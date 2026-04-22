facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
kéri lászló tóta w nemzeti fröccs őket hugyozni fidesz kommunista Magyar Péter nemzeti

Tóta W.-nek elborult az agya

2026. április 22. 21:31

Szerinte „a választók azt mondták, hogy leszarják a keresztény Magyarországot. (...) Úgyhogy ketté lehet őket hugyozni és kész”.

null
Horváth K. József
Mandiner

Kéri László és Tóra W. Árpád beszélget a HVG Címlapsztori című műsorában a választásokról.  

A győzelem  után természetesen felszabadultan gyalázzák a keresztény Magyarországot, így: „A választók azt mondták, hogy leszarják a keresztény Magyarországot. (...) Úgyhogy ketté lehet őket hugyozni és kész” 

– mondja gyomorforgatóan Tóta W.  Kétségtelen, hogy két kommunistáról van szó. Kéri Lászlót nem kell magyarázni. Tagja volt az MSZMP-nek, ifjúságkutatói munkájáért KISZ-díjat kapott. Tóta W.-t eddig zavarta, hogy komcsinak nézik, de április 12-én megkönnyebbült. Ezt mondta: „Már nem kell azzal foglalkozni, hogy mi lesz, ha baloldalinak tűnök: semmi.”

Szóval e két HVG-s komcsi kapcsán jutott eszembe egy régi vicc. Brezsnyev elvtárs kéri a Teremtőt, hogy adjon a népének három jó tulajdonságot: legyenek okosak, becsületesek és kommunisták. A válasz így szól: Rendben, megkapják, de egy emberben egyszerre csak kettő lehet meg ezek közül. Aki okos és kommunista, az nem becsületes. Aki becsületes és kommunista, az nem okos.

Aki pedig okos is és becsületes is, az nem kommunista.

Koestler Sötétség délben című mukánjában Rubasov, az öreg bolsevik, a börtönben döbben rá, hogy a „becsület” a párt számára csak taktikai eszköz. Bár ártatlan, a párt iránti hűségből – vagyis egyfajta torz becsületből – vallja be a koholt vádakat.

Tóta W. itt elismerte, hogy baloldali, hogy kommunistának született, csak mivel 16 évig a Fidesz volt hatalmon, jobbnak látta eltitkolni, noha nagyon nehezére esett. Persze az írásai lerántották róla a leplet, de ilyen kendőzetlenül még aligha vallotta magát baloldalinak. A Tisza győzelme után azonban már nem kell arcoskodni, nyugodtan tűnhet annak is. El is borult az agya, és olyan dolgokat mondott Kérinek a beszélgetésben, hogy az embernek égnek állt a haja. A Nemzeti Fröccs Facebook-oldalán tett közzé egy rövid részletet a beszélgetésből.

„Van egy tönkrevert Fidesz, amelyiknek rettenetesen sok problémája lesz hamarosan kívülről-belülről, rács, bilincs, éhezés stb. Úgyhogy tőlük olyan nagyon nem kell tartani. Hamarosan megszűnik a médiájuk jelentős része, tehát ha akarna a Fidesz hápogni amiatt, hogy úristen, ez már nagyon baloldal... vagy mit tudom én, a Tisza engedélyezi a melegek házasságát... Jó, biztos el lehet kezdeni verni a tamtamot, hogy most vége a keresztény Magyarországnak.”

Egyből nagy lett a szájuk, miközben 16 évig a jobboldal hatalma alatt voltak kénytelenek létezni. Most nyilván felsóhajtottak, megkönnyebbültek. Mondjuk 

Orbán alatt a hajuk szála sem görbült, de attól még úgy érezték, hogy el voltak nyomva. 

A komcsi felsőbbrendűségi érzése persze akkor sem veszett ki belőlük. 

A kizárólagos igazságérzet ugyanis feltétlen jellemző rájuk. Az az elképzelés, hogy az adott marxista ideológia képviselői a „történelem jó oldalán” állnak, ezért erkölcsi vagy intellektuális fölényben vannak másokkal szemben. Ezzel párosul a kioktató stílus, amely gyakran társul lenéző kommunikációval azokkal szemben, akik nem osztják az elveiket.

Mert ugye, akiket ketté lehet hugyozni, azok nem emberek. Csak fideszesek.

Azért lehetett velük a kampányban, meg még azon túl is úgy beszélni, mint a kapcával, erőszakoskodni velük, lökdösni, bottal ütni őket, noha csak azért közeledtek például Magyar Péterhez, mert kérdést akartak föltenni nekik.

A pszichológia szerint a felsőbbrendűségi érzés mögött gyakran egy mélyebben fekvő kisebbrendűségi komplexus áll. Szamuely 1920 április 20-án Győrben tartott beszédében a Tanácsköztársaság hivatalos ideológiájává tette a terrort. Hangsúlyozta: „A vértől nem kell félni. A vér – acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt.” 

Tudja ezt Tóta W., sőt, Magyar Péter is. Azért lobogtatták nagy hévvel a kampányban a nemzeti trikolort, hogy leplezzék a komcsi gyökereket, ami oly kedves Ursula von der Leyennek és Manfred Webenek. 

Magyarék nemzeti kötődését persze senki nem vette be.

(Fotó: Facebook, Nemzeti Fröccs videó, képkivágás)  

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dorset Naga
2026. április 22. 23:07
Kéri László és Tóra W. Árpád beszélget...... Ez az igazi Freud-i elszólás.
néhai Ch.Pilot
2026. április 22. 22:49
Tóta W. elborult aggyal született. És magyargyűlölettel a szívében.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 22. 22:39
Annak a maréknyi embernek, akinek a vallás mankójára van szüksége, ott van az egyház. Az összes többi pedig azt akarja, hogy nekik semmilyen szinten ne kelljen vele találkoznia.
vizesnyolcas
2026. április 22. 22:35
A tisza választási szórólapján ez az ígéret szerepel: "Én, Magyar Péter ... esküszöm, egyszer és mindenkorra lezárjuk a magyar nemzet létét fenyegető megosztottságot." - Már akkor is, amikor ezt először olvastam, mindjárt sejtettem, hogy ezt kb. úgy gondolják megoldani, ahogyan Tóta W-nek „A választók azt mondták, hogy leszarják a keresztény Magyarországot. (...) Úgyhogy ketté lehet őket hugyozni és kész” mondata sugallja. Ezeknek akkor valósult meg tökéletesen a nemzeti egység, amikor az ország egyik fele a Hortobágyra kilakoltatta vagy Recskre bezáratta az ország másik felét.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!