Teljesen magyar kézbe kerül a Colt

A megállapodás rögzíti azt is, hogy a felek a tulajdonosváltás lezárását követően is fenn kívánják tartani és tovább kívánják fejleszteni hosszú távú gyártási és kereskedelmi együttműködésüket. Ennek keretében a felek jövőbeli gyártási és termékátvételi megállapodás feltételeiről tárgyalnak. Az N7 Defence Holding számára a tranzakció megteremti a magyar védelmi ipar további fejlesztésének alapjait azáltal, hogy a gyártási tevékenységek magyar tulajdonba kerülnek, miközben fennmarad a Colt CZ-vel kialakított hosszú távú stratégiai partnerség.

Nyitókép: MTI/Róka László