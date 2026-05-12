Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
jeszenszky jeszenszky zsolt kun béla Magyar Péter

Jeszenszky Zsolt: Magyar Péter beiktatási beszéde Kun Béla és Rákosi szellemét egyaránt megidézte

2026. május 12. 18:34

A publicista szerint a fiatalkorú bűnözők áldozati pózba emelésével a Tisza-vezér sikeresen hergelte fel az embereket.

2026. május 12. 18:34
null

Jeszenszky Zsolt legújabb Facebook-bejegyzése szerint Magyar Péter politikai haszonszerzés céljából próbálja „áldozati szerepbe emelni” a Szőlő utcai javítóintézet fogvatartottjait. A publicista bejegyzésében azt írta: Magyar Péter beiktatási beszéde „a legszebb jakobinus-bolsevik hagyományokra emlékeztetett”, és úgy fogalmazott, hogy a politikus 

Kun Béla és Rákosi szellemét egyaránt megidézte”.

Jeszenszky különösen azt kifogásolta, hogy Magyar Péter bocsánatot kért a „Fidesz-kormány áldozataitól”, köztük a Szőlő utcai intézet lakóitól is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Azokról az »áldozatokról«, akik fiatalok ugyan, elvégre ez egy javítóintézet, magyarul fiatalkorúak börtöne, NEM pedig állami gondozottakat elszállásoló jótékonysági intézmény” – fogalmazott.

A visszaéléseket szigorúan ki kell vizsgálni

A publicista szerint a közbeszédben félrevezető módon jelent meg az intézet működése, mert állítása szerint Magyar Péter és támogatói azt sugallták, hogy az ott élők „szerencsétlen árvagyerekek”, miközben valójában súlyos bűncselekmények elkövetőiről van szó.

Nem piti kis bennfentes tőzsdei kereskedők vagy telefontolvajok, hanem rablók, nemi erőszaktevők”

– írta. Jeszenszky ugyanakkor hangsúlyozta: amennyiben az intézményben valóban történtek visszaélések vagy szexuális erőszak, azokat szigorúan ki kell vizsgálni és meg kell büntetni.

A publicista bejegyzésében felidézte a Pénzes Heni-gyilkosság ügyét is, azt állítva, hogy Magyar Péterék „kezdettől fogva a fiatalkorú bűnözők mellé álltak”.

A fiatalkorú bűnözők áldozati pózba emelésével Magyar Péterék sikeresen hergelték fel az embereket”

– írta, majd hozzátette: szerinte a politikus „teátrális jóemberkedéssel” és „hatásvadász szólamokkal” próbálja megszólítani a választókat. Bejegyzése végén Jeszenszky Zsolt azt a kérdést tette fel: „A súlyos bűncselekményeket elkövető Szőlő utcai fogvatartottak áldozatairól, a megerőszakolt lányoktól, családjaiktól, a kirabolt idősektől ki fog bocsánatot kérni?”

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Posttenebraslux24
2026. május 12. 19:22
Ez az aberrált már is beszennyezte parlamentet. Óriási fertőtlenítésre lesz szükség , hogy a pszichopata által bemocskolt parlament visszanyerje régi méltóságát. Pár nap alatt is drogos és pszichopata szellemiséget árasztva egy nemzetet akar porrá zúzni. Ezt nem szabad hagyni! Pszichiatriai beteg nem uralhat le egy nemzetet. Nem a parlamentbe való, hanem elmegyógyintézetbe. Ezt sokan tudjuk. Követelni kell pszichiatriai vizsgálatát, akár aláírás gyűjtéssel is. Jelenlegi titulusát nem folytathatja mentális állapota miatt. Vannak foglalkozások , melyek poloska elmeállapotával nem tölthető be. Ezeréves nemzetünk meggyalázása történt.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 12. 19:17
Azért az vicclapokba illő, hogy 2026 májusban még van aki beszopja ezt a szőlőutcázós szopatást. 🤣🤣🤣
Válasz erre
4
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 12. 19:15
Ráadásul az egész szőlőutcázás full kamu volt, a ‘koronatanú’ a baloldali ‘mikroadományokból’ Dubajból jelentkezik be úgy kipattintva, mint Rogán Cecília. A zsoltibácsi meg ugye most már biztos, hogy nem létezik.
Válasz erre
3
0
elektronelektor
2026. május 12. 19:04
A bugris pszichopatától ilyesmit hiába is várnák. Ő csakis a saját agyhalott csőcselékét uszítja a normálisok ellenében.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!