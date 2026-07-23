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bálványos bálványosi nyári szabadegyetem tusványos orbán viktor

Orbán Viktor becsatolta az öveket: sorsdöntő esemény helyszínére vette az irányt – VIDEÓ

2026. július 23. 14:48

A volt miniszterelnök Tusványoson szabhat új irányt.

2026. július 23. 14:48
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Utazós videót osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ezt annak kapcsán posztolta, hogy elindult Tusnádfürdőre, a Bálványosi nyári szabadegyetemre, ahol szombaton poliktikai pályafutásának talán legfontosabb beszédére készül. A közbeszédben csak Tusványosként emlegetett esemény (a fesztivál helyszíne félúton van Tusnádfürdő és Bálványos között) évtizedek óta a nyári politikai szezon egyik fő rendezvénye.

Az idei azonban mindegyik közül az egyik legkülönlegesebb lesz, miután a Fidesz-KDNP meghatározó arcait felvonultató szabadegyetemen Orbán Viktor most 16 év után egy választási vereséget követően szabhat új irányt a politikai közösség számára. A volt miniszterelnök szombaton délelőtt, 10:30-tól tart előadást. 

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A friss Facebook-bejegyzéséhez a Fidesz elnöke azt írta, hogy 

öveket becsatolni, irány Tusnád!

A poszthoz egy videót is mellékelt: 

Nyitókép: Gyurkovits Tamás
 

 

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Összesen 84 komment

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Sorrend:
rocktoberi-2-3
2026. július 23. 17:37
"Ott volt viszont Dúró Dóra – Schiffer vele és az ex-megafonos Szűcs Gáborral búsongott a primitív politikai kommunikáción. " Dúro Dora kúrvara nem busongort, mi simám hoztuk a parlemanti kuszöböt, és ekora részvét esetén ez nnagy siker! az áprils óta ti fideszek csak lefele rohadtok a bánya seggéig. egy vaklinelk van eélye a tiszafos ellne:az a mihazánk!!! hajrá magyrok!
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reciprofi
2026. július 23. 17:37
Ti, akik azt csináltatok 16 évig amit akartatok, kihasználva egy gyenge impotens ellenzéket és megaláztatok legalább 3 millió választó polgárt? Szégyelljétek magatokat…!!! Itt az idő, hogy kezdjetek el dolgozni a magyar adófizetők pénzéből, mert azt már nem csinálhatjátok, amit eddig csináltatok!!! A játéknak, a hazudozásnak, a félelemkeltésnek és a luxus életnek vége, legalább is a magyar adófizetők pénzén…..!
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reciprofi
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2026. július 23. 17:35 Szerkesztve
Kivégeztétek a Legfelső bíróságot Baka András főbíróval az élen és kineveztétek a bíróként soha nem funkcionáló Varga Zs. Andrást!!!! Ez volt a ti demokráciátok? Ezek után jöttek: a Lex Szalai (NMHH), Lex Polt (Legfőbb ügyész). Lex Baka (kirúgása), Lex CEU….a választási rendszer saját magatokra szabása, a közalapítványok szimpatizánsok kezébe kerülése (KEKVA), nemzeti milliárdos tőkésosztály kiépítése, trafik törvény kormány közelieknek, rendeleti kormányzás-veszélyhelyzet éveken keresztül, azonnali kormányrendeletek egyeztetés nélkül, és a hatalom koncentráció és politikai túlélés magas iskolája---még mindig van pofátok a jogállamiságért tüntetni?
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reciprofi
2026. július 23. 17:35
Ti mertek tüntetést szervezni a jogállamiság mellett??? Hát akkor kezdjük elvtársak!!! 2010-ben a ti első dolgotok volt, hogy a 4/5-ös tőrvényt az alkotmánymódosításra, 2/3-dal eltöröltétek!!! Az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseiben váratlanul 70 évről 62 évre szállítottátok le a bírák kötelező nyugdíjkorhatárát, és ezzel egy csapásra 274 tapasztalt bírót – köztük megyei bírósági elnököket, ítélőtáblai vezetőket és a Legfelsőbb Bíróság bíráinak közel negyedét – kényszerítettétek azonnali nyugdíjba, megnyitva az utat az új Fidesz közeli vezetők kinevezése előtt!!
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