Magyar Péter: „Tágítjuk a vagyonelkobzás lehetőségét”

„Tágítjuk a vagyonelkobzás lehetőségét. A jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott. Lépésről lepésre” – írta a Facebookon Magyar Péter.

Ennél bővebben azonban nem fejtette ki a tervét, így az sem derült ki, a „feltehetően” kifejezés itt mit jelent pontosan, de bizonyára a miniszterelnök azzal számol, hogy neki feltehetően nincs ilyen vagyona.