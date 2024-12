Vigyázzunk, mit adunk ajándékba: A szerencsejáték nem gyerekjáték!

A szerencsejáték izgalmas, játékos kikapcsolódást kínál a felnőtteknek. A túlzásba vitt szerencsejáték azonban minden életkorban ártalmas, így a gyerekek esetében is. Emiatt kiemelten fontos a felelős szülői, illetve felnőtt magatartás az esetükben. A magyar nemzeti lottótársaság is csatlakozott a European Lotteries, azaz az Európai Lottótársaságok Szövetsége és a World Lotteries Association által is ajánlott, nemzetközi „Ajándékozz felelősen!” (Gift Responsibly) kampányához, amely világszerte arra figyelmeztet, hogy a kiskorúak számára a szerencsejáték komoly kockázatokat rejthet. A kampány élén az amerikai National Council on Problem Gambling áll. A kampány célja, hogy megvédje a fiatalokat, és segítse a felnőtteket a szerencsejátékokat érintő tudatos döntésekben.

A nemzeti lottótársaság tapasztalatai szerint ugyanis sokan jó ötletnek tartják, hogy sorsjegyet vásároljanak fiatalkorúnak ajándékba, akár születésnapra, akár karácsonyra. Azonban fontos észben tartani, hogy az ajándékba adott szerencsejátékok komoly veszélyt jelenthetnek, ha azokat fiatalkorúaknak adjuk, mert náluk is könnyen kialakulhat használati zavar, függőség.

A felelős játék fontosságát a Szerencsejáték Zrt. is komolyan veszi, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megóvja a játékosait a túlzásba vitt szerencsejáték káros hatásaitól. Éppen ezért 18 év alattiaknak nem értékesíti a termékeit, és a reklámjaival sem célozza meg őket.

Legyünk jó példa: Ne adjunk sorsjegyet!

Kutatások szerint a kiskorúak azért különösen veszélyeztetettek a szerencsejátékokkal kapcsolatban, mert az idegrendszerük még fejlődésben van, ezért hajlamosabbak az impulzív döntésekre, és nehezebben mérik fel a kockázatokat. Ráadásul kevés az élettapasztalatuk, így nagyobb valószínűséggel vonzódnak a szerencsejátékokhoz, ami később komoly nehézségekhez vezethet.

Tekintettel arra, hogy a szerencsejáték használati zavar a köztudatban nem létezik, így a szülők maguk sem gondolják át, hogy milyen kockázatot vállalnak azzal, ha felnőttként a szerencsejáték terméket a gyermek kezébe adják, vagy velük együtt játszanak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy felnőttek nincsenek tudomással arról, hogy miért is tiltott a gyerek számára a szerencsejátékban történő részvétel, és közel sem érzik azt olyan károsnak, mint a dohányzást, vagy az alkoholfogyasztást.