A Tisza brit mintája: várólisták, káosz és genderideológia az egészségügyben

Végtelen várólisták, túlterhelt kórházak és abszurd genderintézkedések jellemzik ma a brit NHS-t. A Tisza Párt egészségpolitikai elképzelései a jelek szerint mégis erre a recsegő-ropogó rendszerre épülnének.
Magyar Péter egészségügyi minisztere, Hegedűs Zsolt ortopéd sebész – aki évekig dolgozott a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnál (NHS) – a Hugonnai Vilma Program keretében a brit modell „legjobb elemeinek” átvételét ígéri. A Tisza Párt programja „mini-hibrid” megoldást emleget brit, német és svéd elemekkel, de a hangsúly egyértelműen a központosított, állami monopóliumra épülő NHS-en van. Csakhogy 2025–2026-ban a Tisza által csodált brit egészségügy éppen az összeomlás szélén táncol – és ez nem ideológia, hanem tény.
Hegedűs átláthatóságot, betegközpontú ellátást, minőségbiztosítást és a várólisták drasztikus csökkentését (hat hónapos műtéti, két hónapos szakorvosi várakozást) hirdet, miközben GDP-arányosan 7 százalékos egészségügyi kiadást és önálló minisztériumot vizionál. Lássuk mire számíthatunk a valóságban.
Az NHS-ben 2025 novemberére mintegy 7,3 millió ember várt elektív (nem sürgős) kezelésre vagy műtétre. Ez ugyan valamivel alacsonyabb a 2023-as csúcsnál (7,7 millió), de a pandémia előtti 4,5 millióhoz képest óriási emelkedés. A medián várakozási idő 13 hét – a 2019-es 7 héthez képest majdnem a duplája. Az NHS saját célja, hogy a betegek 92 százaléka 18 héten belül kezeléshez jusson, de ezt utoljára 2016-ban teljesítették. 2025-ben továbbra is százezrek várnak egy évnél tovább.
A sürgősségi ellátásban (A&E) sem jobb a helyzet: 2025 decemberében a betegek 40,4 százaléka négy óránál tovább várt a felvételre. A rákos betegek 62 napos kezelési célját (85 százalék) 2025–2026-ban sem érték el: februárban csak 68,6–70,2 százalék teljesült. A diagnosztikai vizsgálatokra (CT, MRI) hat hétnél tovább várók száma 2025 szeptemberében közel 387 ezer volt. Az NHS-vezetők 2025 októberében már 3 milliárd font (kb. 1230 milliárd forint) azonnali pluszforrást követeltek, különben „hosszabb várólisták és ellátás-racionálás” jön.
Mindeközben az NHS dolgozói krónikusan túlterheltek. 2025 szeptemberében a betöltetlen állások aránya 6,7 százalék volt, de a valós hiány ennél sokkal nagyobb: a kórházak 2024/25-ben 8,3 milliárd fontot (3400 milliárd forint) költöttek ideiglenes (agency) személyzetre. Emellett az orvos- és ápolósztrájkok sorozata tovább rontotta a helyzetet – legutóbb 2026 áprilisában tartottak a rezidens-orvosok munkabeszüntetést. A személyzet kiégése, a magas fluktuáció és a betanítás hiánya miatt pedig a rendszer folyamatosan „tűzoltásban” van.
Az Egyesült Királyság 2024-ben GDP-jének 11,1 százalékát (284 milliárd fontot, vagyis körülbelül 116,5 ezer milliárd forintot) költötte egészségügyre – ez jóval magasabb a magyar 6,4 százaléknál. Mégis kudarcot vall. Az infrastruktúra roskadozik, a kórházak brutális költségcsökkentési célokat kapnak, aminek ára a személyzet leépítése és a szolgáltatások szűkítése. A magán-egészségügy virágzik, mert aki teheti, fizet a gyors ellátásért – pontosan az a réteg, aki az NHS-t finanszírozza adójával.
Hegedűs Zsolt a brit rendszer „pozitív ösztönzőit” (pl. hatékonyabb kórházak extra forrása) emlegeti, ám ezek a mechanizmusok nem tudták megakadályozni a válságot.
Az NHS központosított, állami monopóliuma bürokráciát, várakozást és hatékonyságvesztést szül – éppen azt, amit a Tisza-program „fordulatként” ígér. Magyarországon jelenleg is létezik vegyes rendszer: állami alapellátás mellett magánszolgáltatók, ami rugalmasabb, mint a brit modell totális államosítása.
A Hegedűs által csodált és importálni szándékozott, éppen összeomló brit egészségügyi rendszerben egy mutató töretlenül javul – a központilag vezérelt, liberális propaganda.
Példának okáért a folyamatosan plusz forrásért kuncsorgó NHS évi több, mint 100 millió fontot (41 milliárd forintot) költ gender-terápiára és nemi átalakító műtétekre.
A transznemű kezelésekre fordított összeg közel akkora, mint amennyibe annak az ezer angliai és walesi nőnek az ellátása kerülne az Enhertu nevű gyógyszerrel, akik profitálnának belőle: a készítmény az előrehaladott mellrákban szenvedő nők életét átlagosan további hat hónappal hosszabbítaná meg. De erre nincs pénz a rendszerben.
Az NHS skót ága sem maradt el, 2025 márciusától lehetővé tette, hogy biológiai férfiak női létesítményeket és tereket (pl. mosdók) használjanak – és fordítva –, anélkül, hogy ehhez műtéten vagy orvosi nemváltáson kellene átesniük. A szabályzat ennél is tovább ment: támogatja menstruációs hulladékgyűjtők elhelyezését férfi mosdókban annak érdekében, hogy „növeljék a menstruációval kapcsolatos tudatosságot” a férfiak körében.
A Tiszás egészségügyiminiszter-jelölt által csodált NHS azonban itt sem állt meg: a radiológiai dolgozókat arra utasították, hogy minden 12 és 55 év közötti férfitól kérdezzék meg, terhes-e, mielőtt röntgenvizsgálatot végeznek rajtuk.
A nevetséges szabályozás – amely a nem-bináris, transznemű és interszex páciensek figyelembevételére hivatkozik – komoly felháborodást váltott ki betegek és jogvédők körében egyaránt. Az iránymutatás egy olyan eset után született, amikor egy transznemű férfinál tudtán kívül CT-vizsgálatot végeztek terhesség alatt. Emiatt az egészségügyi személyzetnek most úgy kell rákérdeznie a terhesség lehetőségére, hogy közben ne tegyen feltételezéseket a páciens nemi identitásáról. Néhány kórháznak ez sem volt elég: olyan nyomtatványokat töltenek ki a betegekkel, amelyeken meg kell adniuk születési nemüket, preferált nevüket és névmásaikat.
A The Telegraph beszámolója szerint az intézkedés több nőt sírásig felzaklatott, míg egyes férfiak dühösen kivonultak a vizsgálatokról. Radiológusok kínos és feszült jelenetekről számoltak be, és volt olyan sürgős daganatszűrésre érkező beteg is, aki felháborodásában félbehagyta a vizsgálatát.
A Tisza Párt egészségpolitikája szép szavakból és brit nosztalgiából áll. De 2025–2026-ban az NHS nem sikertörténet, hanem a totális állami monopólium, a végtelen várólisták, a folyamatos pénzéhség és a liberális elmebaj amorf keveréke. Magyarország ne kövesse ezt az utat. A magyar egészségügynek nem „angol receptre”, hanem magyar realitásra épülő, hatékony, vegyes finanszírozású reformokra van szüksége – nem ideológiai kísérletezésre.
Nyitókép: Hegedűs Zsolt Facebook oldala