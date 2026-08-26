Bóka János figyelmeztetett: brutális megszorítást készítenek elő Magyar Péterék

Bóka János szerint Kármán András pénzügyminiszter egy keddi sajtó-háttérbeszélgetésen elismerte, hogy a kormány újabb 300 milliárd forintos elvonásra készül, amit „diplomatikusan” minisztériumi befizetésnek nevezett.

A Fidesz frakcióvezetője azt firtatta: ki viseli majd ennek a terhét, az oktatás, az egészségügy, a közlekedés, a rendőrség, vagy esetleg a honvédség?

A Pénzügyminisztérium hétfői közleményében írt arról, hogy a takarékosabb állami működés érdekében megvalósítandó további lépések – amelyek a korábbi indokolatlan és politikailag motivált túlköltések megakadályozását szolgálják – még mintegy 300 milliárd forint megtakarítást eredményeznek az év utolsó hónapjaiban, így