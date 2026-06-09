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demokrácia Tisza Magyar Péter

Rájöttem, mit is jelent a miniszterelnök úrnak az általa oly sokat hivatkozott „nemzetegyesítés”

2026. június 09. 07:05

Amit Magyar Péter bemutat, egyelőre nehezen nevezhető kormányzásnak. Logikus, hiszen egy bohóc legfeljebb parodizálni képes még a hatalom gyakorlását is.

2026. június 09. 07:05
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L. Tamás Pál
L. Tamás Pál
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„Szóval ez a »nemzetegyesítés« konkrétan azt jelenti Magyar Péter felfogásában, hogy a »nemzet« akkor fog egyesülni, ha már nem lesznek benne olyanok, akik őt és pártját kritikával illetik. 

Számára azt jelenti a »nemzet« egyesítése, hogy mindenki a Tiszával, végső soron Magyar Péterben egyesül, mint a nép hőn szeretett uralkodójában.

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Csakhogy Magyar Péter nem király, még csak nem is vezető, hanem egy mezei udvari bolond, aki a nép által egy elfuserált rendszerben, amit demokráciának hívnak, hatalmat kapott.

Ezért is lehetséges, hogy az, amit Magyar Péter bemutat, egyelőre nehezen nevezhető kormányzásnak. Logikus, hiszen egy bohóc legfeljebb parodizálni képes még a hatalom gyakorlását is.

Ebből a nagy egyesítésből pedig, amit egy bohóc vezényel le, én szívesen kimaradok.”

Fotó: Ficsor Márton / Mandiner

 

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
No comment no cry
2026. június 09. 07:36
"aki a nép által egy elfuserált rendszerben, amit demokráciának hívnak, hatalmat kapott" Ehhez viszont hozzá kell tenni, hogy ha a Fidesz rendben tartotta volna a holdudvarát (nem hagy fogást magán), és az itt is tapasztalható bulvárfos helyett korrekt és érdemi kommunikációt visz, akkor nem kellene most a Főkólásdobozt miniszterelnöknek hívni, Sulyokért tüntetni, meg az országért aggódni.
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1
0
Vasalo
•••
2026. június 09. 07:35 Szerkesztve
A legérdekesebb hallgatva a sok UJ miniszter meg szóvivö és szakember nyilatkozatát, elképesztö az a tömeges makogás, dadogás mintha mindenki beszédhibás lenne, kivéve Vitézyt, aki szépen és folyékonyan mondja a marhaságokat. A többi még erre sem képes, minden megnyilvánulásban kihallatszik, hogy egy ukázt kaptak, de fogalmuk sincs a témárol, vagy még idejük sem volt azzal foglalkozni amiröl beszélniük kell. Ilyet az utobbi 20-30 évben nem hallottam a magyar politikában.
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2
0
Voloka
2026. június 09. 07:29
A demokrácia, a legnagyobb diktatúra, amely az arctalan zsarnokok hatalmát jelenti az idiótává tett emberek felett! A " demokrácia" a legártalmasabb kábítószerr a világon !
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1
0
Majdmegmondom
2026. június 09. 07:21
Áááá, dehogyis. I. Önmegtűrtőztető Péter admirális-generális, olimpikon, film-, és rocksztár A hülyék királya, akik még mindig nem látnak túl a szemellenzőjükön, akiknek még mindig bábozik a parlamentben. Egyetlen előremutató törvényt nem hoztak még, csak a bosszú és a személyeskedés hajtja. De egyszer ennek is vége lesz és pontosan úgy távozik, ahogyan jött, de a megszégyenülés az övé lesz...
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