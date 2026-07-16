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Schiffer András Magyar Péter Fidesz

Magyarország destabilizációjára figyelmeztet Schiffer András

2026. július 16. 20:46

Az LMP korábbi vezetője az alkotmányos átalakítás veszélyeire hívta fel a figyelmet Rónai Egon műsorában.

2026. július 16. 20:46
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„Ha egy új parlament egyszerűen kétségbe vonja az előző ciklusok legitimitását, akkor semmi sem garantálja, hogy ugyanezt később ne tegyék meg vele is” – figyelmeztetett Schiffer András a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban.

Schiffer úgy fogalmazott: ez a folyamat politikai spirálhoz és az ország destabilizációjához vezethet. Szerinte ha minden új többség felülírja elődje személyi és intézményi döntéseit, „folyamatosan ugyanabba a folyóba lépkedünk”.

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Miközben Schiffer András bírálta a Fidesz korábbi döntéseit, azt is hozzátette: szerinte ugyanazokat a módszereket egy új politikai többség sem alkalmazhatja. Figyelmeztetett: 

a demokratikus politika nem indulhat ki abból, hogy a választási győzelem minden korlátot felülír, 

még akkor sem, ha jelentős társadalmi támogatás áll mögötte. Kiemelte: egy demokrata eleve nem ígérhet olyan intézkedéseket, amelyek az alkotmányos garanciák felszámolásával valósíthatók meg.

Schiffer András a műsorban a rendszerváltás utáni alkotmánybírósági tételmondatot is felidézte: jogállamot nem lehet a jogállam ellenében létrehozni.

 

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Összesen 33 komment

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lemez
2026. július 16. 22:00
Már a nyugdijasok okosórája is veszélyes.Mindent beszántani bevetni söval.Poloska tetühadmúvelete.
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1
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 16. 21:58
OszodibeszedBeszartak-a-fideszesek 2026. július 16. 21:50 Te egy erőszakos őrültere szavaztál. Ne habzószájjazzál itt, tiszás, nézd meg az apró pöszét, amikor a parlamenti vinnyogás közben szájzárat kap. Nem vagyok állampolgár, nem szavaztam és nem is akarnék politikusra szavazni. Csak szeretem nézni, ahogy szoptok, annyi év arrogancia után. :)
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0
0
mostar2222
2026. július 16. 21:50
Nem de-, hanem stabilizáció zajlik, bandi. Netán ez személyes problémád is?
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0
4
falcatus-2
2026. július 16. 21:44
szpt77 2026. július 16. 21:33 "Vége elvtársak..;)..." minek van vége elvtárs? Kihúzhatná a fejét az apadó tiszából, éppen most valósítják meg a rémálmait.Pedig veszélyhelyzet sincs, most nyerték magukat, -szó szerint-hülyére
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1
0
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