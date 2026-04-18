tisza párt vas vármegye ágh péter Magyar Péter

Új szavazást követel Magyar Péter, szerinte csalás történt

2026. április 18. 15:29

A leendő kormányfő szerint Vas vármegyében orosz módszerrel csalt a Fidesz.

2026. április 18. 15:29
null

Nem ismeri el Ágh Péter győzelmét Vas vármegye 02-es számú választókerületében a Tisza Párt. Magyar Péter a Facebook-on közzétett videójában új, tisztességes választást követelt és arra szólította fel a leendő kormánypárt jelöltjét, Strompová Viktóriát, hogy viselkedjen úgy, mintha ő nyert volna.

„A fideszes Ágh Péter hatalomvágyból elkövetett aljassága ez. Szijjártó Péter és Lázár János táskahordója morálisan és politikailag is megsemmisült, aminek a következő négy év minden napján hangot adunk. Egy kérdésre kell felelnie: a saját hatalma fontosabb, vagy a vasi emberek akarata? Felszólítom, ha van benne egy minimális erkölcsi iránytű, ne vegye fel a mandátumát. Legyen új, tisztességes választás a választókerületben!” – fogalazott a leendő miniszterelnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Strompová Viktória Facrebook-oldala

 

Összesen 66 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. április 18. 16:35
"ha van benne egy minimális erkölcsi iránytű, ".....ilyen az , amikor a családját lehallgató , terrorizáló, késsel , övcsattal fenyegető, öngyilkosságot eljátszó pszichopata állat az erkölcsöt emklegeti!
Válasz erre
0
0
Smisla
•••
2026. április 18. 16:32 Szerkesztve
Ilyen pitiáner f...kalap lesz Magyarország miniszterelnöke? Nekem nem lesz az. Én meg minden szavazókörzetben újraszámolást követelek, mert nem hiszem el, hogy ennyi szavazókörben képes megfordulni az állás az utolsó pillanatokban, pontosan úgy, ahogy Biden -papa csalását bonyolították. Ezt kapd ki "pünkösdi király"!
Válasz erre
1
0
Pusztuljatokglobalomajmok
2026. április 18. 16:32
Anyád aki a világra szart ..! Nesze neked "demokrácia" ami .. mióta világ a világ .. soha nem volt s nem is lesz ..!!! Ja hogy szarban,hugyban,drogban,alkoholban,geciben fetrengő madjar brüszel petinek ezt is lehet .. nosza nem a segnyalóm nyert hát mindjárt is törölni az eredményt .. román választások megvannak .. ?! Na akkor mi jobboldali Nemzeti erők is kiálltsunk csalást és ne fogadjuk el a választási eredményeket ! Tegyük amit a geciszopó madjar parancsolt a felszopójának .. ! Mi jobboldali erők nyertük a választásokat .. s úgy is teszünk ... ! Bármi amit a tisza csürhe s annak diktátora na és persze brüsszel kitalál azt semmisnek kel tekinteni ..!
Válasz erre
0
0
Ízisz
2026. április 18. 16:29
🧡🇭🇺 Csalás az amit a sorosista Tisza, a brüsszeli posztkommunista birodalom és az ukránok tettek az országunkban!!! A fogyatkozó Tisza szigetek és a kampány beszédeit alig látogató támogatók ellenére, a Fidesznél minden átmenet nélkül két év alatt 2/3-al győz a Tisza!!! Ilyen a világon nincs!!! És nem lehet kevesebb, mert törvényeket kell módosítani!!! Még a látszatra sem adtak!!! Míg az Orbán kampány beszédein egyre többen és többen voltak jelen!!! Szavazáskor hova lettek??? Ilyen baromságot nekem senki nem ad be!!! Ezer százalék, hogy megfenyegették Orbánt és a családját!!! És örülhet, hogy nem nyirták ki... Ehhez a nyert a Tisza narratívához csatlakozik a párt és holdudvara!!! Az ukránok olyan szoftvert fejlesztettek ki, ami a megszámolt pártok összesítésénél egy az egyben felcserélték a Tisza és a Fidesz szavazatait!!! Ezt az elmebeteg embert a sajátját fogják elzavarni!!! Ennél nagyobb patkány nem létezik a földön!!! Meg akik rá szavaztak, akár mennyien is voltak!!! 💯😏❗
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!