Akkora vihar jön, hogy látható lesz itthon a sarki fény

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Érdemes a következő estéken, éjszakákon észak felé kémlelni az eget.
Az elmúlt napokban több napkitörés is történt, melynek anyaga július 3-án és 5-én érheti el a Földet, szakértők szerint komolyabb geomágneses vihar esetén pedig Magyarországról is látható sarki fény jelenhet meg az égen.
A spaceweather.com előrejelzésére hivatkozva az Index azt írja, ha komolyabb geomágneses vihar alakul ki, akkor a sarki fény gyűrűje közepes földrajzi szélességekre, így Magyarország területére is lehúzódhat.
Érdemes tehát a következő estéken, éjszakákon észak felé kémlelni az eget”
– tették hozzá.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Ina FASSBENDER / AFP