„Nyilván nem tartjuk alkalmasnak Magyar Pétert a miniszterelnöki posztra. Ami azt illeti, én sem Horn Gyulát, sem Medgyessy Pétert, sem Gyurcsány Ferencet, sem Bajnai Gordont nem tartottam alkalmasnak, és igazam is lett ugyebár. Sajnálatos módon azonban nem következik ebből az, hogy Magyar Péter is teljesen alkalmatlannak fog bizonyulni. Sok olyan dologra lehet alkalmas, amit most még el sem tudunk képzelni.

Bármennyire is kényelmetlen és kellemetlen legyen ez, az ország és a magunk jól felfogott érdekében a reális teljesítményét kell megítélnünk, nem a saját értékrendszerünkben, hanem az ország és Európa, illetve a világ valóságában. És tudnunk kell elválasztani az értékalapú kritikát attól, hogy mit művel Magyar Péter ha az ő céljait vesszük figyelembe és nem a mi elvárásainkat. Magyar Péter alkalmassága összetett kérdés, nála csak az fog számítani eleinte, miként is adja el azt, amit csinál. A rajongók még évekig nem fognak erre rákérdezni mi folyik kormányzás címén.”