kegyelmi ügy varga judit árpa attila fidesz magyarország Magyar Péter győzelem orbán viktor

„Ha Varga Judit nem írja alá a kegyelmi döntést, akkor Magyar Péter valószínűleg a Fidesz soraiban tapsolna” – Árpa Attila is reagált Magyar Péter győzelmére

2026. április 13. 12:09

„A Fidesz megteremtette a saját szörnyét, a saját nemezisét” – fogalmazott a színész-producer.

Meglepő reakciót adott Magyar Péterék győzelmére Árpa Attila, színész-producer. Mint fogalmazott, 

engem most nem is a politika érdekel, hanem a történet, és maga az ember. 

Az életben, az irodalomban, és a popkultúrában egyaránt” – folytatta.

Árpa arra is kitért, hogy lehet rajta gúnyolódni azért, mert Batmant és Monte Cristo grófját állította párhuzamba Magyar Péterrel, majd felhívta rá a figyelmet:

a Fidesz megteremtette a saját szörnyét, a saját nemezisét”. 

Majd azzal folytatta, „ha Varga Judit nem írja alá 2023. április 27-én a K. Endrének szóló kegyelmi döntést, akkor Magyar Péter ma este valószínűleg a Fidesz soraiban tapsolna, és Orbán Viktor győzelmének örülne”. 

Árpa Attila posztját azzal zárta, „meglehet, hogy kezdetben valóban a bosszú és a sértettség táplálta ezt az indulatot, ám mára mindebből valami jóval nagyobb formálódott: egy küzdő ember alakja, aki a szabadság és az igazság eszméjét szolgálja, és azon fáradozik, hogy Magyarország élhetőbb, tisztább és méltóbb hellyé váljon”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
states-2
2026. április 13. 13:02
Még egyszer, nem a kegyelmi ügy volt a döntő, hanem hogy Varga szakított a drogossal, a Fidesz pedig kirúgta az addig jó fizető állásból, a Diákhitel Központból, ahol semmit sem kellett csinálni, akárcsak az EP-ben. Ha ez nincs, még mindig Orbán a miniszterelnök, mert a baloldalnak egyáltalán nem volt hadra fogható miniszterelnök-jelöltje. Megváltóként érkezett a drogos. És azt el kell ismerni, hogy profi módon uszított, és az egészet pirosfehérzöldbe csomagolta, amivel sikerült a hülye Fidesz-szavazók jórészét meghülyíteni.
google-2
2026. április 13. 13:01 Szerkesztve
Ti pedig megválasztottátok - egészségetekre! Biztos nagy tisztaságot fog teremteni, eddig sem vettétek észre a mocsokságait, miért tennétek ezután?
Csigorin
2026. április 13. 13:00
levezeti hogy egy jellemtelen karrierista akit csak a husosfazek erdekel, majd levonja belole a kovetkeztetest hogy szabadsag, igazsag meg jobb elhetobb orszag. Igazi tiszas logika.
q-q-ri-q
2026. április 13. 12:59
„...ha Varga Judit nem írja alá 2023. április 27-én a K. Endrének szóló kegyelmi döntést, akkor Magyar Péter ma este valószínűleg a Fidesz soraiban tapsolna, és Orbán Viktor győzelmének örülne." Hát nem egészen, annyira nem tisztességes ember Poloskázó Szent Péter. De, ha Lölö megadja neki az állást, amit kért, akkor tényleg ott ülne és Tapsikolna. Utólag nézve, ez hiba volt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!