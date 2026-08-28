pedig már azt is elvileg lehet tudni ki az a Henry, Lázár kastélyprivatizációja, az oligarchák túlárazásai, Szijjártó lélegeztetőgép-biznisze, Kubatov és a fekete serege szabadlábon, az intézetis és gyermekotthonban élő fiatalokért felelős vezetők az elkövetőket védik, nem az áldozatokat, lásd SZGYF, csupa olyan ügy, amiben nem kell 6 évet várni, hanem le kell váltani a legfőbb ügyészt és minden vezetői pozícióban lévő Fidesz-bérencet, valódi szakembereket delegálni és hagyni őket dolgozni. És a Tisza-párt hiába tesz feljelentéseket, vagy hoz létre újabb vádképviseleti szervet, ugyanazzal a bürokratikus, Fideszt szolgáló zsákutcával fog találkozni, mint egy átlag választópolgár.

Azt mondtam, hogy 100 napig nem leszek kritikus. Eltelt 100 nap. Érthetetlen számomra, hogy a Tisza-párt, és/vagy Magyar Péter miért fél Ligeti Miklóstól?

Hogy lehetséges, hogy a Fidesz lefoglalt szervereinek tartalmát, amin a Hankó-botrány újabb bizonyítékai lehetnek, nem ismeri a közvélemény? Miért nincs Hankó Balázs börtönben?