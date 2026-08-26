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kormány Bóka János Magyar Péter

Bóka János figyelmeztetett: brutális megszorítást készítenek elő Magyar Péterék

2026. augusztus 26. 09:32

A Fidesz frakcióvezetője 300 milliárd forintos költségvetési elvonás előkészítésével vádolta a kormányt szerdai Facebook-videójában.

2026. augusztus 26. 09:32
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Bóka János szerint Kármán András pénzügyminiszter egy keddi sajtó-háttérbeszélgetésen elismerte, hogy a kormány újabb 300 milliárd forintos elvonásra készül, amit „diplomatikusan” minisztériumi befizetésnek nevezett.

A Fidesz frakcióvezetője azt firtatta: ki viseli majd ennek a terhét, az oktatás, az egészségügy, a közlekedés, a rendőrség, vagy esetleg a honvédség?

A Pénzügyminisztérium hétfői közleményében írt arról, hogy a takarékosabb állami működés érdekében megvalósítandó további lépések – amelyek a korábbi indokolatlan és politikailag motivált túlköltések megakadályozását szolgálják – még mintegy 300 milliárd forint megtakarítást eredményeznek az év utolsó hónapjaiban, így

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idén összesen mintegy 700 milliárd forinttal lesz takarékosabb az állami működés.

Hozzátették: a tárcánkénti lebontásról az egyes szerződésekhez tartozó összegek alapján október közepéig dönt a kormány.

Sajtóbeszámolók szerint Kármán András pénzügyminiszter egy keddi háttérbeszélgetésen ezt megerősítve arról beszélt: a Tisza-kormány a túlárazások és pazarlás megszüntetésével eddig 400 milliárd forintot takarított meg, és az év hátralévő részében további 300 milliárd forintos megtakarítást tervez.

(MTI)

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

 

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Összesen 89 komment

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Sorrend:
salátás
2026. augusztus 26. 11:59
cluster 2026. augusztus 26. 11:41 „300 milliárdos elvonás!” – harsogja a cím. A cikkben aztán kiderül, hogy a 300 milliárd megtakarítás, ------------- ó, a maszületett gyermeknél még működik a szómágia, hát mennyire cuki mit gondolsz min lehet spórolni? -fizetés -eszközbeszerzés -?
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cluster
2026. augusztus 26. 11:50
Másik aranykopese bokanak Bóka János a Fidesz megújulásáról: „Jól megtervezett, alaposan átgondolt átalakulási folyamat.” Vagyis ami nem volt megtervezve, az is a terv része, ami személyi változás, az nem személyi okból van, aki távozik, azt nem lehet akarata ellenére ott tartani, és az egész folyamatot a Németh Zsolttól Németh Szilárdig húzódó ív bizonyítja. Ez már nem egyszerű megújulás. Ez a politikai perpetuum mobile: bármi történik, abból automatikusan az következik, hogy minden pontosan a terv szerint történik.
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balatontihany-25
2026. augusztus 26. 11:49
Tarr Zoltán: "Választást kell nyerni, aztán mindent lehet." Ezt teszik... Gátlástalanul.
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0
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judeosatanista-2
2026. augusztus 26. 11:44
Faszszopó levágotfaszú zsidók! Takarodjatok innen, Magyarországról a jó kurva anyátokba a lefitymált buzi kis pöcsötökkel izraelbe, vagy még jobb, ha közvetlenül DACHAUBA ! Nem vágtak még eleget a faszotokból? A lefitymált pöcsötökkel itt úgyse tudtok gyereket csinálni!
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