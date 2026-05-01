Ez egy kevésbé fájdalmas forgatókönyv, de ebben is van nekem némi rossz szájízem.

Ugyanis az eddigi rendszer a személyes lojalitásra és személyes bizalmi kapcsolatokon épült. Ezt szeretnénk lebontani. Hogy ne személyekre legyen építve a rendszer, és ne személyes bizalmakra, hanem az intézménybe vetett bizalom épüljön vissza. Az intézmény helyreállítása következtében maga az intézmény és annak működése legyen a garancia és a bizalom, nem pedig annak vezetőjének lojalitása.

Magyar Péter elmondása szerint azért nem lépett drasztikusan az Orbán-kormánnyal szemben 2024-nél előbb, mert a családi érdek – azon belül is a feleségének, az akkori igazságügyi miniszternek az érdeke – szemben állt a helyes döntéssel. Majd mikor egykori felesége, gyerekeinek anyjának az érdeke kilépett a játékból, miután lemondatták, már meg tudta hozni a helyes döntést.

Lehetséges-e olyan helyzet a politikában, hogy újra a helyes döntést felülírja a családi szempont? Vélhetően igen; hogy megtörténik-e, az kérdéses.

Az, hogy Magyar Péter a sógorát nevezte ki igazságügyi miniszternek, jele is lehet nem kevés dolognak. De hogy ez valóban jel-e bármire is, az a jövőben derül ki vagy cáfolódik.

Addig is mindenképp nem egy figyelmen kívül hagyható döntés, és annak mindenképpen jele, hogy mi, választópolgárok nem fordulhatunk el a politikától, és nem hagyhatjuk meg csak a lehetőségét sem annak, hogy abba a hibába essünk, mint ’89 vagy 2010 után.”