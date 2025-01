Befektetne? Már egészen kis összegekkel is elkezdheti

A befektetések világa sokáig úgy élt az emberek képzeletében, amellyel ugyan nagy hozamokra lehet szert tenni, ám ahhoz, hogy belépjünk, sok pénz, és persze hozzáértés is szükséges. Ez ma már egyáltalán nem igaz: több olyan konstrukció is elérhető a pénzintézetek kínálatában, amelyek révén havi kisebb – akár néhány ezer forintos – összeg rendszeres befektetésével is jóval kedvezőbb hozamot érhet el annál, mintha a bankszámládon parkoltatná, netán otthon, a fiókban tartaná a megtakarított pénzét.

Márpedig egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora hozamot ér el a félretett pénze: ennek jelentőségét az elmúlt években tapasztalt, magas infláció tükrében nem különösebben kell magyarázni.

Az Erste friss, nemzetközi felmérésének adatai szerint pedig a magyarok megtakarítási hajlandósága erős: négyötödük tartja fontosnak a megtakarítást, a válaszadók 84 százaléka pedig rendelkezett is valamennyi félretett pénzzel. A felméréséből ugyanakkor az is kitűnik, hogy ugyan az értékpapír-befektetések aránya öt év alatt közel duplájára nőtt a hazai háztartásoknál, a 15 százalékos arány még mindig arra utal, hogy bőven van fejlődési lehetőség ezen a téren.

„Az értékpapír-befektetések világa egyáltalán nem csak a gazdagok kiváltsága. Akár néhány ezer forintos havi megtakarítással is részesedhet bárki a részvénypiacok fellendüléséből, a jövő technológiáival foglalkozó cégek sikeréből, esetleg a zöld energiával, az energiahatékonysággal vagy az elektromos hajtású járművekkel foglalkozó társaságok növekvő értékéből” – hívja fel a figyelmet Cselovszki Róbert, az Erste vállalati és pénzügyi piacok üzletágának vezetője. Ahhoz pedig, hogy rendszeres megtakarítással értékpapír-befektetésekbe kezdjen, egyáltalán nem kell tőkepiaci gurunak lennie: van, ahol az egyes befektetési csomagok leírásában szerepel, hogy mekkora a kockázati szint, mi az ajánlott befektetési időtáv, és pontosan milyen eszközökbe is fektetnek. Ha nem biztos a dolgában, nyugodtan kérheti tanácsadó közreműködését is, aki segít kiválasztani az ön számára ideális konstrukciót. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy adott befektetés mellett nem kell örök életre elköteleződnie, vagyis viszonylag könnyen tud váltani az egyes konstrukciók (csomagok) között, illetve bizonyos feltételekkel – ha ez mindenképp szükséges – rövid időn belül hozzá is férhet megtakarításaihoz.

A cikk az Erste Bank Hungary Zrt. támogatásával készült.

