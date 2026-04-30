Navracsics Tibor: Itt az idő, hogy megmutassuk, a polgári Magyarország mi vagyunk

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
Noha jómagam a Fidesz alapító nemzedékéhez tartozom, és az alapító tagok közül párat ismertem is egyetemi éveimből, csak 1994-ben éreztem szükségét, hogy csatlakozzam a szervezethez. Nem volt könnyű döntés, hiszen pártba már akkor sem szívesen lépett be az ember. Mégis, két dolog felülírt minden aggodalmat.
Egyrészt, az 1994-es választás során a Fidesz éppen csak bekerült az Országgyűlésbe.
Ha már meglegyintette az elmúlás szele, úgy gondoltam, hogy – már csak nemzedéki szolidaritásból vagy dacból is – ott a helyem. Ha tudok segíteni, kötelességem segíteni. Másrészt, a polgári Magyarország eszméje, eszményképe mindennél szuggesztívebb volt számomra. Benne láttam államosított kisiparos nagyapáim törekvéseinek kiteljesedését. Megvalósulásától reméltem az európai, Európával békében élő Magyarország megszületését. Úgy gondoltam, nemzedékünk küldetése ennek megvalósítása, ezért a két tényező minden tétovaságot félresöpörve vitt a Fideszbe.
Nem volt könnyű 1994-ben sem a Fidesz támogatójának lenni.
A kétharmados többséggel bíró MSZP–SZDSZ-koalíció a szakértelem kormányra kerülését és jóléti fordulatot ígért, míg a Fidesz éppen csak átlépve a parlamenti küszöböt önmaga újbóli meghatározásával volt elfoglalva. A párt akkori válasza a polgári szövetség volt. Baráti jobbot nyújtott azoknak a szintén vereséget szenvedő jobbközép szervezeteknek – MDF, KDNP, később MDNP és MKDSZ –, amelyek osztoztak ebben a jövőképben. A polgári Magyarország hívószava és a polgári szövetség összefogása meghozta az eredményét: az 1994. őszi helyhatósági választáson sikerült megállítani a gyengülést, az 1998-as országgyűlési választást pedig a Fidesz vezetésével megnyerték a jobbközép erők.
Az azóta eltelt harminckét évben volt már minden a polgári Magyarország ideája. Volt, amikor egyesítő, integráló jelszóként funkcionált, volt már választási szlogen, de volt, amikor gúnyolták, sőt utóbb üres politikai terméknek is nevezték, majd pedig feledésre ítélték. Hívei képezték már a párt fősodrát, hogy aztán kiszoruljanak vagy esetleg távozzanak is.
Hol van már Pokorni Zoltán? Hol van Rockenbauer Zoltán? Hol van Martonyi János?
Születése óta a polgári Magyarország rendíthetetlen híve vagyok. Ennek megfelelően úgy gondolom, a jobbközép politikának, a politikai centrumból való politizálásnak nincsen alternatívája. Neveztek már emiatt jelentéktelennek, gerinctelennek, idejétmúltnak, kisujjeltartó értelmiséginek, sőt hazaárulással kacérkodónak is. Nem számítanak a múlt sérelmei.
Mindennél fontosabb, hogy most, amikor sokan közösségünk létalapját kérdőjelezik meg egy súlyos választási vereség után, mi összefogással válaszoljunk a fenyegetésre és a gúnyra.
Nehéz időszakot élünk most, hiszen nem csupán a választási vereség ténye, de annak mértéke is különösen bántó. Bántó, még akkor is, ha tudjuk, erényeink mellett hibák, hanyagság és időnként hatalmi gőg vezetett a vereség útján. Bántó, mert április 12-én azt láthattuk, hogy jelöltjeink esetében nem számított a választópolgároknak az elvégzett munka, az ismertség, a több évtizedes kapcsolat, a rengeteg fejlesztés. Fáj a vereség, fáj annak mértéke. Fájdalmunk azonban semmiképpen nem válhat sértettséggé.
A sértettség ideig-óráig lehet egyesítő erő, de valós közösséget nem teremt. Hasonlóképpen a vereség okozta fájdalom sem.
Szerencsére azonban rendelkezésünkre áll a polgári Magyarország eszméje. Talán kicsit megkopott, alulértékelt, és sokszor mi magunk sem voltunk méltók hozzá. Itt az idő, hogy fölemeljük.
Itt az idő, hogy megmutassuk, a polgári Magyarország mi vagyunk. Ehhez azonban, tudom, nekünk is változnunk kell. Odafigyelni a közösségünkön belül megfogalmazódó kritikai észrevételekre, és megújítani a közösségünket. Csak így válhat a polgári Magyarország álma a jövő valóságává.
A szerző közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán