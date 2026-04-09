„Az elmúlt időszakban a magyar nyilvánosság egyik központi kérdésévé vált, hogy a politikai szereplők mennyiben beszélnek következetesen a nyilvánosság előtt és a zárt ajtók mögött. Egy frissen nyilvánosságra került hangfelvétel új megvilágításba helyezi ezt a dilemmát. Ma reggel 7.00-kor jelent meg a Patrióta YouTube csatornáján a hanganyag, amelyen Magyar Péter azt mondja Vogel Evelinnek, »G### nagy háború lesz«. A háború kérdése ráadásul kiemelten érzékeny téma a magyar közéletben, így minden ezzel kapcsolatos kijelentés fokozott politikai és társadalmi jelentőséggel bír. Elemzésünkben ezért annak is utánajártunk, miként számolt be az esetről a magát függetlennek tartó média.

A Patrióta birtokába került felvételen a Tisza Párt vezetője és volt partnere, Vogel Evelin beszélgetnek. A hanganyagban Vogel arról beszél, hogy »lehet jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz«, amire Magyar Péter így reagál: »Így is az lesz, gci nagy háború lesz.« A felvétel kapcsán Bohár Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy míg a politikus zárt körben így fogalmaz, addig a nyilvánosság előtt más hangnemet üt meg. A kijelentés súlyára a a külügyminiszter is reagált közösségi oldalán, ahol úgy fogalmazott: »A Tisza Párt elnöke szerint »g…ci nagy háború« lesz Európában. Erről beszélünk évek óta: Brüsszel és Kijev egész Európát be akarja borítani a háború lángjával. Nekünk egy feladatunk van: kimaradni a háborúból!!!« Hozzátette: az elmúlt években ezt a kormány következetes politikája tette lehetővé, és álláspontja szerint ezt a biztonságot csak a szuverén nemzeti kormány tudja garantálni.