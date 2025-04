Új repülőtér épül Magyarországon: a németek már tűkön ülnek

Új repülőtér épül Miskolcon, mégpedig egy elhivatott pilótaközösség kezdeményezésére és támogatásával. A fejlesztés célja, hogy sportcélokra használható légikikötő létesüljön, amely emellett üzleti gépek, befektetők és látogatók fogadására is alkalmas lesz. A létesítmény különlegessége a tudatos tervezés: két irányból is jól megközelíthető lesz, és a repüléssel nem fogják zavarni a lakosságot sem – írta meg a Világgazdaság.

A Miskolc City Airport a közösségi médiában számolt be a projekt előrehaladásáról. Mint írták, „a villanyvezeték már a földben”, ami jól mutatja, hogy a munkálatok jelentős része már elkezdődött. A posztból az is kiderült, hogy nemrég német Bosch vezetői is érdeklődtek a repülőtérről. A lap szerint a Bosch jelenléte különösen fontos jelzés lehet a repülőtér jövőbeni gazdasági hasznosítását illetően.

A légikikötő kialakításához szükséges hatósági engedélyt idén januárban kapták meg, így hivatalosan is megkezdődhetett a kivitelezés. Az új létesítmény speciális, polgári célú repülőtérként fog működni, amely a sportrepülés mellett gazdasági és üzleti célokat is szolgál majd.

A lap szerint a beruházók nagy hangsúlyt fektettek a környezetre gyakorolt hatások mérséklésére is. Ezért a légteret célzottan úgy alakították ki, hogy a repülési körök ne zavarják a lakosságot. A légteret úgy tervezték, hogy az M30-as autópálya felett forduljon az iskolakör. Ezzel a döntéssel biztosítják, hogy a zajterhelés minimális legyen a környékbeli települések számára.

A kezdeményezés mögött nem áll állami támogatás, a projektet elkötelezett pilóták pénzbeli hozzájárulása és saját munkája alapozta meg. A jövőbeni üzemeltetést azonban már intézményi keretek közé kívánják helyezni, a terveik szerint azt a Magyar Tartalékosok Szövetségének adnák át.

