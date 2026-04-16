Ez nem fog tetszeni a pénztárcánknak: megváltoznak a YouTube-előfizetések árai

A YouTube 2026 nyarán ismét hozzányúl az előfizetési áraihoz: három év után emeli a Premium díját, mégpedig érezhető mértékben. Az egyéni csomag ára június 7-től 15,99 dollárra (körülbelül 5800 forintra) nő, míg a családi előfizetés 26,99 dollárba (mintegy 9800 forintba) kerül majd. Ez nagyjából 2–3 dolláros, azaz több száz forintos havi drágulást jelent, ami éves szinten már több ezer forintos többletterhet rak az előfizetőkre – írja a vg.hu.

A díjemelés különösen érzékeny időszakban érkezik: a streamingpiacon általánossá váltak az áremelések, miközben a felhasználók egyre tudatosabban váltogatják vagy mondják le előfizetéseiket. A YouTube lépése így nemcsak a bevételek növeléséről szól, hanem arról is, hogy mennyire hajlandók a nézők magasabb árat fizetni ugyanazért a szolgáltatásért.