Orbán Viktor becsatolta az öveket: sorsdöntő esemény helyszínére vette az irányt – VIDEÓ

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A volt miniszterelnök Tusványoson szabhat új irányt.
Utazós videót osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ezt annak kapcsán posztolta, hogy elindult Tusnádfürdőre, a Bálványosi nyári szabadegyetemre, ahol szombaton poliktikai pályafutásának talán legfontosabb beszédére készül. A közbeszédben csak Tusványosként emlegetett esemény (a fesztivál helyszíne félúton van Tusnádfürdő és Bálványos között) évtizedek óta a nyári politikai szezon egyik fő rendezvénye.
Az idei azonban mindegyik közül az egyik legkülönlegesebb lesz, miután a Fidesz-KDNP meghatározó arcait felvonultató szabadegyetemen Orbán Viktor most 16 év után egy választási vereséget követően szabhat új irányt a politikai közösség számára. A volt miniszterelnök szombaton délelőtt, 10:30-tól tart előadást.
A friss Facebook-bejegyzéséhez a Fidesz elnöke azt írta, hogy
öveket becsatolni, irány Tusnád!
A poszthoz egy videót is mellékelt:
Nyitókép: Gyurkovits Tamás