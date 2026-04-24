Kiderült, melyek voltak 2025 legnépszerűbb magyar nevei: a fiúknál folytatódik az egyeduralom, a lányoknál kiélezett volt a verseny

2026. április 24. 06:40

A lánynevek tekintetében helycsere történt az élen.

2026. április 24. 06:40
null

A 24.hu kiadott egy összeállítást arról, hogy melyek voltak a legnépszerűbb fiú és lánynevek a 2025-ös évben. A Dominik név immár negyedik éve vezeti a fiúk mezőnyét, ahol a második helyen a szintén egy ideje népszerű Olivér, a dobogó legalsó fokán pedig a Milán áll.

További top tízes fiúnevek sorban:

  • Levente
  • Noel
  • Marcell
  • Bence
  • Benett
  • Máté
  • Botond

A lánynevek között visszakerült az élre a Hanna, amely 2011 óta folyamatosan az élmezőnyben foglal helyet, a címvédő Lucát megelőzve. Szoros volt a verseny, míg Hannának tavaly 743 kislányt neveztek el, a Luca nevet 730 újszülött kapta. A harmadik helyen a Zoé, a negyediken pedig az Emma zárt.

További top tízes lánynevek sorban:

  • Léna
  • Anna
  • Olívia
  • Kamilla
  • Lili
  • Szofia

Nyitókép: Pixabay

 

counter-revolution
2026. április 24. 07:45
Hanna... Az Anna nem jó, nem elég zsidós...
Obsitos Technikus
2026. április 24. 07:36
Rémes...
Zsolt75
2026. április 24. 07:14
Felkészül Mohamed. Áradjon!
