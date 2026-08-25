Ma ezzel dicsekedett el Magyar Péter a Facebookon

A kormányfő beszámolt arról, hogy a Duna Aszfalt alig néhány héttel a feljelentés után bejelentette, névértéken, kamatokkal együtt visszaváltja ezeket a kötvényeket. Ezzel megszűnhet a magyar állam több mint 100 milliárd forintos pénzügyi kockázata – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Magyar Péter kitért arra is, hogy ezen kívül már 100 milliárdos nagyságrendben sikerült visszaszerezni és megóvni közpénzt például az M6-os autópálya üzemeltetése, valamint a mohácsi Duna-híd építése kapcsán. A kormány már több mint 20 súlyos ügyben tett feljelentést az előző rendszer közpénzfelhasználása miatt, folyamatosan zajlanak az átvilágítások a minisztériumokban, a feljelentéssel érintett összeg meghaladja az 1700 milliárd forintot – tette hozzá.

A miniszterelnök közölte, hogy feljelentést tettek az egyiptomi vasútikocsi-beszerzést érintően, ahol 640 milliárd forint ügye tisztázatlan, továbbá az Észak-Macedóniának 360 milliárd forint értékben nyújtott magyar állami hitel, a Gondosóra-program, a KRÉTA-, a Neptun- és a Poseidon-rendszerek, a mentőautóbeszerzések és egyebek mellett a több tízmilliárdos kormányzati kommunikációs és támogatási szerződések miatt is. Több ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda már el is rendelte a nyomozást – jelezte.