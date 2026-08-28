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tisza párt ligeti miklós fidesz Magyar Péter

Érthetetlen számomra, hogy a Tisza párt és/vagy Magyar Péter miért fél Ligeti Miklóstól

2026. augusztus 28. 18:55

A Fideszes politikusoknak és csinovnyikjainak rettegniük kellene a következményektől, ehelyett a pofánkba röhögnek.

2026. augusztus 28. 18:55
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Molnár Áron
Molnár Áron
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„Az NVVH vezetői kinevezéséről. 

Lehet új szervet létrehozni, lehet több humán és anyagi forrást allokálni a már eddig is létező szerveknek, az Információs Hivatalnak, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, az Ügyészségnek, a Nemzeti nyomozó Irodának, a Rendőrégnek, a NAV-nak, de amíg a legfőbb ügyész a Fidesz embere, amíg bármilyen szerv élén a Fideszhez köthető pártkatonák vannak, amíg a bíróság nem független, addig joggal mondja Unger Anna, hogy 6 éven belül ne számítsunk vádemelésre. Csak nekem nincs 6 évem. Mert kurvára elegem van abból, hogy azt nèzem, hogy Orbán hogyan tesped Horvátországban egy jachton, hogy Hankó hogy mosolyog a parlamentben, hogy Kubatov és az emberei még mindig szabadlábon vannak, hogy a Matocsy klán pénzügyi tanácsokat osztogat online, hogy Szijjártó a BYD-hoz igazol, hogy Mészáros, Szijj, Tiborc és a többi oligarcha nyaral, miközben én a peremre készülök, ahol előbb ülök a vádlottak padján, mint ezek közül bárki. 

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Orbánt nem hallgatták ki az “aranykonvoj” ügyben, Hankó meg mindig nincs rács mögött, pedig 4 hónapja hozzuk nyilvánosságra a bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bizonyítékait, Rogán nincs felelősségre vonva a titkosszolgálatokkal való visszaélései miatt,

pedig már azt is elvileg lehet tudni ki az a Henry, Lázár kastélyprivatizációja, az oligarchák túlárazásai, Szijjártó lélegeztetőgép-biznisze, Kubatov és a fekete serege szabadlábon, az intézetis és gyermekotthonban élő fiatalokért felelős vezetők az elkövetőket védik, nem az áldozatokat, lásd SZGYF, csupa olyan ügy, amiben nem kell 6 évet várni, hanem le kell váltani a legfőbb ügyészt és minden vezetői pozícióban lévő Fidesz-bérencet, valódi szakembereket delegálni és hagyni őket dolgozni. És a Tisza-párt hiába tesz feljelentéseket, vagy hoz létre újabb vádképviseleti szervet, ugyanazzal a bürokratikus, Fideszt szolgáló zsákutcával fog találkozni, mint egy átlag választópolgár. 

Azt mondtam, hogy 100 napig nem leszek kritikus. Eltelt 100 nap. Érthetetlen számomra, hogy a Tisza-párt, és/vagy Magyar Péter miért fél Ligeti Miklóstól?

Hogy lehetséges, hogy a Fidesz lefoglalt szervereinek tartalmát, amin a Hankó-botrány újabb bizonyítékai lehetnek, nem ismeri a közvélemény? Miért nincs Hankó Balázs börtönben?

A Fideszes politikusoknak és csinovnyikjainak rettegniük kellene a következményektől, ehelyett a pofánkba röhögnek.

Radikálisabb, szakmaibb döntések kellenek, le kell váltani a legfőbb ügyészt, és nem egy újabb Fidesz-katonát odaültetni, függetleníteni a bíróságot, mert 6 évnyi türelmünk nincs. Nekem legalábbis biztos nincs.”

(Nyitókép: FERENC ISZA / AFP)

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 18 komment

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nyugalom
2026. augusztus 28. 20:32
Nem fél, hanem bossszú, mert Ligeti a diakhitellellel kapvcsolatban nem volt + poloskaval szemben! A szektasok erre sźamithatnak kritika esetén!kisradnainal is rezeg a léc!
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machet
2026. augusztus 28. 20:19
Szakmaibb döntéseket követel a komcsi gyerek.
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0
KILÓ
2026. augusztus 28. 20:09
Nem azt mondta amúgy ez a habzószájú féleszű gyűlölködő, hogy egy időre visszavonul, amíg az elme- és ideggyógyászati kezelése zajlik? :P
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3
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madas
2026. augusztus 28. 20:09
Be le is szarunk a pofátokba, te idegbeteg faszkalap.
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1
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