Magyarország destabilizációjára figyelmeztet Schiffer András

„Ha egy új parlament egyszerűen kétségbe vonja az előző ciklusok legitimitását, akkor semmi sem garantálja, hogy ugyanezt később ne tegyék meg vele is” – figyelmeztetett Schiffer András a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban.

Schiffer úgy fogalmazott: ez a folyamat politikai spirálhoz és az ország destabilizációjához vezethet. Szerinte ha minden új többség felülírja elődje személyi és intézményi döntéseit, „folyamatosan ugyanabba a folyóba lépkedünk”.