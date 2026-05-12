Jeszenszky Zsolt: Magyar Péter beiktatási beszéde Kun Béla és Rákosi szellemét egyaránt megidézte

A publicista szerint a fiatalkorú bűnözők áldozati pózba emelésével a Tisza-vezér sikeresen hergelte fel az embereket.
Jeszenszky Zsolt legújabb Facebook-bejegyzése szerint Magyar Péter politikai haszonszerzés céljából próbálja „áldozati szerepbe emelni” a Szőlő utcai javítóintézet fogvatartottjait. A publicista bejegyzésében azt írta: Magyar Péter beiktatási beszéde „a legszebb jakobinus-bolsevik hagyományokra emlékeztetett”, és úgy fogalmazott, hogy a politikus
Kun Béla és Rákosi szellemét egyaránt megidézte”.
Jeszenszky különösen azt kifogásolta, hogy Magyar Péter bocsánatot kért a „Fidesz-kormány áldozataitól”, köztük a Szőlő utcai intézet lakóitól is.
„Azokról az »áldozatokról«, akik fiatalok ugyan, elvégre ez egy javítóintézet, magyarul fiatalkorúak börtöne, NEM pedig állami gondozottakat elszállásoló jótékonysági intézmény” – fogalmazott.
A publicista szerint a közbeszédben félrevezető módon jelent meg az intézet működése, mert állítása szerint Magyar Péter és támogatói azt sugallták, hogy az ott élők „szerencsétlen árvagyerekek”, miközben valójában súlyos bűncselekmények elkövetőiről van szó.
Nem piti kis bennfentes tőzsdei kereskedők vagy telefontolvajok, hanem rablók, nemi erőszaktevők”
– írta. Jeszenszky ugyanakkor hangsúlyozta: amennyiben az intézményben valóban történtek visszaélések vagy szexuális erőszak, azokat szigorúan ki kell vizsgálni és meg kell büntetni.
A publicista bejegyzésében felidézte a Pénzes Heni-gyilkosság ügyét is, azt állítva, hogy Magyar Péterék „kezdettől fogva a fiatalkorú bűnözők mellé álltak”.
A fiatalkorú bűnözők áldozati pózba emelésével Magyar Péterék sikeresen hergelték fel az embereket”
– írta, majd hozzátette: szerinte a politikus „teátrális jóemberkedéssel” és „hatásvadász szólamokkal” próbálja megszólítani a választókat. Bejegyzése végén Jeszenszky Zsolt azt a kérdést tette fel: „A súlyos bűncselekményeket elkövető Szőlő utcai fogvatartottak áldozatairól, a megerőszakolt lányoktól, családjaiktól, a kirabolt idősektől ki fog bocsánatot kérni?”
