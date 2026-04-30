Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
04. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kdnp fidesz magyarország országgyűlés

Navracsics Tibor: Itt az idő, hogy megmutassuk, a polgári Magyarország mi vagyunk

2026. április 30. 09:06

Szerencsére rendelkezésünkre áll a polgári Magyarország eszméje. Talán kicsit megkopott, alul­értékelt, és sokszor mi magunk sem voltunk méltók hozzá. Itt az idő, hogy fölemeljük.

2026. április 30. 09:06
Navracsics Tibor
Navracsics Tibor

Noha jómagam a Fidesz alapító nemzedékéhez tartozom, és az alapító tagok közül párat ismertem is egyetemi éveimből, csak 1994-ben éreztem szükségét, hogy csatlakozzam a szervezethez. Nem volt könnyű döntés, hiszen pártba már akkor sem szívesen lépett be az ember. Mégis, két dolog felülírt minden aggodalmat.

Egyrészt, az 1994-es választás során a Fidesz éppen csak bekerült az Országgyűlésbe.

Ha már meglegyintette az elmúlás szele, úgy gondoltam, hogy – már csak nemzedéki szolidaritásból vagy dacból is – ott a helyem. Ha tudok segíteni, kötelességem segíteni. Másrészt, a polgári Magyarország eszméje, eszményképe mindennél szuggesztívebb volt számomra. Benne láttam államosított kisiparos nagyapáim törekvéseinek kiteljesedését. Megvalósulásától reméltem az európai, Európával békében élő Magyarország megszületését. Úgy gondoltam, nemzedékünk küldetése ennek megvalósítása, ezért a két tényező minden tétovaságot félresöpörve vitt a Fideszbe.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nem volt könnyű 1994-ben sem a Fidesz támogatójának lenni.

A kétharmados többséggel bíró MSZP–SZDSZ-koalíció a szakértelem kormányra kerülését és jóléti fordulatot ígért, míg a Fidesz éppen csak átlépve a parlamenti küszöböt önmaga újbóli meghatározásával volt elfoglalva. A párt akkori válasza a polgári szövetség volt. Baráti jobbot nyújtott azoknak a szintén vereséget szenvedő jobbközép szervezeteknek – MDF, KDNP, később MDNP és MKDSZ –, amelyek osztoztak ebben a jövőképben. A polgári Magyarország hívószava és a polgári szövetség összefogása meghozta az eredményét: az 1994. őszi helyhatósági választáson sikerült megállítani a gyengülést, az 1998-as országgyűlési választást pedig a Fidesz vezetésével megnyerték a jobbközép erők.

Az azóta eltelt harminckét évben volt már minden a polgári Magyarország ideája. Volt, amikor egyesítő, integráló jelszóként funkcionált, volt már választási szlogen, de volt, amikor gúnyolták, sőt utóbb üres politikai terméknek is nevezték, majd pedig feledésre ítélték. Hívei képezték már a párt fősodrát, hogy aztán kiszoruljanak vagy esetleg távozzanak is.

Hol van már Pokorni Zoltán? Hol van Rockenbauer Zoltán? Hol van Martonyi János?

Születése óta a polgári Magyar­ország rendíthetetlen híve vagyok. Ennek megfelelően úgy gondolom, a jobb­közép politikának, a politikai centrumból való politizálásnak nincsen alternatívája. Neveztek már emiatt jelentéktelennek, gerinctelennek, idejétmúltnak, kisujj­eltartó értelmiséginek, sőt hazaárulással kacérkodónak is. Nem számítanak a múlt sérelmei.

Mindennél fontosabb, hogy most, amikor sokan közösségünk létalapját kérdőjelezik meg egy súlyos választási vereség után, mi összefogással válaszoljunk a fenyegetésre és a gúnyra.

Nehéz időszakot élünk most, hiszen nem csupán a választási vereség ténye, de annak mértéke is különösen bántó. Bántó, még akkor is, ha tudjuk, erényeink mellett hibák, hanyagság és időnként hatalmi gőg vezetett a vereség útján. Bántó, mert április 12-én azt láthattuk, hogy jelöltjeink esetében nem számított a választópolgároknak az elvégzett munka, az ismertség, a több évtizedes kapcsolat, a rengeteg fejlesztés. Fáj a vereség, fáj annak mértéke. Fájdalmunk azonban semmiképpen nem válhat sértettséggé.

A sértettség ideig-óráig lehet egyesítő erő, de valós közösséget nem teremt. Hasonlóképpen a vereség okozta fájdalom sem. 

Szerencsére azonban rendelkezésünkre áll a polgári Magyarország eszméje. Talán kicsit megkopott, alul­értékelt, és sokszor mi magunk sem voltunk méltók hozzá. Itt az idő, hogy fölemeljük.

Itt az idő, hogy megmutassuk, a polgári Magyarország mi vagyunk. Ehhez azonban, tudom, nekünk is változnunk kell. Odafigyelni a közösségünkön belül meg­fogalmazódó kritikai észrevételekre, és megújítani a közösségünket. Csak így válhat a polgári Magyarország álma a jövő valóságává.

A szerző közigazgatási és területfejlesztési miniszter

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
campesino
2026. április 30. 09:23
Nem azt mondtak, Tibi
Válasz erre
1
2
franciscofranco
2026. április 30. 09:18
Mégsem vonult vissza?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!