Új szavazást követel Magyar Péter, szerinte csalás történt

Nem ismeri el Ágh Péter győzelmét Vas vármegye 02-es számú választókerületében a Tisza Párt. Magyar Péter a Facebook-on közzétett videójában új, tisztességes választást követelt és arra szólította fel a leendő kormánypárt jelöltjét, Strompová Viktóriát, hogy viselkedjen úgy, mintha ő nyert volna.

„A fideszes Ágh Péter hatalomvágyból elkövetett aljassága ez. Szijjártó Péter és Lázár János táskahordója morálisan és politikailag is megsemmisült, aminek a következő négy év minden napján hangot adunk. Egy kérdésre kell felelnie: a saját hatalma fontosabb, vagy a vasi emberek akarata? Felszólítom, ha van benne egy minimális erkölcsi iránytű, ne vegye fel a mandátumát. Legyen új, tisztességes választás a választókerületben!” – fogalazott a leendő miniszterelnök.