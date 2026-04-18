Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Egy hét sem telt el a párt győzelme óta, egyes szavazói már most csalódtak.
„Néhány nap elég volt ahhoz, hogy Magyar Péter magára haragítsa a választói egy részét. A Tisza elnöke és maga a párt egy kiszivárgott döntéssel húzta ki leginkább a gyufát a liberális választóinál. Kiderült ugyanis, hogy Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját tervezi kinevezni oktatási miniszternek. A vallásra vörös posztóként tekintő liberálisoknak több sem kellett, Pankotai Lilivel az élen máris kritikával illették Magyar Pétert. Se szeri, se száma az olyan posztoknak, amelyek szerint csalódtak, amelyek szerint nem akarnak még egy Hoffmann Rózsát, vagy Lydia nénit, és hogy az egyházat és az államot inkább szétválasztani kellene, nem még inkább összefonni.
A liberális, extrém módon piacpárti, az állami beavatkozást elutasító tiszásokat tovább bizonytalanítja, hogy Magyar Péter a védett üzemanyagár, leendő pénzügyminisztere pedig az árrésstop megtartásáról beszélt, bár utóbbi azt azért hozzátette, hogy a középtávú terv az intézkedés kivezetése. Ezek után volt olyan, aki már arról kommentelt, hogy választottunk 193 fideszest a parlamentbe. Sajnos, ez nem így van. Magyar Péternek ugyanis a jelenlegi kormánynál jóval szűkebb lesz a nemzetközi mozgástere.
És amíg Orbán Viktor rengeteg, Brüsszel által ellenzett intézkedést hosszú távon is fenn tudott tartani, Magyar Péternek erre a Néppárt tagjaként jóval kevesebb lehetősége lesz.
Persze a liberálisok azonnali felháborodása rámutat Magyar Péter valódi dilemmájára. A Tisza Párt ugyanis valójában egy nagykoalíció, csak nem pártok között, hanem egy politikai erőn belül. Benne van a Fidesszel elégedetlen keményvonalas konzervatívtól kezdve a liberális fiatalon át a szélsőbaloldali Jámbor Andrásig mindenki.
Ezt az ideológiailag még a szivárványnál is színesebb tömböt pedig eddig egyetlen cél, Orbán Viktor legyőzése tartotta egyben. Arról, hogy mi lesz utána, senki nem beszélt.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert