Akkora vihar jön, hogy látható lesz itthon a sarki fény

Az elmúlt napokban több napkitörés is történt, melynek anyaga július 3-án és 5-én érheti el a Földet, szakértők szerint komolyabb geomágneses vihar esetén pedig Magyarországról is látható sarki fény jelenhet meg az égen.

A spaceweather.com előrejelzésére hivatkozva az Index azt írja, ha komolyabb geomágneses vihar alakul ki, akkor a sarki fény gyűrűje közepes földrajzi szélességekre, így Magyarország területére is lehúzódhat.