Kiderült, melyek voltak 2025 legnépszerűbb magyar nevei: a fiúknál folytatódik az egyeduralom, a lányoknál kiélezett volt a verseny

A 24.hu kiadott egy összeállítást arról, hogy melyek voltak a legnépszerűbb fiú és lánynevek a 2025-ös évben. A Dominik név immár negyedik éve vezeti a fiúk mezőnyét, ahol a második helyen a szintén egy ideje népszerű Olivér, a dobogó legalsó fokán pedig a Milán áll.

További top tízes fiúnevek sorban:

Levente

Noel

Marcell

Bence

Benett

Máté

Botond

A lánynevek között visszakerült az élre a Hanna, amely 2011 óta folyamatosan az élmezőnyben foglal helyet, a címvédő Lucát megelőzve. Szoros volt a verseny, míg Hannának tavaly 743 kislányt neveztek el, a Luca nevet 730 újszülött kapta. A harmadik helyen a Zoé, a negyediken pedig az Emma zárt.