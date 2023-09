Még mindig minden Trumpról szól

Augusztus 24-én este Atlantában a Fulton megyei börtönbe szállítottak egy 77 esztendős, 190 centiméter magas, szőke, kék szemű férfit. Lejegyezték az adatait, ujjlenyomatot vettek tőle, majd egy fal elé terelték, és lefényképezték. Ezt követően a 200 ezer dolláros óvadék 10 százalékának megfizetése után szabadon távozhatott. Ez az ember az Egyesült Államok korábbi első embere, a republikánus elnökjelöltség toronymagas esélyese.

Donald Trumpot azzal vádolják: megpróbálta manipulálni Georgia 2020-as választási eredményeit. További tizen­nyolc embert vádolnak a kísérletben való részvétellel. „Úgy gondolom, ez szomorú nap az Egyesült Államoknak. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie. (…) Jogunk van vitatni egy választást. (…) Jó néhányan tették ezt Hillary Clintontól Stacey Abramsig. (…) Nem tettünk semmi rosszat, nem tettem semmi rosszat. (…) Amit tesznek, az a választásokba való beavatkozás” – mondta Trump a sajtó munkatársainak, miután távozott a börtönből.

A volt elnök nyilvántartási fotója néhány óra alatt bejárta az internetet. Trump a képet arra használta, hogy támogatóitól pénzt kérjen kampányára, s egyetlen nap alatt több mint 4 millió dollár folyt be a kasszájába. Szüksége is lesz a pénzre, ugyanis a hatalmas költségekkel járó elnökjelölti kampányon túl négy nagy per áll előtte. A USA Today információi szerint a Mentsük Meg Amerikát nevű politikai akcióbizottság már 150 millió dollárt költött el a volt elnök támogatására.