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08. 29.
szombat
tisza Magyar Péter Deák Dániel vélemény

Az imént felhívott egy volt osztálytársam

2026. augusztus 29. 08:05

„Dani, igazad volt. Már megbántam, hogy rá szavaztam.”

2026. augusztus 29. 08:05
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Deák Dániel
Deák Dániel
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„Az imént felhívott egy volt osztálytársam. Az elmúlt években eltávolodtunk egymástól, a viszonyunk is megromlott valamelyest. Ennek politikai oka volt: ő radikálisan tiszás lett, én pedig egészen máshogy láttam Magyar Pétert és a politikáját.
A beszélgetésünk elején csak ennyit mondott nekem: »Dani, igazad volt. Már megbántam, hogy rá szavaztam.«
Amikor végignézem ma a kommentfalakat, beszélgetek az emberekkel, vagy egyszerűen csak figyelem a közhangulat változását, egyre gyakrabban találkozom ugyanezzel az érzéssel: megjelentek a TISZA-ból kiábrándult szavazók.
Ennek az elmúlt napokban több oka is volt: a különböző személyi döntések, Magyar Péter stílusa, az augusztus 20-i korrupciógyanús ügy, illetve a romló gazdasági helyzet.
Ez önmagában egy természetes politikai folyamat. Szinte minden kormány életében eljön az a pont, amikor a választás utáni várakozások találkoznak a kormányzás valóságával, és ennek következtében kopni kezd a támogatottság.
A TISZA esetében inkább az a figyelemre méltó, hogy milyen hamar megkezdődött ez a folyamat. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor a legnagyobb ellenzéki párt vezetője éppen nyaral, tehát az ellenzék politikailag még messze nincs teljes fordulatszámon.
A következő időszak egyik legfontosabb kérdése az lesz, hová kerülnek ezek a kiábrándult választók. Várhatóan első körben a bizonytalanok, a pártot választani nem tudók táborát fogják gyarapítani. Attól ugyanis, hogy valaki csalódik a TISZA-ban, még nem válik automatikusan egyik napról a másikra ellenzéki szavazóvá.
Éppen ezért óriási felelősség van most az ellenzéken.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 1 komment

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mostar2222
2026. augusztus 29. 08:28
kicsidani, normális emberek (barátok, volt osztálytársak, rokonok, szomszédok stb) között nem romlik meg a viszony politikai okok miatt. Tiszteletben tartják egymás álláspontját, kerülik a politikát egymás között. Nem zárható ki, hogy inkább a megnyilvánulásaidtól, személyiségedtől undorodott meg.....?
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