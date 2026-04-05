04. 06.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
radics gigi Magyar Péter hazugságai Magyar Péter

Magyar Péter Radics Gigiről is hazudott egy hatalmasat (VIDEÓ)

2026. április 05. 07:28

A Tisza vezére olyan énekesnők milliós gázsijáról hazudozott, akik ott sem voltak a Digitális Polgári Körök tavalyi budapesti rendezvényén. Magyar Péter természetesen az egész ügyben kamuzott egy hatalmasat. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 69. rész.

Kovács András
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebookon tett közzé egy dokumentumot, amely állítólag a szeptember 20-án, a Papp László Budapest Sportarénában megrendezett első Digitális Polgári Körök (DPK) találkozó költségvetését tartalmazza. Posztjában úgy fogalmazott, hogy a szerződést „egyenesen a Karmelitából fújta be az ablakon a szél”, és azt állította, hogy a rendezvényre közel 400 millió forintot költöttek közpénzből. A dokumentum szerint több előadó – például Radics Gigi 3 millió, Nagy Adri 1 millió, valamint Pataky Attila, Demjén Ferenc, Oláh Gergő és Nagy Feró egyenként 1,5 millió forint honoráriumot kapott volna.

Magyar Péter Radics Gigiről is hatalmasat hazudott

Magyar Péter mindenben hazudott

A valóság azonban több ponton cáfolja ezeket az állításokat: Radics Gigi ott sem volt a rendezvényen, ahogy Nagy Adri is szintén cáfolta, hogy részt vett volna. Nagy Adri hangsúlyozta, hogy valótlanok a hírek, nem volt jelen, nem kapott semmilyen pénzt, és elvi okokból sosem vállal fellépést politikai rendezvényen. Nagy Feró – aki bár valóban jelen volt a rendezvényen – a Telexnek nyilatkozva leszögezte, hogy nem lépett fel színpadon, és nem kapott pénzt a részvételéért sem. Pataki Attila, Demjén Ferenc és Oláh Gergő is teljesen ingyen lépett fel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Magyarán, a dokumentumban lévő 6 névből 6 kapcsán félement a Magyar Péter által terjesztett fake news.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 05. 15:55
SOHA TOBBE BALOLDALT !
belbuda
2026. április 05. 11:26
A kockafejű,rágalmazós,origós bandi…komoly…🤮🤮🤮
pollip
2026. április 05. 07:55
A HVG ko.mentelou szerint azok az énekesek, akik ott sem voltak, vagy fel sem léptek, munka nélkül kaptak pénzt!!!! Teljesen elszakadtak a valóságtól.
states-2
2026. április 05. 07:50
Még egy hét, és ez a kommunista alja csürhe, csőcselék, élén a drogos pszichopata pöcegödörrel megy a kukába. Megjegyzem, az igazi bukta majd a választások után lesz, amikor ennek a sok fogyatékos primitív hülyének meg kell szólalnia a parlamentben. Egy ország fog fetrengeni a röhögéstől, kivéve, akik rájuk szavaztak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!