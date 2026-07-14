Magyar Péter a Mercedes gyárral üzentette meg, hogy Kecskemét polgármesterét nem akarja ott látni

A városvezető megjegyezte, még munkatársait is körbehívták, hogy ne menjenek el a rendezvényre, annak ellenére, hogy korábban meghívták őket. Azokról van szó, akik 18 éve dolgoznak azon, hogy a gyár Kecskeméten lehessen és minél jobb legyen a cég és a város között a kapcsolat.

„A munkatársaimnak semmi közük a politikához. Soha fel sem merült ez. A Mercedes üzem számára pedig mindig magától értetődő volt, hogy minden egyeztetésünk, közös munkánk szakmai jellegű és minden politikai sallangtól mentes” – írta.

Hozzátette: ez nem a személyéről szól, hanem a munkatársairól, a kecskemétiekről és a Mercedes gyárról is, akiknek feltehetően a legkellemetlenebb az eset.