Teljesen magyar kézbe kerül a Colt

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Csütörtök délelőtt óriási volt tapasztalható a Budapesti Értéktőzsdén.
A 4iG a két leányvállalatán keresztül kötelező erejű szerződést írt alá a Colt CZ Group International s.r.o.-val.
Milliárdos tőkemelést hajt végre és teljesen tulajdonába vonja leányvállalatain keresztül a 4iG Nyrt. a Colt CZ Hungary Zrt. fegyvergyártót, az erről szóló, kötelező erejű Term Sheetet hétfőn írta alá a 4iG két leányvállalatával, az N7 Defence Holding Zrt. és az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt., valamint közvetett kisebbségi leányvállalata, a Colt CZ Hungary Zrt. – derült ki a 4iG közleményéből. A cég jelenleg a Colt CZ Group International s.r.o. 51 százalékos, az N7 Defence Holding Zrt. 49 százalékos részesedéssel rendelkezik.
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Csütörtök délelőtt óriási volt tapasztalható a Budapesti Értéktőzsdén.
A Term Sheet alapján a két tulajdonos tulajdoni hányadának megfelelő arányban, összesen 3,42 milliárd forint összegű készpénzes tőkeemelést hajt végre a Colt CZ Hungary Zrt.-ben.
A Term Sheet alapján az N7 Defence Holding Zrt. megvásárolja a Colt CZ Group International s.r.o. Colt CZ Hungary Zrt.-ben fennálló 51 százalékos részesedését. A tranzakció eredményeként – annak zárása esetén – az N7 Defence Holding Zrt. a Colt CZ Hungary Zrt. kizárólagos, 100 százalékos tulajdonosává válik. A tulajdonosváltás lezárására a jelen tájékoztatás időpontjában még nem került sor.
A megállapodás rögzíti azt is, hogy a felek a tulajdonosváltás lezárását követően is fenn kívánják tartani és tovább kívánják fejleszteni hosszú távú gyártási és kereskedelmi együttműködésüket. Ennek keretében a felek jövőbeli gyártási és termékátvételi megállapodás feltételeiről tárgyalnak. Az N7 Defence Holding számára a tranzakció megteremti a magyar védelmi ipar további fejlesztésének alapjait azáltal, hogy a gyártási tevékenységek magyar tulajdonba kerülnek, miközben fennmarad a Colt CZ-vel kialakított hosszú távú stratégiai partnerség.
Nyitókép: MTI/Róka László