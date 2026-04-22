Koestler Sötétség délben című mukánjában Rubasov, az öreg bolsevik, a börtönben döbben rá, hogy a „becsület” a párt számára csak taktikai eszköz. Bár ártatlan, a párt iránti hűségből – vagyis egyfajta torz becsületből – vallja be a koholt vádakat.

Tóta W. itt elismerte, hogy baloldali, hogy kommunistának született, csak mivel 16 évig a Fidesz volt hatalmon, jobbnak látta eltitkolni, noha nagyon nehezére esett. Persze az írásai lerántották róla a leplet, de ilyen kendőzetlenül még aligha vallotta magát baloldalinak. A Tisza győzelme után azonban már nem kell arcoskodni, nyugodtan tűnhet annak is. El is borult az agya, és olyan dolgokat mondott Kérinek a beszélgetésben, hogy az embernek égnek állt a haja. A Nemzeti Fröccs Facebook-oldalán tett közzé egy rövid részletet a beszélgetésből.

„Van egy tönkrevert Fidesz, amelyiknek rettenetesen sok problémája lesz hamarosan kívülről-belülről, rács, bilincs, éhezés stb. Úgyhogy tőlük olyan nagyon nem kell tartani. Hamarosan megszűnik a médiájuk jelentős része, tehát ha akarna a Fidesz hápogni amiatt, hogy úristen, ez már nagyon baloldal... vagy mit tudom én, a Tisza engedélyezi a melegek házasságát... Jó, biztos el lehet kezdeni verni a tamtamot, hogy most vége a keresztény Magyarországnak.”

Egyből nagy lett a szájuk, miközben 16 évig a jobboldal hatalma alatt voltak kénytelenek létezni. Most nyilván felsóhajtottak, megkönnyebbültek. Mondjuk