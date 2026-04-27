Aggodalomra semmi ok, május 1-én sem fog senki éhen halni: mutatjuk, mi lesz zárva és mi nem

A benzinkutak, az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak (részletekért lásd az OGYÉI honlapját), az önálló virágboltok, újságosok, édességboltok, továbbá a vendéglátó- és szórakozóhelyek többségében nyitva lesznek.
Ha pedig valami nagyon hiányozna otthonról, aminek beszerzése nem várhat, az alábbi helyeken még próbálkozhatunk:
- Benzinkutak shopjai: a töltőállomások boltjai a megszokott módon üzemelnek.
- Éjjel-nappalik: bizonyos nonstop üzletek nyitva maradhatnak.
- Családi vállalkozások: azok a kisebb boltok, ahol maga a tulajdonos végzi a kiszolgálást, legálisan kinyithatnak.
Szolgáltatások és szabadidő
A vendéglátóhelyek (éttermek, kávézók), valamint a kikapcsolódást szolgáló egységek (mozik, fitnesztermek) egyedi nyitvatartással üzemelhetnek. Mivel ezek nem minden esetben követik a hétköznapi rendet, indulás előtt mindenképpen javasolt az adott hely weboldalán vagy telefonon tájékozódni.