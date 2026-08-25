Mi köze a Fidesznek a Polgári Demokratákhoz? Havasi Bertalan megadta a választ

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Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója azt is leszögezte: a Fideszt nem fenyegeti a pártszakadás veszélye.
A Fidesznek semmi köze a Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya által indított, Polgári Demokraták nevű kezdeményezéshez – mondta az InfoRádióban az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint egyébként nincs is túl nagy igény arra a párbeszédre, amit az ötletgazdák szorgalmaznak, a Fideszt pedig nem fenyegeti a pártszakadás veszélye.
A Fidesznek nincs hivatalos, úgymond központi álláspontja a Polgári Demokraták nevű kezdeményezésről. Havasi Bertalan az InfoRádióban elmondta:
nincs érintettsége a Fidesznek, mint pártnak ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban, a Fidesz egyetlen vezető testülete sem foglalkozott ezzel a kezdeményezéssel.
„Egyelőre nem merült fel ennek a szükségessége. Mindketten – Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya is – tagjai a Fidesznek, természetesen szabadon tervezhetnek bármilyen konzultációt vagy beszélgetést, ehhez nincsen szükség a Fidesz részéről semmiféle engedélyezésre vagy felhatalmazásra. A pártban mindenki szabadon politizál, a saját politikai munkáját is szabadon tervezheti meg” – közölte Havasi Bertalan.
Az Inforádió szerint felmerülhet a kérdés, hogy a korábbi tapasztalatok alapján ha egy párton belül körök, klikkek, platformok, kezdeményezések indultak, abból általában egy új párt született – fenyegetheti-e pártszakadás a Fideszt?
A Fideszben semmiféle platform nem alakult.
Miniszter úrék kezdeményezésének semmi köze nincs a Fideszhez, az semmilyen formában nem érinti a Fidesz politikáját, szervezetét, küldetését. Ez teljesen a pártkereteken kívül szerveződik, tehát már csak ezért sem lehet platformosodásról beszélni.
Ahogy arról korában a Mandiner is beszámolt, Navracsics Tibor augusztus 20-án jelentette be, hogy „Polgári Demokraták” néven olyan társadalmi kezdeményezést indít, amely párthovatartozástól függetlenül mindenkit megszólítana.
A politikus szerint lehetőséget kell teremteni arra, hogy az emberek közösen beszéljenek az elmúlt száz nap, az elmúlt tizenhat év, illetve akár az elmúlt harminchat év politikai és társadalmi tanulságairól.
Navracsics a kezdeményezést a politikai megosztottság meghaladásának szándékával hirdette meg. Szerinte az elmúlt időszak azt mutatta, hogy a politikai bosszú, a másik oldal kiátkozása és kirekesztése nem vezet előre.
A kezdeményezés részleteit egyelőre nem ismertette, így azt sem tudni, pontosan milyen formában és kiknek a részvételével valósulna meg.
A videóban ugyanakkor Ferencz Orsolya, korábbi fideszes országgyűlési képviselő és egykori űrkutatásért felelős kormánybiztos is feltűnt.
Havasi nem látja az igényt a párbeszédre, a Tisza pedig eheyett egyenesen mészárolna szerinte
Havasi az InfoRádiónak a kezdeményezéssel kapcsolatban kifejtette: „Én nem is hiszem, hogy erre tömeges igény lenne, nem nagyon hallottam még a Fideszben olyan személyekről, tagokról, akik özönlenének ebbe a kezdeményezésbe. Azért azt is tegyük hozzá, hogy láthatóan a politikai túloldalon, a tiszás oldalon sem arra van most igény és törekvés, hogy velünk, jobboldaliakkal, a nemzeti oldallal párbeszédet folytassanak, hanem el akarnak bennünket tiporni, le akarnak bennünket mészárolni, legalábbis anyagilag, politikailag és egzisztenciálisan biztosan”.
Nyitókép: Facebook / Havasi Bertalan