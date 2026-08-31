„Mindenkinek meg kell adni a magáét. Különösen a mohácsi csatamezőn elesett katonáknak. Ezt augusztus 29-én Bábel Balázs kalocsai érsek és Magyar Péter miniszterelnök is megtette. A csata 500. évfordulóján az érsek kiváló, a miniszterelnök (az Országgyűlésben tőle megszokott színvonalhoz képest) egész jó beszédet tartott. A hasonlóságoknál azonban többet mondanak a különbségek.”

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