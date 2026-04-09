Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kontextus Négyszemközt Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Megszólal Magyar Péter gimnáziumi osztálytársa – Mráz Ágoston Sámuel azt is elmondja, mire számít vasárnap (VIDEÓ)

2026. április 09. 17:58

A vasárnapi választásról, a közvéleménykutatási eredményekről, Hann Endre botrányos felméréseiről, de a gimnazista Magyar Péterről is beszélt a Négyszemköztben Andor Évának Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet alapítója és igazgatója.

null

A beszélgetésben – természetesen – kitértek a Nézőpont Intézet legfrissebb mandátumbecslésére is, mely szerint a 106 egyéni választókerületből 66-ban a Fidesz, 39-ben a Tisza Párt győzelme várható. Mráz kiemelte: a verseny valóban szorosabb, mint ’22-ben, 

ugyanakkor Orbán Viktornak van reális esélye a győzelemre. 

Magas választási részvételi arányra számít, ahol – hívta fel a figyelmet – a „fiatalok aktivizálódása” döntő tényező lehet. Megjegyezte azt is: a kormányzati támogatások, kedvezmények hatása nem feltétlenül jelenik meg a voksokban: 

a hála mint politikai műfaj nem létezik”

– szögezte le. 

Mint fogalmazott, a Tisza Párt megpróbálja „kannibalizálni a Demokratikus Koalíciót”, vagyis 

Magyar Péter stratégiája a többi ellenzéki párt felszámolására épül. 

A tiszás politikus szerinte Orbán Viktort próbálja utánozni, azonban 

ezek a műsüsük nem működnek. Az eredeti az igazi, az eredetit szeretik a választók.”

Mráz Ágoston Sámuel úgy véli, hogy a Tisza Párt győzelme a rezsicsökkentés végét is jelentené a brüsszeli elvárások miatt. Leszögezte azt is: 

a magyar választási rendszer stabil, a rendszerszintű csalás nem lehetséges, így a választási végeredmény a választói akaratot híven képezi majd le.

Magyar Péterre mint gimnáziumi diáktársára Mráz így emlékezett a műsorban: pont olyan volt, mint amilyen ma politikusnak, jó „beszélőkével”, ám korlátozott közösségépítő képességgel.

A teljes beszélgetés a Kontextuson, vagy az alábbiakban tekinthető meg:

Nyitókép: Mandiner

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 09. 19:32
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
1
0
szim-patikus
2026. április 09. 19:21
✔ koklobox 2026. április 09. 18:57 Kiábrándultam a Fideszből, de Agyar Pétert nem tartom se szimpatikusnak, se képesnek, se elvhűnek e z é r t számomra a MI Hazánk a harmadik út. Főleg azért, mert nem minden rossz a Fideszben, a Mi Hazánk viszont Képes lehet arra, amire éveken át nem volt képes a KDNP, azaz a Fidesz aktuális koalíciós partnere. Én csak a Fidesz féktelenített államhatalom köztolvajlásos, kurrupt vonatkozásaival nem értek egyet. A hiányzó fékek pótlására ezért lenne remek a Mi Hazánk Saját érdeke mellett igen remek figyelmeztetés lenne az elcigányosított fidesznek. Ezt a (nejemtől eredő) ötletet ajánlanám mindazon kiábrándult Fideszeseknek, akik nem szimpatizálnak Magyar Péterrel, márcsak azért is mert így nemn tűnik el egy 3. erő a politikai palettáról. (Le a kalappal az előtt, aki náluk ezt kiötlötte.)
Válasz erre
0
2
balbako_
2026. április 09. 18:51
Már a gimiben is beszart a nadrágjába a Szaros? Vagy erre csak később szokott rá a kokain és a fiúszerelem után (síkosítóval, vagy anélkül..)
Válasz erre
6
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 09. 18:04
Megszólalt Orbán haverja, Jaber is: “You know what I'm sayin'? És nekem nem kell sok, csak folytassuk, ami megy most, mer' ez nagyon jó nekem. Nekem? Az én életemben? Oh, I love this over here, man! Shout-out Magyarország, shout-out Mr. Orban baby! Jaber!”
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!