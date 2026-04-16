Tisza Párt Magyar Péter miniszterelnök

Segítsük a Tisza szavazók visszatérését a valóságba!

2026. április 16. 09:15

Magyar Péter alkalmassága összetett kérdés, nála csak az fog számítani eleinte, miként is adja el azt, amit csinál. A rajongók még évekig nem fognak erre rákérdezni mi folyik kormányzás címén.

2026. április 16. 09:15
Bálint Botond
Bálint Botond
Pesti Srácok

„Nyilván nem tartjuk alkalmasnak Magyar Pétert a miniszterelnöki posztra. Ami azt illeti, én sem Horn Gyulát, sem Medgyessy Pétert, sem Gyurcsány Ferencet, sem Bajnai Gordont nem tartottam alkalmasnak, és igazam is lett ugyebár. Sajnálatos módon azonban nem következik ebből az, hogy Magyar Péter is teljesen alkalmatlannak fog bizonyulni. Sok olyan dologra lehet alkalmas, amit most még el sem tudunk képzelni.

Bármennyire is kényelmetlen és kellemetlen legyen ez, az ország és a magunk jól felfogott érdekében a reális teljesítményét kell megítélnünk, nem a saját értékrendszerünkben, hanem az ország és Európa, illetve a világ valóságában. És tudnunk kell elválasztani az értékalapú kritikát attól, hogy mit művel Magyar Péter ha az ő céljait vesszük figyelembe és nem a mi elvárásainkat. Magyar Péter alkalmassága összetett kérdés, nála csak az fog számítani eleinte, miként is adja el azt, amit csinál. A rajongók még évekig nem fognak erre rákérdezni mi folyik kormányzás címén.”

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dave
2026. április 16. 11:38
Osztom a véleményt, de bővebben az szokott történni, hogy főleg akik csak brahiból szavaztak azok egyszerűen elnémulnak mint ha nem történt volna semmi. Egy év után még mindig azon fogják győzködni saját magukat, hogy azért jobb ez. Két év múlva azt is letagadják, hogy szavazni voltak. A kétezres években ugyan ez volt. A gond az, hogy addigra hazánkból szarfészket csinálnak és nem tudok más hogy fogalmazni.
zsellér péter
2026. április 16. 11:37
Szerintem 3 hónap után jönnek majd az igazán komoly dolgok . Pl költségvetést kellene csinálni , ahol nyilatkozni kell a rezsicsökkentésről, szja-ról , stb Addig kár támadni , mert hatástalan lesz De akkor teljespályás letámadás !! Ha többkulcsos SZJA lesz és a nyereségadó felmegy 25 %-ra akkor mind a munkavállalók , mind a munkaadók elgondolkoznak Türelem
Oldalkosár
2026. április 16. 11:08
"A rajongók még évekig nem fognak erre rákérdezni mi folyik kormányzás címén." Dehogyisnem fognak. 1. Felgyorsult világban élünk. 2. Ha a rohadék lefekszik Brüsszelnek (a választási programban benne volt az unióval való kapcsolatok rendezése, a jó viszony kialakítása), akkor annak lesznek meg a negatív következményei (rezsiköltség, bérek, nyugdíjak, stb.). 3. Ha befeszül, ellenáll, akkor O.V-hoz hasonlóan nagyon gyorsan páriává és ellenséggé válik az uniós birodalomépítők szemében, és nem fognak várni a következő ogy-i választásokig a megbuktatásával. Akkor pedig nem fognak jönni az uniós pénzek nem hogy kurva gyorsan de kurva lassan sem, ami az egyik fő ígérete volt. Így is, úgy is borítékolható a lemorzsolódás.
falcatus-2
2026. április 16. 11:01
counter-revolution>>falcatus-2 2026. április 16. 10:42 A Fidesznek annyi, ha sok az ilyen ott, amilyen te..." miért? nem én adtam ki az engedélyeket a balfenék sírásóira és az utasításokat sem. Mi a baja? nem így történt?
