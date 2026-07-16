Település- és vasútfejlesztési programokat indít a kormány

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Elkezdődik a Szent István Program és a Baross Gábor Vasútfejlesztési Program. Magyar Péter az üzemanyagárak alakulásáról is megszólalt a kormányzati sajtótájékoztatón.
A csütörtök délutáni kormányzati sajtótájékoztatón elhangzott: a kormány széleskörű egyeztetést indít a településekkel és a lakossággal a Szent István Programról, amelynek keretében pilot projektek is indulnak, amelyek tapasztalatait bevonják a programba. A konstrukció a Tisza választási programjában is szerepel, lényege, hogy 10 településenként 1 milliárd forintnyi forrást biztosít az önkormányzatoknak, amiről az ígéretek szerint saját maguk dönthetik el, milyen fejlesztésre fordítják.
Előzetes döntést hozott a kormány a Baross Gábor Vasútfejlesztési Programról,
több ezer milliárdos fejlesztésről van szó, amely uniós pénzekből valósul meg. Pályarekonstrukció, villamosítás, gördülőállomány-beszerzés, elővárosi vonatrendszer fejlesztés is része a programnak.
Magyarország csatlakozik az uniós AI Gigafactory programhoz és a műholdrendszerekhez kapcsolódó IRIS2 programhoz, amelynek a célja egy olyan műholdas infrastruktúra kialakítása, amellyel biztosítható a kontinens technológiai szuverenitása.
Az azbesztügyről is szó esett: Magyar Péter elmondta, hogy az állam megelőlegezi a kármentesítés költségeit azbesztügyben, de itt is „a szennyező fizet” elve fog érvényesülni. Hozzátette:
egyértelmű bizonyítékaik vannak, hogy az osztrák fél felel a hibáért, ezekről tájékoztatni fogják őket.
Az üzemanyagárak változásáról a miniszterelnök azt nyilatkozta: „Azt tudom mondani, hogy amennyiben ennél jelentősebb kilengések lennének, és jelentősen nagyobb terhet róna a lakosságra vagy a vállalatokra, akár ideiglenesen, a benzin vagy a gázolaj ára, akkor Kapitány István miniszter be fog avatkozni”.
Fotó: MTI / Purger Tamás