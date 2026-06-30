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4ig nyrt n7 defence holding zrt colt cz hungary zrt.

Teljesen magyar kézbe kerül a Colt

2026. június 30. 10:26

A 4iG a két leányvállalatán keresztül kötelező erejű szerződést írt alá a Colt CZ Group International s.r.o.-val.

2026. június 30. 10:26
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Milliárdos tőkemelést hajt végre és teljesen tulajdonába vonja leányvállalatain keresztül a 4iG Nyrt. a Colt CZ Hungary Zrt. fegyvergyártót, az erről szóló, kötelező erejű Term Sheetet hétfőn írta alá a 4iG két leányvállalatával, az N7 Defence Holding Zrt. és az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt., valamint közvetett kisebbségi leányvállalata, a Colt CZ Hungary Zrt. – derült ki a 4iG közleményéből. A cég jelenleg a Colt CZ Group International s.r.o. 51 százalékos, az N7 Defence Holding Zrt. 49 százalékos részesedéssel rendelkezik. 

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A Term Sheet alapján a két tulajdonos tulajdoni hányadának megfelelő arányban, összesen 3,42 milliárd forint összegű készpénzes tőkeemelést hajt végre a Colt CZ Hungary Zrt.-ben. 

A Term Sheet alapján az N7 Defence Holding Zrt. megvásárolja a Colt CZ Group International s.r.o. Colt CZ Hungary Zrt.-ben fennálló 51 százalékos részesedését. A tranzakció eredményeként – annak zárása esetén – az N7 Defence Holding Zrt. a Colt CZ Hungary Zrt. kizárólagos, 100 százalékos tulajdonosává válik. A tulajdonosváltás lezárására a jelen tájékoztatás időpontjában még nem került sor. 

A megállapodás rögzíti azt is, hogy a felek a tulajdonosváltás lezárását követően is fenn kívánják tartani és tovább kívánják fejleszteni hosszú távú gyártási és kereskedelmi együttműködésüket. Ennek keretében a felek jövőbeli gyártási és termékátvételi megállapodás feltételeiről tárgyalnak. Az N7 Defence Holding számára a tranzakció megteremti a magyar védelmi ipar további fejlesztésének alapjait azáltal, hogy a gyártási tevékenységek magyar tulajdonba kerülnek, miközben fennmarad a Colt CZ-vel kialakított hosszú távú stratégiai partnerség.  

Nyitókép: MTI/Róka László

Összesen 7 komment

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daidalos
2026. június 30. 13:00
...és tessék mondani, én mikor vehetek egy jó kis hazai 45-öst? Merthogy tőlünk jobbra-balra, kisebb-nagyobb eljárások után már szinte mindenkinek lehet, csak nekünk nem...
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0
1
Dermedve
2026. június 30. 12:26
Na, az lesz ám az üzletkötő aki James Bondnak elad egyet!
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0
1
csulak
2026. június 30. 12:07
Poloskaek ezt is tonkreteszik
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3
1
Karvaly
2026. június 30. 10:36
Válaszd a hazait, vegyél M4A1-et! :)
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2
1
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