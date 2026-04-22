Erre a pillanatra várhatott Magyar Péter: állva tapsolta meg a magyargyűlölő Manfred Weber (VIDEÓ)

Magyar Péter legszorosabb szövetségese: „Magyarország ellen szavaztam. Nem a Fidesz, nem Orbán Viktor, hanem az egész ország ellen”
Az Európai Néppárt elnökének magyarellenes kirohanásait már Németországban sem tűrik el.
Szürreális felvételt mutattak be.
Szerdán állva tapsolták meg az Európai Néppártban a Tisza Párt választási győzelmét. A pillanatot Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke meg is örökítette, majd a videót feltöltötte a Facebook-oldalára.
A taps egyben a magyaroknak is szólt, akik határozottan kiálltak az európai irány mellett”
– szűrte le a látottakból Kollár Kinga tiszás EP-képviselő.
Mint ismert, a híresen magyargyűlölő Manfred Weber még 2018-ban úgy nyilatkozott, hogy „a 7-es cikkellyel egész Magyarország ellen szavaztam. Nem a Fidesz, nem Orbán Viktor, hanem az egész ország ellen”.
Az Európai Néppárt elnökének magyarellenes kirohanásait már Németországban sem tűrik el.
A felvételt itt tudja megtekinteni: