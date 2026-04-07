04. 07.
kedd
bayer zsolt igazság órája Magyar Péter

Bayer Zsolt: Volt itt már pár fura alak, de azért drogos pszichopata, az kevés volt

2026. április 07. 11:58

A publicista szerint ha Európát és hazánkat meg akarjuk menteni, akkor meg kell maradnunk a normalitás talaján, az pedig a Fidesz-KDNP.

2026. április 07. 11:58
null

„Próbálják átkeretezni a látogatást, amennyiben hazamegy Vance és nem kért katonákat, akkor majd Magyar Péter közli, hogy ő akadályozta meg a katonák küldését” – mondta Bayer Zsolt az amerikai alelnök magyarországi látogatása kapcsán az Igazság órája keddi adásában arra reagálva, hogy Magyar Péter szerint azért jön Vance, hogy katonákat kérjen az iráni háborúhoz, szemlézte az Origo.

A szerbiai szabotázsakcióval kapcsolatban, a megjelent balos cikkekre reagálva Bayer elmondta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Már 2022-ben, amikor felrobbantották az Északi Áramlatot az ukránok, a balos sajtóban évekig írták, hogy az oroszok robbantottak. Ugyanez folyik ma.

Magyar Péter Védelmi Tanács-részvétel iránti vágyáról szólva elmondta,

Magyar Péter egy pszichopata, azt hiszi, hogy két csíkhúzás között beül a Védelmi Tanács ülésére és aztán jól megbeszéli majd Panyi Szabolccsal.”

Annak kapcsán, hogy Magyar Péter arról írt, hetekkel ezelőtt kapott jelzéseket az általa „hamis zászlós műveletnek” nevezett a Török Áramlat elleni támadásról, Bayer feltette a kérdést, „ha tudott róla, miért nem mondta?”. Ha szólt volna, nem kockáztatta volna 9,5 millió ember gázellátását – tette hozzá Németh Balázs.

Bayer arról, hogy Magyar Péter bejelentkezett miniszterelnöknek, elmondta:

El tudod képzelni, hogy ez az alak a hazád miniszterelnöke, volt itt már pár fura alak, de azért drogos pszichopata, az kevés volt.”

Hozzátették, nem kivételes európai szinten az eset, hiszen az európai vezetők között lehet találni hasonló alakokat.

Magyar Péter propagandafilmjével kapcsolatban a műsorban elhangzott, egy nárcisztikus ember öntömjénezése látható, amellyel kapcsolatban Bayer megjegyezte:

Ez nem más, minthogy „a slim fit gatyás csávó, aki szárazon szereti, nézi magát.”

Mindeközben az európai parlamenti munkájára pedig annyit sem ad, hogy bejárjon, Magyar Péter a legtöbbet hiányzó EP-képviselő, az ülések alig 2 százalékán vesz részt.

Április 12-én a „feszkó” lesz, hangzott el a műsorban, ugyanis a balos média és ellenzék folyamatosan arról beszél még mindig, hogy bukik a jelenlegi hatalom. 

Az ellenzék egy jól megfogalmazható tervet hajt végre annak érdekében, hogy polgárháború legyen a választásokat követően, ha kikaptak, 

mondta Bayer, az egyik narratíva az, hogy itt nem nyerhet más, valamint csalás lesz, „tuti, hogy csalni fog a Fidesz”, annak ellenére, hogy még Magyar Péter is azt hangoztatta, hogy lehetetlen.

A választások tétje sokkal fontosabb, mint egy egyszerű szavazás, Bayer Zsolt szerint

Ha Európának van jövője, akkor az Közép-Kelet Európában van, el kell döntenünk, a széthulló Nyugatot választjuk, vagy sem, hogy 

ha Európát és hazánkat meg akarjuk menteni, akkor meg kell maradnunk a normalitás talaján, az pedig a Fidesz-KDNP."

 Nyitókép: Mandiner.hu

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

szim-patikus
2026. április 07. 19:20
drogos pszichopata, az kevés volt ---- Nem értem... mármint azt, hogy kormány miért nem alapít nekik 'Szájer Jóska díjat'
VeressZoltán
2026. április 07. 13:56
Azért elég volt kibírni a futóbolond makizaj agymenéseit is, de, ha a két genya között választani kellene; a trágyával etetett idióta sokszor megröhögtetett; a kölykei számát is eltévesztette, a 'kommunistákat, és a fasisztákat' kijelentésével is 'bearanyozta' napomat. A nylonmessiás kimondottan fasisztoid, dark személyisége egyenesen bicskanyitogató!
cinkegolyó
2026. április 07. 13:49
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke JD Vance budapesti látogatása kapcsán határozott üzenetet fogalmazott meg a nemzetközi politikai szereplők felé: "Tartózkodjanak a magyar választásokba való bármilyen beavatkozástól." -Azt csak az ukránoknak szabad, akiket mi bízunk meg vele. A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: a magyarok egy „békés, önrendelkező, működő és emberséges Magyarországot szeretnének, amely Európához tartozik”. -Ahhoz az Európához, amely Ukrajnának adja a pénzünket, amely hitel kamatait még a gyerekeink és az unokáink is fizetni fognak. Viszont jó hír, hogy cserébe az európai gazdáktól is megvonjuk a támogatásokat, hiszen nincs szükség a jó minőségű, ellenőrizett élelmiszerekre, mert az olcsó, mérgezett ellenőrizetlen ukrán gabonákat és büdös csirke termékeiket fogjuk az EU tagállamainak a nyakába zúdítani. Persze ez sem lesz olcsóbb, viszont a vezetőink búsásan meggazdagodhatnak belőle.
balbako_
2026. április 07. 13:38
Jól beszél!
