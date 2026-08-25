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szijjártó péter mészáros lőrinc gazdasági és energetikai minisztérium duna aszfalt nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal szíjj lászló Magyar Péter

Ma ezzel dicsekedett el Magyar Péter a Facebookon

2026. augusztus 25. 14:07

A kormányfő azt állítja, lépésről lépésre halad a vállalt vagyonvisszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár.

2026. augusztus 25. 14:07
Magyar Péter

Már most ezermilliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal – írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán kedden.

A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyonvisszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár.

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Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíjj László „oligarchához” köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak – hívta fel a figyelmet.

Szavai szerint a Duna Aszfalt az elmúlt másfél évtized közbeszerzéseinek egyik legnagyobb nyertese volt, a cég 2018 és 2020 között több mint 600 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert el, és Szíjj László volt az, akinek az érdekeltségébe tartozó luxusjacht fedélzetén Szijjártó Péter külügyminiszter nyaralt.

Magyar Péter kitért rá, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztérium július végén tett feljelentést a Duna Aszfalt kongói-zambiai beruházásának állami finanszírozása miatt.

Két állami bank, az Exim és az MFB az Orbán-kormány alatt 126 milliárd forintnyi kötvényt jegyzett le a rendkívül kockázatos afrikai ügylet során, ráadásul úgy, hogy a finanszírozás mintegy 80 százalékára a magyar állam kezességet vállalt – mutatott rá. Hozzátette, mindez egy olyan beruházás esetében történt, amely a legmagasabb országkockázati kategóriába sorolt államokhoz kapcsolódott.

A kormányfő beszámolt arról, hogy a Duna Aszfalt alig néhány héttel a feljelentés után bejelentette, névértéken, kamatokkal együtt visszaváltja ezeket a kötvényeket. Ezzel megszűnhet a magyar állam több mint 100 milliárd forintos pénzügyi kockázata – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Magyar Péter kitért arra is, hogy ezen kívül már 100 milliárdos nagyságrendben sikerült visszaszerezni és megóvni közpénzt például az M6-os autópálya üzemeltetése, valamint a mohácsi Duna-híd építése kapcsán. A kormány már több mint 20 súlyos ügyben tett feljelentést az előző rendszer közpénzfelhasználása miatt, folyamatosan zajlanak az átvilágítások a minisztériumokban, a feljelentéssel érintett összeg meghaladja az 1700 milliárd forintot – tette hozzá.

A miniszterelnök közölte, hogy feljelentést tettek az egyiptomi vasútikocsi-beszerzést érintően, ahol 640 milliárd forint ügye tisztázatlan, továbbá az Észak-Macedóniának 360 milliárd forint értékben nyújtott magyar állami hitel, a Gondosóra-program, a KRÉTA-, a Neptun- és a Poseidon-rendszerek, a mentőautóbeszerzések és egyebek mellett a több tízmilliárdos kormányzati kommunikációs és támogatási szerződések miatt is. Több ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda már el is rendelte a nyomozást – jelezte.

Közölte: kedden a Külügyminisztérium tett feljelentést a "Szijjártó Péter köréhez" köthető 300 milliárd forintos „lélegeztetőgép-mutyi” ügyében.

Magyar Péter kijelentette, hogy a vagyonvisszaszerzés nem áll meg a feljelentéseknél: leválasztják az államról „a rajta csüngő, élősködő cégeket”, amelyek kitartásával az Orbán-kormány százmilliárdokkal terhelte meg az államot és ezzel a magyar embereket.

Ezért döntöttek arról, hogy elállnak az Orbán-kormány zuglói irodabizniszétől, és nem költöznek be a „Tiborcz-féle üzletkörhöz” köthető székházakba, ezért rendelték el a magyar állam és a 4iG-cégcsoport teljes kapcsolatrendszerének átfogó vizsgálatát. Megvizsgálják a cég állami megrendeléseit, hiteleit és garanciáit is, az Antenna Hungária körüli tranzakciókat, a Vodafone-vásárlást és a hadiipari tulajdonátruházásokat is – fűzte hozzá.

Sorra fog kerülni minden nagyvállalati és koncessziós kapcsolat is, amelyekkel újra és újra „a NER oligarchái és janicsárjai” jártak jól, a magyar állam és a magyar emberek pedig rosszul. Amit kiszerveztek, elloptak, azt visszaszerzik, amit előnytelen szerződésekkel az állam nyakába varrtak, azokból kilépnek – fogalmazott Magyar Péter.

Jelezte, a kormány hétfőn is tárgyalt azoknak a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekva) a vagyonáról és feladatairól, amelyek nem felsőoktatási tevékenységet látnak el. Az Orbán-kormány összesen több mint 3 ezer milliárd forintnyi közvagyont szervezett ki a kekva-rendszerbe, olyan vagyont, amelyet generációk munkája teremtett meg, és amelynek a magyar embereket kellene szolgálnia – fogalmazott.

A kormányfő közölte, hogy ezt a vagyont részben már sikerült visszaszerezni, a nem felsőoktatási alapítványoknál augusztus végéig megtörténik az állami vagyon visszaszállása és az állammal való elszámolás.

Magyar Péter szavai szerint a Fidesz minden eszközzel igyekszik megakadályozni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elindulását, de hiába.

Küzdhetnek ugyan, megpróbálhatják lassítani a munkát, de már ők is tudják, ahogy tudják Orbán rokonai, üzletfelei és barátai, hogy ami jogellenesen került ki a magyar emberek közös vagyonából, azt a magyar állam vissza fogja szerezni - tette hozzá.

Magyar Péter azt üzente mindazoknak, akik az elmúlt másfél évtizedben „az állam kegyeltjeiként százmilliárdos vagyonokat építettek fel”, kövessék a Duna Aszfalt példáját. Ha valakihez közpénz került, úgy, hogy annak nem lett volna ott a helye, fizesse vissza most önként, hiszen később a magyar állam azokat úgyis vissza fogja szerezni törvényes eszközeivel – fogalmazott.

A miniszterelnök emlékeztetett: az egyik legfontosabb vállalásuk volt a magyar emberek felé, hogy „a tőlük ellopott” vagyont visszaszerzik, és ezt a vállalást végre is fogják hajtani.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

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Összesen 209 komment

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Európai Értékek Zombie
2026. augusztus 25. 17:22
"fitymafake"! Te még mindig ide jársz szopni a Mandira a napfényes Szlovákiából?! Sajnálom hogy sokáig már nem teheted! Biztos van nálatok is valami lehetőséged az önszégyenítésre a jövőre nézve. Sok sikert! 💩🤡
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salátás
2026. augusztus 25. 17:22
"Szóval igen.A közeli kongóban. " igen fitymaevő,közeli. vagy most nincs globalizáció meg világpiac? olyan nehéz elhinni, hogy (ezzel is) csak kárt okoztatok?
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fitymafake
2026. augusztus 25. 17:20
Európai Értékek Zombie 2026. augusztus 25. 17:13 Köcsög tiszás szar alakok sajnálhatják hogy a Mandi beszántásra kerül" Senki sem sajnálja.🤦‍♂️😁😁De tudod ki "szántja"be vagy csak gondoltad idepiszkítasz ha már megjöttél?🤦‍♂️😂👍👍
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Európai Értékek Zombie
2026. augusztus 25. 17:13
Köcsög tiszás szar alakok sajnálhatják hogy a Mandi beszántásra kerül Fostos Kaki Peti által és nem tudják itt a szart okádni a jóérzésű magyarokra mint most. 💩🤡 Kaki Peti pedig kezdhetné magán a pénzvisszaszerzést az állam zsebébe a számtalan kamuállásból származó jövedelme után és azt se hallottam, hogy az általa vezetett Diákhitel Központ átvilágítása megkezdődött volna kifejezetten a regnálása időszakára koncentrálva. A Szaros által elkövetett köztörvényes bűncselekmények kivizsgálását és méltó "díjazását" már felesleges is említeni csak úgy a jogállamiság pántlikájával. A gyökér tiszások erkölcsi mércéje nagyon alacsonyan lett meghúzva. 🤮🤬
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