Jeszenszky Zsolt: Magyar Péter beiktatási beszéde Kun Béla és Rákosi szellemét egyaránt megidézte

Jeszenszky Zsolt legújabb Facebook-bejegyzése szerint Magyar Péter politikai haszonszerzés céljából próbálja „áldozati szerepbe emelni” a Szőlő utcai javítóintézet fogvatartottjait. A publicista bejegyzésében azt írta: Magyar Péter beiktatási beszéde „a legszebb jakobinus-bolsevik hagyományokra emlékeztetett”, és úgy fogalmazott, hogy a politikus

Kun Béla és Rákosi szellemét egyaránt megidézte”.

Jeszenszky különösen azt kifogásolta, hogy Magyar Péter bocsánatot kért a „Fidesz-kormány áldozataitól”, köztük a Szőlő utcai intézet lakóitól is.