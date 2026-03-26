Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
demokrácia Magyarország jobboldal Vlagyimir Putyin Megadja Gábor Orbán Viktor baloldal

Minden bizonnyal Putyler országában szedték le a sakktábláról Marine Le Pen pártját

2026. március 26. 22:58

Mint kiderült, az Északi Áramlatot is Putyler robbantotta föl.

Megadja Gábor
Facebook

„Valaki cserélje le a tanácsadókat a globálnyik progresszíveknél. Már megint az oroszozás, putyinozás megy through and through, mintha nem ment volna le a nap 2016 óta.

Az utóbbi napok történései állítólag azt bizonyítják, hogy Magyarország »putyinizálódik«, most már aztán igazán, de tényleg, mert már 2014-ben is putyinizálódott, de közben valamikor már elmúlt, hogy aztán most újra putyinizálódhasson. A demokrácia is így szűnik meg – állandóan, újra.

Állítólag példátlan, hogy esetleges külföldi ügynököket keressenek egy olyan pártban, amelyik elég nyilvánvalóan idegen országok érdekeit képviseli és azokat igyekszik megvalósítani, az infósok nyilván csak pogácsázni járnak be az ukrán követségre, hát ilyet csak a Putyler országa látott eddig. Minden bizonnyal Putyler országában szedték le a sakktábláról Marine Le Pen pártját, és Putyler országában van a Gestapo az AfD hátsójában állandóan, ahol néha érdekes, khm, balesetek történnek.

Mint kiderült, az Északi Áramlatot is Putyler robbantotta föl (csőgörénnyel).

De nem, egy nyomozás az a putyinizálódás bizonyítéka mifelénk Mucsán. Ebben a putyinizálódó országban egyvalamiben biztosak lehetünk: hogy a nyilvánvaló ügynöki-és kémtevékenységet végző egyének feladatukat gyakorlatilag kiírhatják a homlokukra és a hajuk szála sem görbül. Az ellenzéki legújabb megváltók belefulladhatnak a kokiánba meg az elesdébe, simán megúszhatják bűncselekmények egész sorát (a bónusz, hogy itt TÉNYLEG mindenki lehallgat mindenkit), vezérkari főnökként slavai ukrainizhetnek nemzetközi dzsemboikon, majd fegyverrel jaszkarizhatnak lafókon stb-stb.

Ha ilyen a Putyler világa, akkor tényleg érdemes oda ellátogatni,

mert ennél szabadelvűbb, sőt libertinusabb országot valószínűleg még nem láttunk, ahol minden nyíltan felforgató külföldi ügynök, forradalmár, bűnöző és bajkeverő mindenféle akadály nélkül garázdálkodhat. És egy dologban lehet biztos minden külföldi ügynök, forradalmár, bűnöző és bajkeverő: hogy a Fidesz alatt csinálhat bármit, és nyugodtan elmondhatja ezredszerre is, hogy putyinizálódás van meg diktatúra. A diktatúra olyan óvatosan fog bánni vele, mint a hímes tojással.”

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!