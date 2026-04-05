Magyar Péter Radics Gigiről is hazudott egy hatalmasat (VIDEÓ)
2026. április 05. 07:28
A Tisza vezére olyan énekesnők milliós gázsijáról hazudozott, akik ott sem voltak a Digitális Polgári Körök tavalyi budapesti rendezvényén. Magyar Péter természetesen az egész ügyben kamuzott egy hatalmasat. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 69. rész.
3 p
1
4
7
Mentés
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebookon tett közzé egy dokumentumot, amely állítólag a szeptember 20-án, a Papp László Budapest Sportarénában megrendezett első Digitális Polgári Körök (DPK) találkozó költségvetését tartalmazza. Posztjában úgy fogalmazott, hogy a szerződést „egyenesen a Karmelitából fújta be az ablakon a szél”, és azt állította, hogy a rendezvényre közel 400 millió forintot költöttek közpénzből. A dokumentum szerint több előadó – például Radics Gigi 3 millió, Nagy Adri 1 millió, valamint Pataky Attila, Demjén Ferenc, Oláh Gergő és Nagy Feró egyenként 1,5 millió forint honoráriumot kapott volna.
Magyar Péter mindenben hazudott
A valóság azonban több ponton cáfolja ezeket az állításokat: Radics Gigi ott sem volt a rendezvényen, ahogy Nagy Adri is szintén cáfolta, hogy részt vett volna. Nagy Adri hangsúlyozta, hogy valótlanok a hírek, nem volt jelen, nem kapott semmilyen pénzt, és elvi okokból sosem vállal fellépést politikai rendezvényen. Nagy Feró – aki bár valóban jelen volt a rendezvényen – a Telexnek nyilatkozva leszögezte, hogy nem lépett fel színpadon, és nem kapott pénzt a részvételéért sem. Pataki Attila, Demjén Ferenc és Oláh Gergő is teljesen ingyen lépett fel.
