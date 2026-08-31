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08. 31.
hétfő
mohács500 Bábel Balázs Magyar Péter

És mit mondott a miniszterelnök?

2026. augusztus 31. 09:48

Mindenkinek meg kell adni a magáét. Különösen a mohácsi csatamezőn elesett katonáknak.

2026. augusztus 31. 09:48
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Filemon Norbert
Filemon Norbert
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„Mindenkinek meg kell adni a magáét. Különösen a mohácsi csatamezőn elesett katonáknak. Ezt augusztus 29-én Bábel Balázs kalocsai érsek és Magyar Péter miniszterelnök is megtette. A csata 500. évfordulóján az érsek kiváló, a miniszterelnök (az Országgyűlésben tőle megszokott színvonalhoz képest) egész jó beszédet tartott. A hasonlóságoknál azonban többet mondanak a különbségek.”

Nyitókép: képkivágás a beszédből

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
Galerida
2026. augusztus 31. 11:16
Abban igaza van Norbertnek, hogy péternek minden olyan beszédét meg kell ünnepelni, amikor nem mocskolja azokat, akik sok éven át megtűrték és nem mond nyilvánvaló hazugságot!
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Syr Wullam
2026. augusztus 31. 11:03
Az elemzésből valamiért kimaradt, hogy ki írhatta Dr. Unoka Töksi beszédét. 🤔
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0
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google-2
2026. augusztus 31. 10:09
Túléltük a diktatúrákat? Miről beszél a miniszterelnök? Milyen diktatúrákat éltünk túl? Megint hazudott egy nagyot az orbáni 16 évről? Na, az pont nem volt diktatúra. Viszont ami most van, az az. A javából az.
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3
0
ördöngös pepecselés
2026. augusztus 31. 09:58
van még olyan aki Poloska beszédét bírja hallgatni?
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3
0
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