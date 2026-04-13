„Ha Varga Judit nem írja alá a kegyelmi döntést, akkor Magyar Péter valószínűleg a Fidesz soraiban tapsolna” – Árpa Attila is reagált Magyar Péter győzelmére

Méltósággal is lehet ezt – így reagáltak a Fidesz politikusai a választási eredményre
Méltósággal is lehet veszíteni: a Fidesz politikusai fegyelmezetten reagáltak, megköszönték a 2,5 millió szavazatot, és azonnal a folytatásra készülnek.
„A Fidesz megteremtette a saját szörnyét, a saját nemezisét” – fogalmazott a színész-producer.
Meglepő reakciót adott Magyar Péterék győzelmére Árpa Attila, színész-producer. Mint fogalmazott,
engem most nem is a politika érdekel, hanem a történet, és maga az ember.
Az életben, az irodalomban, és a popkultúrában egyaránt” – folytatta.
Árpa arra is kitért, hogy lehet rajta gúnyolódni azért, mert Batmant és Monte Cristo grófját állította párhuzamba Magyar Péterrel, majd felhívta rá a figyelmet:
a Fidesz megteremtette a saját szörnyét, a saját nemezisét”.
Majd azzal folytatta, „ha Varga Judit nem írja alá 2023. április 27-én a K. Endrének szóló kegyelmi döntést, akkor Magyar Péter ma este valószínűleg a Fidesz soraiban tapsolna, és Orbán Viktor győzelmének örülne”.
Árpa Attila posztját azzal zárta, „meglehet, hogy kezdetben valóban a bosszú és a sértettség táplálta ezt az indulatot, ám mára mindebből valami jóval nagyobb formálódott: egy küzdő ember alakja, aki a szabadság és az igazság eszméjét szolgálja, és azon fáradozik, hogy Magyarország élhetőbb, tisztább és méltóbb hellyé váljon”.
