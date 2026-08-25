Mi köze a Fidesznek a Polgári Demokratákhoz? Havasi Bertalan megadta a választ

A Fidesznek semmi köze a Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya által indított, Polgári Demokraták nevű kezdeményezéshez – mondta az InfoRádióban az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint egyébként nincs is túl nagy igény arra a párbeszédre, amit az ötletgazdák szorgalmaznak, a Fideszt pedig nem fenyegeti a pártszakadás veszélye.

A Fidesznek nincs hivatalos, úgymond központi álláspontja a Polgári Demokraták nevű kezdeményezésről. Havasi Bertalan az InfoRádióban elmondta: