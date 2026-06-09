„Szóval ez a »nemzetegyesítés« konkrétan azt jelenti Magyar Péter felfogásában, hogy a »nemzet« akkor fog egyesülni, ha már nem lesznek benne olyanok, akik őt és pártját kritikával illetik.

Számára azt jelenti a »nemzet« egyesítése, hogy mindenki a Tiszával, végső soron Magyar Péterben egyesül, mint a nép hőn szeretett uralkodójában.