Magyar Péter Radics Gigiről is hazudott egy hatalmasat (VIDEÓ)

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebookon tett közzé egy dokumentumot, amely állítólag a szeptember 20-án, a Papp László Budapest Sportarénában megrendezett első Digitális Polgári Körök (DPK) találkozó költségvetését tartalmazza. Posztjában úgy fogalmazott, hogy a szerződést „egyenesen a Karmelitából fújta be az ablakon a szél”, és azt állította, hogy a rendezvényre közel 400 millió forintot költöttek közpénzből. A dokumentum szerint több előadó – például Radics Gigi 3 millió, Nagy Adri 1 millió, valamint Pataky Attila, Demjén Ferenc, Oláh Gergő és Nagy Feró egyenként 1,5 millió forint honoráriumot kapott volna.

Magyar Péter Radics Gigiről is hatalmasat hazudott

Magyar Péter mindenben hazudott

A valóság azonban több ponton cáfolja ezeket az állításokat: Radics Gigi ott sem volt a rendezvényen, ahogy Nagy Adri is szintén cáfolta, hogy részt vett volna. Nagy Adri hangsúlyozta, hogy valótlanok a hírek, nem volt jelen, nem kapott semmilyen pénzt, és elvi okokból sosem vállal fellépést politikai rendezvényen. Nagy Feró – aki bár valóban jelen volt a rendezvényen – a Telexnek nyilatkozva leszögezte, hogy nem lépett fel színpadon, és nem kapott pénzt a részvételéért sem. Pataki Attila, Demjén Ferenc és Oláh Gergő is teljesen ingyen lépett fel.