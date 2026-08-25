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havasi bertalan navracsics tibor ferencz orsolya polgári demokraták

Mi köze a Fidesznek a Polgári Demokratákhoz? Havasi Bertalan megadta a választ

2026. augusztus 25. 13:44

Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója azt is leszögezte: a Fideszt nem fenyegeti a pártszakadás veszélye.

2026. augusztus 25. 13:44
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A Fidesznek semmi köze a Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya által indított, Polgári Demokraták nevű kezdeményezéshezmondta az InfoRádióban az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint egyébként nincs is túl nagy igény arra a párbeszédre, amit az ötletgazdák szorgalmaznak, a Fideszt pedig nem fenyegeti a pártszakadás veszélye.

A Fidesznek nincs hivatalos, úgymond központi álláspontja a Polgári Demokraták nevű kezdeményezésről. Havasi Bertalan az InfoRádióban elmondta: 

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nincs érintettsége a Fidesznek, mint pártnak ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban, a Fidesz egyetlen vezető testülete sem foglalkozott ezzel a kezdeményezéssel.

„Egyelőre nem merült fel ennek a szükségessége. Mindketten – Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya is – tagjai a Fidesznek, természetesen szabadon tervezhetnek bármilyen konzultációt vagy beszélgetést, ehhez nincsen szükség a Fidesz részéről semmiféle engedélyezésre vagy felhatalmazásra. A pártban mindenki szabadon politizál, a saját politikai munkáját is szabadon tervezheti meg” – közölte Havasi Bertalan.

Az Inforádió szerint felmerülhet a kérdés, hogy a korábbi tapasztalatok alapján ha egy párton belül körök, klikkek, platformok, kezdeményezések indultak, abból általában egy új párt született – fenyegetheti-e pártszakadás a Fideszt?

A Fideszben semmiféle platform nem alakult. 

Miniszter úrék kezdeményezésének semmi köze nincs a Fideszhez, az semmilyen formában nem érinti a Fidesz politikáját, szervezetét, küldetését. Ez teljesen a pártkereteken kívül szerveződik, tehát már csak ezért sem lehet platformosodásról beszélni.

Kik azok a Polgári Demokraták?

Ahogy arról korában a Mandiner is beszámolt, Navracsics Tibor augusztus 20-án jelentette be, hogy „Polgári Demokraták” néven olyan társadalmi kezdeményezést indít, amely párthovatartozástól függetlenül mindenkit megszólítana.

A politikus szerint lehetőséget kell teremteni arra, hogy az emberek közösen beszéljenek az elmúlt száz nap, az elmúlt tizenhat év, illetve akár az elmúlt harminchat év politikai és társadalmi tanulságairól.

Navracsics a kezdeményezést a politikai megosztottság meghaladásának szándékával hirdette meg. Szerinte az elmúlt időszak azt mutatta, hogy a politikai bosszú, a másik oldal kiátkozása és kirekesztése nem vezet előre.

A kezdeményezés részleteit egyelőre nem ismertette, így azt sem tudni, pontosan milyen formában és kiknek a részvételével valósulna meg.

A videóban ugyanakkor Ferencz Orsolya, korábbi fideszes országgyűlési képviselő és egykori űrkutatásért felelős kormánybiztos is feltűnt.

Havasi nem látja az igényt a párbeszédre, a Tisza pedig eheyett egyenesen mészárolna szerinte

 

Havasi az InfoRádiónak a kezdeményezéssel kapcsolatban kifejtette: „Én nem is hiszem, hogy erre tömeges igény lenne, nem nagyon hallottam még a Fideszben olyan személyekről, tagokról, akik özönlenének ebbe a kezdeményezésbe. Azért azt is tegyük hozzá, hogy láthatóan a politikai túloldalon, a tiszás oldalon sem arra van most igény és törekvés, hogy velünk, jobboldaliakkal, a nemzeti oldallal párbeszédet folytassanak, hanem el akarnak bennünket tiporni, le akarnak bennünket mészárolni, legalábbis anyagilag, politikailag és egzisztenciálisan biztosan”.

Nyitókép: Facebook / Havasi Bertalan

 

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Összesen 19 komment

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lucasko
2026. augusztus 25. 17:13
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átverték, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Lépj velünk kapcsolatba még ma a [email protected] címen.
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the-purge
2026. augusztus 25. 16:44
Jó kis párt lesz ez a törpe Fidesz utódpárt a Polgári Demokratikus Koalíció! Remélem, csinálnak majd árnyékkormányt is!
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brokenwoodi4
2026. augusztus 25. 16:40
Trombitás Kristóf Keresztély trágár szavakkal állt bele a NER idején állami megrendelésekkel "felhízlalt" és eufemisztikusan "nemzeti tőkésosztálynak" nevezett milliárdosokba, név szerint említve Orbán Viktor vejét, Tiborcz Istvánt és Mészáros Lőrincet. “A polgári Magyarországnak arra nincs ereje és pénze, hogy mandineres kollégák ne maradjanak állás nélkül. Szégyelld magad, Mészáros, Tiborcz, etc. Mi a faszomat csináltál a pénzeddel, lumpen geci?”
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Vata Aripeit
2026. augusztus 25. 16:31
Reméltem, hogy semmi. Hadd játszon FO NT kukacával a homokban NZs meg tartsa a gyertyát. Polotikai analfabéták ..ajánlom nekik a Gőgös Gunár Gedeon-t tanulmányozásra. Első pontként.
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