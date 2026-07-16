Magyarország destabilizációjára figyelmeztet Schiffer András

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Az LMP korábbi vezetője az alkotmányos átalakítás veszélyeire hívta fel a figyelmet Rónai Egon műsorában.
„Ha egy új parlament egyszerűen kétségbe vonja az előző ciklusok legitimitását, akkor semmi sem garantálja, hogy ugyanezt később ne tegyék meg vele is” – figyelmeztetett Schiffer András a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban.
Schiffer úgy fogalmazott: ez a folyamat politikai spirálhoz és az ország destabilizációjához vezethet. Szerinte ha minden új többség felülírja elődje személyi és intézményi döntéseit, „folyamatosan ugyanabba a folyóba lépkedünk”.
Miközben Schiffer András bírálta a Fidesz korábbi döntéseit, azt is hozzátette: szerinte ugyanazokat a módszereket egy új politikai többség sem alkalmazhatja. Figyelmeztetett:
a demokratikus politika nem indulhat ki abból, hogy a választási győzelem minden korlátot felülír,
még akkor sem, ha jelentős társadalmi támogatás áll mögötte. Kiemelte: egy demokrata eleve nem ígérhet olyan intézkedéseket, amelyek az alkotmányos garanciák felszámolásával valósíthatók meg.
Schiffer András a műsorban a rendszerváltás utáni alkotmánybírósági tételmondatot is felidézte: jogállamot nem lehet a jogállam ellenében létrehozni.