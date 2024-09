Jó hírt kaptak a hazai bankkártya-tulajdonosok

Nyitókép: Liam Norris / Connect Images / Connect Images via AFP

Az elfogadóhelyeknek is lépést kell tartaniuk a kártyás fizetés egyre növekvő igényével. Ezt a tendenciát tükrözik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai is, amelyek szerint a bankkártyás fizetést elfogadó kereskedők száma jelentős emelkedést mutat, míg a készpénzfelvételek száma egyre csökken. Emellett a POS-terminálok száma is növekedett az idei második negyedévben, a tavalyi év azonos időszakához képest – írta meg a Pénzcentrum.

Az MNB adatai szerint 2024 második negyedévében a kártyás fizetések értéke 10 százalékkal emelkedett az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

Ezzel párhuzamosan a kártyás tranzakciók száma is növekedett, bár a 2024 első negyedévi 11,5 százalékos bővüléshez képest valamivel mérsékeltebb, 10,7 százalékos növekedést tapasztaltak. A készpénzfelvételek száma 3,5 százalékkal csökkent éves szinten, míg a január-márciusi időszakban 2,4 százalékos visszaesést regisztráltak. Érdekesség, hogy a készpénzfelvételek összértéke továbbra is csak a kártyás vásárlások értékének 48 százalékát teszi ki.

A vállalkozások egyre nagyobb mértékben nyitnak az elektronikus fizetési megoldások felé, ezt igazolja, hogy az elfogadóhelyek száma mind a fizikai, mind az online kereskedelemben jelentős növekedést mutatott. A fizikai kereskedőknél 5 százalékos bővülést mértek az első negyedéves 3,8 százalékkal szemben, míg az online kereskedők esetében az éves növekedés 21,5 százalékra nőtt. A POS-terminálok száma is hasonló dinamikát követ, az idei második negyedévben 7 százalékkal nőtt éves szinten, ami enyhe emelkedés az első negyedévben mért 6 százalékos bővüléshez képest.

Az OTP Bank saját adatai is megerősítik ezeket a tendenciákat. A bank szerint az idei második negyedévben 11,5 százalékkal nőtt a POS-terminálok száma, míg a SimplePay Telefonos POS rendszert használó vállalkozások száma 23 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.

A mobiltelefonos fizetés is egyre népszerűbb

Az MNB arról is beszámolt, hogy 2024 második negyedévében 27,5 százalékkal több bankkártyát regisztráltak mobilra, mint 2023-ban. A mobiltárcába regisztrált kártyák száma pedig egy év alatt 38 százalékkal nőtt. Az ilyen módon végrehajtott tranzakciók száma 32 százalékkal, míg azok értéke 36 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

