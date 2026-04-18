Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
04. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt pankotai lili brüsszel néppárt Magyar Péter

A liberálisok azonnali felháborodása rámutat Magyar Péter valódi dilemmájára

2026. április 18. 18:12

Egy hét sem telt el a párt győzelme óta, egyes szavazói már most csalódtak.

Kaszab Zoltán
vasarnap.hu

„Néhány nap elég volt ahhoz, hogy Magyar Péter magára haragítsa a választói egy részét. A Tisza elnöke és maga a párt egy kiszivárgott döntéssel húzta ki leginkább a gyufát a liberális választóinál. Kiderült ugyanis, hogy Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját tervezi kinevezni oktatási miniszternek. A vallásra vörös posztóként tekintő liberálisoknak több sem kellett, Pankotai Lilivel az élen máris kritikával illették Magyar Pétert. Se szeri, se száma az olyan posztoknak, amelyek szerint csalódtak, amelyek szerint nem akarnak még egy Hoffmann Rózsát, vagy Lydia nénit, és hogy az egyházat és az államot inkább szétválasztani kellene, nem még inkább összefonni.

Válasz Pankotai Lilinek és mindenkinek, aki az Egyházat és az oktatást szembeállítja

A hit nem egy politikai ideológia, hanem élő kapcsolat a Teremtővel, az Igazsággal, amely nem kirekeszt, hanem az emberi méltóságot szolgálja.

A liberális, extrém módon piacpárti, az állami beavatkozást elutasító tiszásokat tovább bizonytalanítja, hogy Magyar Péter a védett üzemanyagár, leendő pénzügyminisztere pedig az árrésstop megtartásáról beszélt, bár utóbbi azt azért hozzátette, hogy a középtávú terv az intézkedés kivezetése. Ezek után volt olyan, aki már arról kommentelt, hogy választottunk 193 fideszest a parlamentbe. Sajnos, ez nem így van. Magyar Péternek ugyanis a jelenlegi kormánynál jóval szűkebb lesz a nemzetközi mozgástere.

És amíg Orbán Viktor rengeteg, Brüsszel által ellenzett intézkedést hosszú távon is fenn tudott tartani, Magyar Péternek erre a Néppárt tagjaként jóval kevesebb lehetősége lesz.

Persze a liberálisok azonnali felháborodása rámutat Magyar Péter valódi dilemmájára. A Tisza Párt ugyanis valójában egy nagykoalíció, csak nem pártok között, hanem egy politikai erőn belül. Benne van a Fidesszel elégedetlen keményvonalas konzervatívtól kezdve a liberális fiatalon át a szélsőbaloldali Jámbor Andrásig mindenki.

Ezt az ideológiailag még a szivárványnál is színesebb tömböt pedig eddig egyetlen cél, Orbán Viktor legyőzése tartotta egyben. Arról, hogy mi lesz utána, senki nem beszélt.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. április 18. 19:27
Globalfake 2026. április 18. 18:59 amikor majd a fideszeseknek kell megvédeniük petit azok lesznek az érdekes idők..." Épp ez járt a fejembe. Magyar ellenségei a Fidesz, a Mi hazánk, a libsik és a bolsevikok. Mi a szart fog ez csinálni? A tömegbázis abban a pillanatban elszáll, hogy a ballibsik az EU-al elkezdik szivatni.
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
2026. április 18. 19:25
Pankotai Lili a megmondóember. Balliberális értelmiség. Kibaszott durva:DDD Nem azzal van probléma, milyen ember Magyar, hanem azzal, hogy a nő nyilván hittanra is járt. József Attila is megírta, a náci és bolsi ugyanaz.
Válasz erre
3
0
chiron
2026. április 18. 19:20
Árvízkárosultak. Már most. MZP is próbálta egyszerre képviselni a nácit és a kommunistát... Neki sem sikerült.
Válasz erre
3
0
Ekrü123
2026. április 18. 19:01
Globalfake 2026. április 18. 18:59 "amikor majd a fideszeseknek kell megvédeniük petit azok lesznek az érdekes idők..."- Védje a halál, én jól fogok szórakozni a miközben menekül saját tábora elől...XDDD
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!