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magyarországról magyarország sarki fény

Akkora vihar jön, hogy látható lesz itthon a sarki fény

2026. július 03. 19:46

Érdemes a következő estéken, éjszakákon észak felé kémlelni az eget.

2026. július 03. 19:46
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Az elmúlt napokban több napkitörés is történt, melynek anyaga július 3-án és 5-én érheti el a Földet, szakértők szerint komolyabb geomágneses vihar esetén pedig Magyarországról is látható sarki fény jelenhet meg az égen.

spaceweather.com előrejelzésére hivatkozva az Index azt írja, ha komolyabb geomágneses vihar alakul ki, akkor a sarki fény gyűrűje közepes földrajzi szélességekre, így Magyarország területére is lehúzódhat. 

Érdemes tehát a következő estéken, éjszakákon észak felé kémlelni az eget”

– tették hozzá.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Ina FASSBENDER / AFP

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Toma78
2026. július 03. 20:25
Már két hónapja látjuk... Elég gyatra és halovány , de három millió birkának ez a vakító fény a sötétségben ami a fejükben volt eddig... Nehogy Kapitány elvtárs erre is okosórát szereljen azt a látványáért is fizethettek...🖕🤡🖕
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2
0
egyszeri
2026. július 03. 20:15
Amíg csak a látványosságról van szó addig jó. Ha az elektromos hálózatokra is lesz hatása akkor abból baj is lehet.
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2
0
pandalala
2026. július 03. 19:53
nem hiszem .... erre nem adott engedélyt pupák péter ....
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3
0
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