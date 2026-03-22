Reszkethet a Medián: sorra nyeri a Fidesz–KDNP az időközi választásokat

Március 8-án megtartották az utolsó időközit az áprilisi országgyűlési választások előtt. A baloldali fellegvárként számontartott Kazincbarcika 7-es számú önkormányzati körzetének új képviselőjéről kellett dönteni, a győztes pedig a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila lett.

Fotó: Mandiner-achív

A kazincbarcikai időközivel több szempontból is érdemes mélyebben foglalkozni. Egyrészt mert nagyon közel van hozzá az országgyűlési meg­méretés időpontja, már bőven a hivatalos kampánykezdet után bonyolították le, így az valószínűleg hatott a kimenetelére. Ennek megfelelően arra is alkalmas lehet, hogy hangulatfelmérésként tekintsünk rá. Másrészt pedig mert meglepő eredményt hozott: a baloldali vezetésű Kazincbarcikán 2006 óta csak háromszor tudott egyéni választókerületet nyerni a Fidesz–KDNP. Kaló Attila 2024-ben a szavazatok mindössze 23 százalékát gyűjtötte be, ezúttal viszont 43 százalékkal végzett az élen. A Tisza hivatalosan ezen a választáson sem indult, de a párthoz köthető, a helyi Tisza-szigetben tevékenykedő Séllyei Erzsébet megmérette magát, és csupán a harmadik helyet tudta megszerezni a szavazatok 20 százalékával.