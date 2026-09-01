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Magyar Péter vagyon vagyonelkobzás

Magyar Péter: „Tágítjuk a vagyonelkobzás lehetőségét”

2026. szeptember 01. 19:16

„A jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott” – fogalmazott a miniszterelnök, aki bizonyára azzal számol, hogy neki feltehetően nincs ilyen vagyona.

2026. szeptember 01. 19:16
Magyar Péter

„Tágítjuk a vagyonelkobzás lehetőségét. A jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott. Lépésről lepésre” – írta a Facebookon Magyar Péter.

Ennél bővebben azonban nem fejtette ki a tervét, így az sem derült ki, a „feltehetően” kifejezés itt mit jelent pontosan, de bizonyára a miniszterelnök azzal számol, hogy neki feltehetően nincs ilyen vagyona.

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Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 39 komment

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Galerida
2026. szeptember 01. 19:55
Inkább felkínálta péter ezt a gumicsontot a dolgozó népnek, mint hogy a többször hazahozott, de pillanatnyilag az Ursula feneke, vagy a Zselé zsebében levő EU pénzekről menjen a duma! És lám, bekaptuk szárazon!
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tikkadt-szocske
2026. szeptember 01. 19:51
Következik, hogy attól is vagyont kobozzanak, aki tudott egy vélt bűncselekményről, de nem írt levelet Undor Annának. Aztán jönnek a fideszes lottónyertesek meg azok, akik nem sírtak Horn Gyula temetésén.
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2
0
Öreg Palóc
2026. szeptember 01. 19:47
Szóval az összes magánkézben lévő műkincset is be kell szolgáltatni, mert szinte mindhez kapcsolódik valamilyen erőszakos, vagy fondorlatos vagyonszerzés.
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3
0
Toma78
•••
2026. szeptember 01. 19:46 Szerkesztve
Eddig csak a Radnai segglyukát sikerült tágitanod Kobold! Azr megnézem majd nyomorult... lehet, hogy kéne most még a Dunába egy új réteg fenékküszöb. Csak nehogy minden katonának meg Rendőrnek akkor legyen a szülinapja, azr mehet a,kövekkel egy egy Tiszás is....😂 Tokásra mehet kettő is cssk, hogy jobban áradjon...👋
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5
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