A Tisza brit mintája: várólisták, káosz és genderideológia az egészségügyben

A sürgősségi ellátásban (A&E) sem jobb a helyzet: 2025 decemberében a betegek 40,4 százaléka négy óránál tovább várt a felvételre. A rákos betegek 62 napos kezelési célját (85 százalék) 2025–2026-ban sem érték el: februárban csak 68,6–70,2 százalék teljesült. A diagnosztikai vizsgálatokra (CT, MRI) hat hétnél tovább várók száma 2025 szeptemberében közel 387 ezer volt. Az NHS-vezetők 2025 októberében már 3 milliárd font (kb. 1230 milliárd forint) azonnali pluszforrást követeltek, különben „hosszabb várólisták és ellátás-racionálás” jön.

Mindeközben az NHS dolgozói krónikusan túlterheltek. 2025 szeptemberében a betöltetlen állások aránya 6,7 százalék volt, de a valós hiány ennél sokkal nagyobb: a kórházak 2024/25-ben 8,3 milliárd fontot (3400 milliárd forint) költöttek ideiglenes (agency) személyzetre. Emellett az orvos- és ápolósztrájkok sorozata tovább rontotta a helyzetet – legutóbb 2026 áprilisában tartottak a rezidens-orvosok munkabeszüntetést. A személyzet kiégése, a magas fluktuáció és a betanítás hiánya miatt pedig a rendszer folyamatosan „tűzoltásban” van.

A pénz nem old meg mindent – sőt

Az Egyesült Királyság 2024-ben GDP-jének 11,1 százalékát (284 milliárd fontot, vagyis körülbelül 116,5 ezer milliárd forintot) költötte egészségügyre – ez jóval magasabb a magyar 6,4 százaléknál. Mégis kudarcot vall. Az infrastruktúra roskadozik, a kórházak brutális költségcsökkentési célokat kapnak, aminek ára a személyzet leépítése és a szolgáltatások szűkítése. A magán-egészségügy virágzik, mert aki teheti, fizet a gyors ellátásért – pontosan az a réteg, aki az NHS-t finanszírozza adójával.

Hegedűs Zsolt a brit rendszer „pozitív ösztönzőit” (pl. hatékonyabb kórházak extra forrása) emlegeti, ám ezek a mechanizmusok nem tudták megakadályozni a válságot.