Megszólal Magyar Péter gimnáziumi osztálytársa – Mráz Ágoston Sámuel azt is elmondja, mire számít vasárnap (VIDEÓ)

Itt a legfrissebb mandátumbecslés: fölényes Fidesz-győzelem jöhet a választókerületek döntő többségében
Áprilisban újra narancsba borulhat az ország.
A vasárnapi választásról, a közvéleménykutatási eredményekről, Hann Endre botrányos felméréseiről, de a gimnazista Magyar Péterről is beszélt a Négyszemköztben Andor Évának Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet alapítója és igazgatója.
A beszélgetésben – természetesen – kitértek a Nézőpont Intézet legfrissebb mandátumbecslésére is, mely szerint a 106 egyéni választókerületből 66-ban a Fidesz, 39-ben a Tisza Párt győzelme várható. Mráz kiemelte: a verseny valóban szorosabb, mint ’22-ben,
ugyanakkor Orbán Viktornak van reális esélye a győzelemre.
Magas választási részvételi arányra számít, ahol – hívta fel a figyelmet – a „fiatalok aktivizálódása” döntő tényező lehet. Megjegyezte azt is: a kormányzati támogatások, kedvezmények hatása nem feltétlenül jelenik meg a voksokban:
a hála mint politikai műfaj nem létezik”
– szögezte le.
Mint fogalmazott, a Tisza Párt megpróbálja „kannibalizálni a Demokratikus Koalíciót”, vagyis
Magyar Péter stratégiája a többi ellenzéki párt felszámolására épül.
A tiszás politikus szerinte Orbán Viktort próbálja utánozni, azonban
ezek a műsüsük nem működnek. Az eredeti az igazi, az eredetit szeretik a választók.”
Mráz Ágoston Sámuel úgy véli, hogy a Tisza Párt győzelme a rezsicsökkentés végét is jelentené a brüsszeli elvárások miatt. Leszögezte azt is:
a magyar választási rendszer stabil, a rendszerszintű csalás nem lehetséges, így a választási végeredmény a választói akaratot híven képezi majd le.
Magyar Péterre mint gimnáziumi diáktársára Mráz így emlékezett a műsorban: pont olyan volt, mint amilyen ma politikusnak, jó „beszélőkével”, ám korlátozott közösségépítő képességgel.
Nyitókép: Mandiner