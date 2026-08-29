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tisza nagy gábor bálint lajtár istván Molnár Áron noÁr Magyar Péter

Miniszterelnök úr, Magyar Péter!

2026. augusztus 29. 13:45

Nagy Gábor Bálint, volt legfőbb ügyész az ügyészi szervezet tagja maradt, jelenleg a legfőbb ügyészi tisztséget, Lajtár István a legfőbb ügyészhelyettes tölti be, aki Nagy helyettese volt. Ön szerint hol akadhatnak el az ügyek?

2026. augusztus 29. 13:45
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Molnár Áron noÁr
Molnár Áron noÁr
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„Miniszterelnök úr, Péter Magyar!
Nagy Gábor Bálint, volt legfőbb ügyész az ügyészi szervezet tagja maradt, jelenleg a legfőbb ügyészi tisztséget, Lajtár István a legfőbb ügyészhelyettes tölti be, aki Nagy helyettese volt. Ön szerint hol akadhatnak el az ügyek? Orbán »aranykonvoj«-jal kapcsolatos kihallgatása, Hankó büntetőjogi felelőssége, az MNB-botrány… a választ Ön is tudja, ott, ahol még mindig nem függetlenek a hatóságok és az igazságszolgáltatás. Nem a magabiztosság szól belőlem, hanem pont a bizonytalanság. Ki véd meg minket, magyar állampolgárokat, ha csak a Tisza elleni lejárató hadjáratban, vagy az “aranykonvoj” ügyben a hatóságok minden egyes szerve benne volt nyakig és sok helyen a vezetői tisztséget az Orbánhoz hű pártkatonák töltik be most is.
Ön ezt írta tegnap: 
»Jön a büntetőeljárási jogszabályok szigorítása az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése.« Fontos üzenet, fontos intézkedések, de amíg nem függetlenítik a hatóságokat és a bíróságot a Fidesz-katonáktól, sem bíróság előtt, sem börtönben nem lesz egy felelős sem. Mert vannak hatóságok, amelyek dolgoznak, a Hankó-ügyben 7 gyanúsított volt előzetesben, szóval menne ez, de egyszer csak elakad. Ön tudja hol, na az az pont, ami a rákfenéje a következményeknek. Hiába hozzák létre az NVVH-t, ugyanúgy, ugyanott fognak elakadni az ügyek. De ha esetleg nem tudja kik a felelősök a jelenlegi ügyek hátráltatásáért, mint Magyarország miniszterelnöke, megteszi kérem, hogy utánanéz?”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 18 komment

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kulakman
2026. augusztus 29. 16:24
Az már a jogálom csinborasszója lesz, ha a magyar min-elnök rákérdez egy ügyre , ugyanis semmi köze hozzá!
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doors1960
2026. augusztus 29. 16:18
Te barom hát miért nem a szinpadon sziporkázol, nemsokára a nemzet szinésze leszel!🤣
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barni-a-hegyrol
2026. augusztus 29. 16:17
Egészen egyszerűen ez egy F.A.S.Z.! És már ott tartok, hogy képtelen vagyok a jó ízlés határain belül maradva elmagyarázni azt, hogy miért is komplett ostobaság, amit követel!
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Agricola
2026. augusztus 29. 15:39
Hont András: (Azért az döbbenetes, hogy egy csepűrágó Facebook-bejegyzésben akarja megrendelni, hogy kit csukjanak le, de azonnal, és hogy ott tartunk, hogy egy félnótás ripacs véleménye bármilyen szinten is mérvadó).”
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