Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

május 1. nyitvatartás kisboltok

Aggodalomra semmi ok, május 1-én sem fog senki éhen halni: mutatjuk, mi lesz zárva és mi nem

2026. április 27. 13:01

A vendéglátóhelyek (éttermek, kávézók), valamint a kikapcsolódást szolgáló egységek (mozik, fitnesztermek) egyedi nyitvatartással üzemelhetnek.

Mivel május elseje idén péntekre esik, a hagyományos munkarendben dolgozók háromnapos pihenőidőre számíthatnak. Ez a hosszú hétvége azonban jelentősen érinti a kereskedelmi egységek megszokott működését is – hívt fel a figyelmet a 24.hu.

Mi lesz zárva május 1-jén?

A munka ünnepe munkaszüneti nap, így nem meglepő, hogy a boltok többsége ezúttal is zárva tart.

  • Élelmiszerláncok: a nagy szuper- és hipermarketek nem nyitnak ki.
  • Plázák: az ezekben lévő boltok jellemzően zárva maradnak.
  • Egyéb üzletek: a legtöbb kis- és nagykereskedelmi egység pihenőnapot tart.

Kivételek: Hol vásárolhatunk mégis?

A benzinkutak, az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak (részletekért lásd az OGYÉI honlapját), az önálló virágboltok, újságosok, édességboltok, továbbá a vendéglátó- és szórakozóhelyek többségében nyitva lesznek.

Ha pedig valami nagyon hiányozna otthonról, aminek beszerzése nem várhat, az alábbi helyeken még próbálkozhatunk:

  • Benzinkutak shopjai: a töltőállomások boltjai a megszokott módon üzemelnek.
  • Éjjel-nappalik: bizonyos nonstop üzletek nyitva maradhatnak.
  • Családi vállalkozások: azok a kisebb boltok, ahol maga a tulajdonos végzi a kiszolgálást, legálisan kinyithatnak.

Szolgáltatások és szabadidő

A vendéglátóhelyek (éttermek, kávézók), valamint a kikapcsolódást szolgáló egységek (mozik, fitnesztermek) egyedi nyitvatartással üzemelhetnek. Mivel ezek nem minden esetben követik a hétköznapi rendet, indulás előtt mindenképpen javasolt az adott hely weboldalán vagy telefonon tájékozódni.

Anyák napja és virágboltok

A hosszú hétvége utolsó napja, vasárnap, Anyák napja. Emiatt a virágüzletek rendhagyó módon készülnek, és vasárnap szinte biztosan hosszított nyitvatartással várják a vásárlókat. Érdemes lehet azonban már pénteken vagy szombaton beszerezni a csokrokat, mivel sok virágos már a hétvége elejétől nagyobb készlettel és rugalmasabb időbeosztással dolgozik.

Összesen 2 komment

madre79
2026. április 27. 14:21
Miért felvonulás lesz?
Obsitos Technikus
2026. április 27. 13:13
Majd 9-e után.
