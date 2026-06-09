Hazugságok, balhék és bukás: miért pózolt Magyar Péter a volt brit kormányfő könyvével?
Valós üzenetet látunk vagy a filmszínház újabb fejezetét? Kovács András írása.
Amit Magyar Péter bemutat, egyelőre nehezen nevezhető kormányzásnak. Logikus, hiszen egy bohóc legfeljebb parodizálni képes még a hatalom gyakorlását is.
„Szóval ez a »nemzetegyesítés« konkrétan azt jelenti Magyar Péter felfogásában, hogy a »nemzet« akkor fog egyesülni, ha már nem lesznek benne olyanok, akik őt és pártját kritikával illetik.
Számára azt jelenti a »nemzet« egyesítése, hogy mindenki a Tiszával, végső soron Magyar Péterben egyesül, mint a nép hőn szeretett uralkodójában.
Csakhogy Magyar Péter nem király, még csak nem is vezető, hanem egy mezei udvari bolond, aki a nép által egy elfuserált rendszerben, amit demokráciának hívnak, hatalmat kapott.
Ezért is lehetséges, hogy az, amit Magyar Péter bemutat, egyelőre nehezen nevezhető kormányzásnak. Logikus, hiszen egy bohóc legfeljebb parodizálni képes még a hatalom gyakorlását is.
Ebből a nagy egyesítésből pedig, amit egy bohóc vezényel le, én szívesen kimaradok.”
Fotó: Ficsor Márton / Mandiner