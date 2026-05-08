A Tisza leleplezte: élő sorfalat húztak a Fidesz és a Tisza közé, megalakul az új országgyűlés szombaton

Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az Országgyűlés honlapján.

A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki a Himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést.