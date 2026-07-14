Magyar Péter a Mercedes gyárral üzentette meg, hogy Kecskemét polgármesterét nem akarja ott látni

Magyar Péter száműzte Kecskemét polgármesterét a Mercedes-gyár átadásáról
A fideszes városvezető szerint a miniszterelnök kifejezetten kérte, hogy ne legyen jelen az eseményen.
A városvezető megjegyzi: a kormányfő az esemény után visszament Budapestre, de a Mercedes és az önkormányzat ott marad, ahol továbbra is együtt kell dolgozniuk.
Hosszú posztban idézte fel a Mercedes kecskeméti gyárának hétfői ünnepségén történteket Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere. Mint ismert: a városnak a vezetőjét, ahol a beruházás évek óta működik, nem hívták meg az eseményre. Mint kiderült, mindez Magyar Péter kérésére történt, ám ezt a miniszterelnök nem személyesen, hanem közvetítőkön keresztül üzente meg.
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A fideszes városvezető szerint a miniszterelnök kifejezetten kérte, hogy ne legyen jelen az eseményen.
A polgármester-asszony azt írta, hogy „Magyar Péter miniszterelnök úr kérése nem direktben, hanem a Mercedes gyár vezetésén keresztül érkezett. Péntek délután személyesen a gyárigazgató hívott fel azzal, hogy olyan emailt kaptak, amelyben egyértelműen le van írva, miszerint sem az én, sem a munkatársaim jelenléte nem kívánatos a hivatalos megnyitón”.
„Magyar Péter miniszterelnök úr ma a Parlamentben magyarázta, hogy az MNB ügy miatt volt nemkívánatos a jelenlétem. Kétségtelenül népszerű téma, jól kommunikálható. A »közpénztolvaj« kifejezés a miniszterelnök úr szájából – akár jelző, akár tényállítás – nyilvánvalóan büntetőjogi következményekkel járó cselekedet.”
„Nem hiszek az oda-vissza történő sértő üzengetésben, mások alaptalan és idő előtti lejáratásában, tönkretételében. Ezért jelenleg csak méltósággal, de szilárd határozottsággal jelzem, hogy visszautasítom a személyemet ért rágalmakat. Itt és most szeretném leszögezni, hogy nálam jobban senki nem várja a hatósági vizsgálat mielőbbi befejezését, amelyhez személy szerint minden információt és segítséget megadok. Az egyetemnek ez a pénz jár!” – tette hozzá.
A városvezető megjegyezte, még munkatársait is körbehívták, hogy ne menjenek el a rendezvényre, annak ellenére, hogy korábban meghívták őket. Azokról van szó, akik 18 éve dolgoznak azon, hogy a gyár Kecskeméten lehessen és minél jobb legyen a cég és a város között a kapcsolat.
„A munkatársaimnak semmi közük a politikához. Soha fel sem merült ez. A Mercedes üzem számára pedig mindig magától értetődő volt, hogy minden egyeztetésünk, közös munkánk szakmai jellegű és minden politikai sallangtól mentes” – írta.
Hozzátette: ez nem a személyéről szól, hanem a munkatársairól, a kecskemétiekről és a Mercedes gyárról is, akiknek feltehetően a legkellemetlenebb az eset.
Ők ilyenekhez nem szoktak hozzá, ilyenre nem volt még példa. Mert Magyar Péter miniszterelnök úr visszament a fővárosba, de a Mercedes és az önkormányzat itt marad, továbbra is együtt kell dolgoznunk, és ez az eset nem fogja beárnyékolni a kapcsolatunkat. Nem hagyom, hogy beárnyékolja
– írta.
Érdekesség, de posztja végén megemlíti, hogy Molnár János helyi országgyűlési képviselővel már korábban felvette a kapcsolatot, várhatóan egyeztetnek is majd fejlesztésekről és a legégetőbb problémákról a városban.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt