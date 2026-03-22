03. 22.
vasárnap
Reszkethet a Medián: sorra nyeri a Fidesz–KDNP az időközi választásokat

2026. március 22. 08:54

A kormánypártok bizonyították, hogy egyben a tábor, ráadásul volt, ahol még meglepetést is sikerült szerezni. A Tisza ezzel szemben a neki kedvező, a magukat függetlennek nevező közvélemény-kutatók által publikált eredmények ismeretében sem kockáztatott.

Vizvári Soma

Március 8-án megtartották az utolsó időközit az áprilisi országgyűlési választások előtt. A baloldali fellegvárként számontartott Kazincbarcika 7-es számú önkormányzati körzetének új képviselőjéről kellett dönteni, a győztes pedig a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila lett.

Csibi Krisztina óriási fölénnyel nyert Tolnában
Fotó: Mandiner-achív

A kazincbarcikai időközivel több szempontból is érdemes mélyebben foglalkozni. Egyrészt mert nagyon közel van hozzá az országgyűlési meg­méretés időpontja, már bőven a hivatalos kampánykezdet után bonyolították le, így az valószínűleg hatott a kimenetelére. Ennek megfelelően arra is alkalmas lehet, hogy hangulatfelmérésként tekintsünk rá. Másrészt pedig mert meglepő eredményt hozott: a baloldali vezetésű Kazincbarcikán 2006 óta csak háromszor tudott egyéni választókerületet nyerni a Fidesz–KDNP. Kaló Attila 2024-ben a szavazatok mindössze 23 százalékát gyűjtötte be, ezúttal viszont 43 százalékkal végzett az élen. A Tisza hivatalosan ezen a választáson sem indult, de a párthoz köthető, a helyi Tisza-szigetben tevékenykedő Séllyei Erzsébet megmérette magát, és csupán a harmadik helyet tudta megszerezni a szavazatok 20 százalékával.

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Kaló Attila 2024- ben a szavazatok mindössze 23 százalékát gyűjtötte be, ezúttal viszont 43 százalékkal végzett az élen Kazincbarcikán
fotó: Mandiner-archív

Átalakuló szavazói magatartás

A Tisza győzelmén dolgozó média és elemzők azzal próbálják halványítani a kormánypártok sikerét, hogy – a Tiszához köthető jelölt indulását figyelmen kívül hagyva – azt hangsúlyozzák, Magyar Péter pártja nem jelölt senkit a választáson, és különben is alacsony volt a részvétel.

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. március 22. 10:04
A macskás fadísz úgy elveri őket, mint szódás a lovát.
CirmoS
2026. március 22. 09:45
A Medián nevű gittegylet TÉNYSZERŰEN megbukott! El lehet TAKARODNI hannendistől- mindenestől! Újra és újra szembesíteni kell őket a lebukásukkal! És akkor itt van még ez is! Voltak olyan kutatások illetve inkább KÖZLEMÉNYEK, amik kimondottan a közvéleményt BEFOLYÁSOLÓ céllal készültek! Hann Endre a ' 22- es választás után!
neszteklipschik
2026. március 22. 09:32
A lippsi kamu "közvélemény kutatás" nem valami újdonság. Már 4 éve is ugyanez volt. És már ott is megláthattuk mennyire "hatékony"... 🤣🤣🤣
Ízisz
2026. március 22. 09:08
Z. Mehetnek a libsi közvélemény kutatók az apjuk f....ra!!! A gyakorlat pont az ellenkezőjét mutatja!!! A választási vereségük után már nem lesz releváns a hazug eredményük, amire hivatkoznának, hogy csalt a Fidesz!!!💯❗👌👎
