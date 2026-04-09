háború Transzparens Újságírásért Alapítvány Tisza Magyar Péter telex baloldali média 444

Szelektív tájékoztatás? Így maradt visszhang nélkül Magyar Péter háborús kijelentése

2026. április 09. 14:18

Hol húzódik a határ a szerkesztői mérlegelés és a közérdekű tájékoztatás teljessége között?

Sugár Kristóf
Transzparens Újságírásért Alapítvány

„Az elmúlt időszakban a magyar nyilvánosság egyik központi kérdésévé vált, hogy a politikai szereplők mennyiben beszélnek következetesen a nyilvánosság előtt és a zárt ajtók mögött. Egy frissen nyilvánosságra került hangfelvétel új megvilágításba helyezi ezt a dilemmát. Ma reggel 7.00-kor jelent meg a Patrióta YouTube csatornáján a hanganyag, amelyen Magyar Péter azt mondja Vogel Evelinnek, »G### nagy háború lesz«. A háború kérdése ráadásul kiemelten érzékeny téma a magyar közéletben, így minden ezzel kapcsolatos kijelentés fokozott politikai és társadalmi jelentőséggel bír. Elemzésünkben ezért annak is utánajártunk, miként számolt be az esetről a magát függetlennek tartó média.

A Patrióta birtokába került felvételen a Tisza Párt vezetője és volt partnere, Vogel Evelin beszélgetnek. A hanganyagban Vogel arról beszél, hogy »lehet jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz«, amire Magyar Péter így reagál: »Így is az lesz, gci nagy háború lesz.« A felvétel kapcsán Bohár Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy míg a politikus zárt körben így fogalmaz, addig a nyilvánosság előtt más hangnemet üt meg. A kijelentés súlyára a a külügyminiszter is reagált közösségi oldalán, ahol úgy fogalmazott: »A Tisza Párt elnöke szerint »g…ci nagy háború« lesz Európában. Erről beszélünk évek óta: Brüsszel és Kijev egész Európát be akarja borítani a háború lángjával. Nekünk egy feladatunk van: kimaradni a háborúból!!!« Hozzátette: az elmúlt években ezt a kormány következetes politikája tette lehetővé, és álláspontja szerint ezt a biztonságot csak a szuverén nemzeti kormány tudja garantálni.

Amikor egy politikus privát kijelentése eltér a nyilvános kommunikációjától, különösen egy olyan kérdésben, mint a háború, fontos hogy a média hiteles tájékoztatást adjon a nyilvánosságra került, de titkolni kívánt gondolatokról. Ennek fényében megvizsgáltuk, hogy a hazai nyilvánosság meghatározó szereplői miként reagáltak az esetre. A Kontroll, a Telex, a 444, a HVG és a 24 – amelyek rendszerint gyors és részletes beszámolókat ígérnek a közéleti történésekről – nem számoltak be az ügyről. Hasonlóképpen hallgatott a Népszava és a Szabad Európa, noha mindkettő a közérdekű információk feltárását hangsúlyozza saját küldetésében. Az Átlátszó és a Magyar Hang, amelyek az átláthatóság és a kritikai újságírás fontosságát emelik ki saját küldetésnyilatkozataikban, szintén nem foglalkoztak a hanganyaggal, ahogy az Alfahír, a Mérce, a Nyugati Fény, a 168 Óra és a Magyar Narancs sem, pedig ezek a felületek rendszerint érzékenyen reagálnak a politikai megszólalásokra és ellentmondásokra.

Mindez felveti annak kérdését, hogy a médiatér egyes szereplői milyen szempontok alapján döntenek arról, mely ügyek kapnak nyilvánosságot. Úgy tűnik, bizonyos szerkesztőségek inkább azokra a témákra fókuszálnak, amelyek illeszkednek saját narratívájukhoz, miközben más, a választók számára releváns információk háttérbe szorulhatnak. Pedig egy ilyen felvétel – függetlenül annak értelmezésétől – hozzájárulhat a politikai szereplők hitelességének megítéléséhez. Vajon hol húzódik a határ a szerkesztői mérlegelés és a közérdekű tájékoztatás teljessége között?”

Nyitókép: Transzparens újságírás

nagytamas
2026. április 09. 20:53
El kell menni szavazni, vinni akit csak tudunk! Nem szabad elbízni magunkat! Ha esik, ha fúj... csak mi verhetjük meg magunkat... csak a FIDESZ
balbako_
2026. április 09. 19:07
A Szaros a Néppárt tagja. Nem igaz, hogy nem tudja a német háborús készülődést és vastagon nem támogatja. Nem igaz, hogy nem tudja az angolok, németek franciák hadseregükkel is készülnek Ukrajna megsegítésére. Nem igaz, hogy nem tudja, hogy ezeket a katonákat -és a többi tagország katonáit is - uniós uniformisban akarják frontra küldeni. Akkor miért hazudik a Szaros a hívei pofájába óránként? Mi ez, ha nem világháború?
pollip
2026. április 09. 18:39
Na jó! De ők a függetlenobjektivek- az igazság nem számít!
csulak
2026. április 09. 15:05
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
