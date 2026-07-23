Orbán Viktor becsatolta az öveket: sorsdöntő esemény helyszínére vette az irányt – VIDEÓ

Utazós videót osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ezt annak kapcsán posztolta, hogy elindult Tusnádfürdőre, a Bálványosi nyári szabadegyetemre, ahol szombaton poliktikai pályafutásának talán legfontosabb beszédére készül. A közbeszédben csak Tusványosként emlegetett esemény (a fesztivál helyszíne félúton van Tusnádfürdő és Bálványos között) évtizedek óta a nyári politikai szezon egyik fő rendezvénye.

Az idei azonban mindegyik közül az egyik legkülönlegesebb lesz, miután a Fidesz-KDNP meghatározó arcait felvonultató szabadegyetemen Orbán Viktor most 16 év után egy választási vereséget követően szabhat új irányt a politikai közösség számára. A volt miniszterelnök szombaton délelőtt, 10:30-tól tart előadást.