, amely uniós pénzekből valósul meg. Pályarekonstrukció, villamosítás, gördülőállomány-beszerzés, elővárosi vonatrendszer fejlesztés is része a programnak.

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Magyarország csatlakozik az uniós AI Gigafactory programhoz és a műholdrendszerekhez kapcsolódó IRIS2 programhoz, amelynek a célja egy olyan műholdas infrastruktúra kialakítása, amellyel biztosítható a kontinens technológiai szuverenitása.

Az azbesztügyről is szó esett: Magyar Péter elmondta, hogy az állam megelőlegezi a kármentesítés költségeit azbesztügyben, de itt is „a szennyező fizet” elve fog érvényesülni. Hozzátette: 

egyértelmű bizonyítékaik vannak, hogy az osztrák fél felel a hibáért, ezekről tájékoztatni fogják őket.

Az üzemanyagárak változásáról a miniszterelnök azt nyilatkozta: „Azt tudom mondani, hogy amennyiben ennél jelentősebb kilengések lennének, és jelentősen nagyobb terhet róna a lakosságra vagy a vállalatokra, akár ideiglenesen, a benzin vagy a gázolaj ára, akkor Kapitány István miniszter be fog avatkozni”.

 

 

Fotó: MTI / Purger Tamás

 

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Összesen 37 komment

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Szerintem
2026. július 16. 20:53
Orbánék a 2010 előtti gyurcsányi, háborús pusztítással felérő romokból újjáépítették az országot, visszaszerezve az elherdált javainkat. Már jó 10 éve rá is izgultak a globál hiénák, az újbóli lerablásra. Keresetek és találtak is erre hazaáruló, őket alázatosan kiszolgáló csicskát, hát megy is már nagyüzemben a szabad rablás. Hogy Vitézy mivel hülyíti a buta prolikat, attól az még úgy van, hogy a közpénzünkből megveteti velünk a vasút fejlesztését, hogy a szándékok szerint idegen kézbe herdálva, azoknak ere már ne legyen gondjuk.
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3
0
google-2
2026. július 16. 20:33
Erre adják a pénzt a külföldi befektetőknek, vasút, széllapátok, ilyesmik. A Schell, a németek szabadulnának a szélerőmű parkjuktól, ránk sózzák. Mindenki megvétet majd valamit velünk jó pénzért, ezért kellett kormányváltás.
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3
0
Irgum-burgum
•••
2026. július 16. 20:07 Szerkesztve
Újra kell nyitni a Fidesz által - saját ígéreteivel szembemenve - bezárt vasúti szárnyvonalakat, hogy a vidéki Magyarország ismét bekerüljön az ország vérkeringésébe.
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2
5
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 16. 20:03
Látom a bukott, emberszámba sem vehető fideszektások vinnyognak. Nagyon helyes, lúzerek. Már a Fidesz szétesik. 😊
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0
5
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