„Miniszterelnök úr, Péter Magyar!

Nagy Gábor Bálint, volt legfőbb ügyész az ügyészi szervezet tagja maradt, jelenleg a legfőbb ügyészi tisztséget, Lajtár István a legfőbb ügyészhelyettes tölti be, aki Nagy helyettese volt. Ön szerint hol akadhatnak el az ügyek? Orbán »aranykonvoj«-jal kapcsolatos kihallgatása, Hankó büntetőjogi felelőssége, az MNB-botrány… a választ Ön is tudja, ott, ahol még mindig nem függetlenek a hatóságok és az igazságszolgáltatás. Nem a magabiztosság szól belőlem, hanem pont a bizonytalanság. Ki véd meg minket, magyar állampolgárokat, ha csak a Tisza elleni lejárató hadjáratban, vagy az “aranykonvoj” ügyben a hatóságok minden egyes szerve benne volt nyakig és sok helyen a vezetői tisztséget az Orbánhoz hű pártkatonák töltik be most is.

Ön ezt írta tegnap:

»Jön a büntetőeljárási jogszabályok szigorítása az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése.« Fontos üzenet, fontos intézkedések, de amíg nem függetlenítik a hatóságokat és a bíróságot a Fidesz-katonáktól, sem bíróság előtt, sem börtönben nem lesz egy felelős sem. Mert vannak hatóságok, amelyek dolgoznak, a Hankó-ügyben 7 gyanúsított volt előzetesben, szóval menne ez, de egyszer csak elakad. Ön tudja hol, na az az pont, ami a rákfenéje a következményeknek. Hiába hozzák létre az NVVH-t, ugyanúgy, ugyanott fognak elakadni az ügyek. De ha esetleg nem tudja kik a felelősök a jelenlegi ügyek hátráltatásáért, mint Magyarország miniszterelnöke, megteszi kérem, hogy utánanéz?”

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