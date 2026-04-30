Navracsics Tibor: Itt az idő, hogy megmutassuk, a polgári Magyarország mi vagyunk

Az azóta eltelt harminckét évben volt már minden a polgári Magyarország ideája. Volt, amikor egyesítő, integráló jelszóként funkcionált, volt már választási szlogen, de volt, amikor gúnyolták, sőt utóbb üres politikai terméknek is nevezték, majd pedig feledésre ítélték. Hívei képezték már a párt fősodrát, hogy aztán kiszoruljanak vagy esetleg távozzanak is.

Hol van már Pokorni Zoltán? Hol van Rockenbauer Zoltán? Hol van Martonyi János?

Születése óta a polgári Magyar­ország rendíthetetlen híve vagyok. Ennek megfelelően úgy gondolom, a jobb­közép politikának, a politikai centrumból való politizálásnak nincsen alternatívája. Neveztek már emiatt jelentéktelennek, gerinctelennek, idejétmúltnak, kisujj­eltartó értelmiséginek, sőt hazaárulással kacérkodónak is. Nem számítanak a múlt sérelmei.

Mindennél fontosabb, hogy most, amikor sokan közösségünk létalapját kérdőjelezik meg egy súlyos választási vereség után, mi összefogással válaszoljunk a fenyegetésre és a gúnyra.

Nehéz időszakot élünk most, hiszen nem csupán a választási vereség ténye, de annak mértéke is különösen bántó. Bántó, még akkor is, ha tudjuk, erényeink mellett hibák, hanyagság és időnként hatalmi gőg vezetett a vereség útján. Bántó, mert április 12-én azt láthattuk, hogy jelöltjeink esetében nem számított a választópolgároknak az elvégzett munka, az ismertség, a több évtizedes kapcsolat, a rengeteg fejlesztés. Fáj a vereség, fáj annak mértéke. Fájdalmunk azonban semmiképpen nem válhat sértettséggé.