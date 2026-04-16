04. 16.
csütörtök
04. 16.
csütörtök
Ez nem fog tetszeni a pénztárcánknak: megváltoznak a YouTube-előfizetések árai

2026. április 16. 09:41

Spoiler: drágulás jön.

A YouTube 2026 nyarán ismét hozzányúl az előfizetési áraihoz: három év után emeli a Premium díját, mégpedig érezhető mértékben. Az egyéni csomag ára június 7-től 15,99 dollárra (körülbelül 5800 forintra) nő, míg a családi előfizetés 26,99 dollárba (mintegy 9800 forintba) kerül majd. Ez nagyjából 2–3 dolláros, azaz több száz forintos havi drágulást jelent, ami éves szinten már több ezer forintos többletterhet rak az előfizetőkre – írja a vg.hu

A díjemelés különösen érzékeny időszakban érkezik: a streamingpiacon általánossá váltak az áremelések, miközben a felhasználók egyre tudatosabban váltogatják vagy mondják le előfizetéseiket. A YouTube lépése így nemcsak a bevételek növeléséről szól, hanem arról is, hogy mennyire hajlandók a nézők magasabb árat fizetni ugyanazért a szolgáltatásért.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy a platform nemcsak drágít, hanem közben növeli a reklámterhelést is az ingyenes felhasználóknál.

Ez azt jelenti, hogy a nem fizető nézők hosszabb, akár 90 másodperces, nem átugorható hirdetésekkel találkozhatnak, miközben a fizetős csomag is többe kerül – vagyis a felhasználók mindkét oldalon romló ár-érték arányt érzékelhetnek.

A nyitókép illusztráció (Pexels)

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dixtroy
2026. április 16. 11:21
Ki az aki előfizet oda? És minek?
dundi-fan3
2026. április 16. 10:41 Szerkesztve
Kellett hatalomra juttatni a tiszát és az ukránokat. Itt az eredménye, lipsik!!!
Simbaya
2026. április 16. 10:29
Kaptam pár értesítést a reklámbokkoló miatt, miszerint ez súlyos megszegése a szerződéses akárminek...kb leszarom. A 90 másodperces reklámokkal meg elmegy a youtube a büdös kurva anyjába, biztos sokan végignézik majd 😁
akitiosz
2026. április 16. 10:22
Ingyen van. Hirdetések pedig azoknak vannak, akik képtelenek egy reklámblokkolót feltelepíteni a gépükre. A youtube élvezhetően működik ingyen is. Reklámszűrővel.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!