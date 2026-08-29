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Nagy Gábor Bálint, volt legfőbb ügyész az ügyészi szervezet tagja maradt, jelenleg a legfőbb ügyészi tisztséget, Lajtár István a legfőbb ügyészhelyettes tölti be, aki Nagy helyettese volt. Ön szerint hol akadhatnak el az ügyek?
„Miniszterelnök úr, Péter Magyar!
Nagy Gábor Bálint, volt legfőbb ügyész az ügyészi szervezet tagja maradt, jelenleg a legfőbb ügyészi tisztséget, Lajtár István a legfőbb ügyészhelyettes tölti be, aki Nagy helyettese volt. Ön szerint hol akadhatnak el az ügyek? Orbán »aranykonvoj«-jal kapcsolatos kihallgatása, Hankó büntetőjogi felelőssége, az MNB-botrány… a választ Ön is tudja, ott, ahol még mindig nem függetlenek a hatóságok és az igazságszolgáltatás. Nem a magabiztosság szól belőlem, hanem pont a bizonytalanság. Ki véd meg minket, magyar állampolgárokat, ha csak a Tisza elleni lejárató hadjáratban, vagy az “aranykonvoj” ügyben a hatóságok minden egyes szerve benne volt nyakig és sok helyen a vezetői tisztséget az Orbánhoz hű pártkatonák töltik be most is.
Ön ezt írta tegnap:
»Jön a büntetőeljárási jogszabályok szigorítása az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése.« Fontos üzenet, fontos intézkedések, de amíg nem függetlenítik a hatóságokat és a bíróságot a Fidesz-katonáktól, sem bíróság előtt, sem börtönben nem lesz egy felelős sem. Mert vannak hatóságok, amelyek dolgoznak, a Hankó-ügyben 7 gyanúsított volt előzetesben, szóval menne ez, de egyszer csak elakad. Ön tudja hol, na az az pont, ami a rákfenéje a következményeknek. Hiába hozzák létre az NVVH-t, ugyanúgy, ugyanott fognak elakadni az ügyek. De ha esetleg nem tudja kik a felelősök a jelenlegi ügyek hátráltatásáért, mint Magyarország miniszterelnöke, megteszi kérem, hogy utánanéz?”
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