Reszkethet a Medián: sorra nyeri a Fidesz–KDNP az időközi választásokat

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Minden eszközzel a kormányfő ellen dolgozik a baloldali elit — és az idő egyre fogy.
A kormánypártok bizonyították, hogy egyben a tábor, ráadásul volt, ahol még meglepetést is sikerült szerezni. A Tisza ezzel szemben a neki kedvező, a magukat függetlennek nevező közvélemény-kutatók által publikált eredmények ismeretében sem kockáztatott.
Március 8-án megtartották az utolsó időközit az áprilisi országgyűlési választások előtt. A baloldali fellegvárként számontartott Kazincbarcika 7-es számú önkormányzati körzetének új képviselőjéről kellett dönteni, a győztes pedig a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila lett.
A kazincbarcikai időközivel több szempontból is érdemes mélyebben foglalkozni. Egyrészt mert nagyon közel van hozzá az országgyűlési megméretés időpontja, már bőven a hivatalos kampánykezdet után bonyolították le, így az valószínűleg hatott a kimenetelére. Ennek megfelelően arra is alkalmas lehet, hogy hangulatfelmérésként tekintsünk rá. Másrészt pedig mert meglepő eredményt hozott: a baloldali vezetésű Kazincbarcikán 2006 óta csak háromszor tudott egyéni választókerületet nyerni a Fidesz–KDNP. Kaló Attila 2024-ben a szavazatok mindössze 23 százalékát gyűjtötte be, ezúttal viszont 43 százalékkal végzett az élen. A Tisza hivatalosan ezen a választáson sem indult, de a párthoz köthető, a helyi Tisza-szigetben tevékenykedő Séllyei Erzsébet megmérette magát, és csupán a harmadik helyet tudta megszerezni a szavazatok 20 százalékával.
A Tisza győzelmén dolgozó média és elemzők azzal próbálják halványítani a kormánypártok sikerét, hogy – a Tiszához köthető jelölt indulását figyelmen kívül hagyva – azt hangsúlyozzák, Magyar Péter pártja nem jelölt senkit a választáson, és különben is alacsony volt a részvétel.