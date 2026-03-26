„Valaki cserélje le a tanácsadókat a globálnyik progresszíveknél. Már megint az oroszozás, putyinozás megy through and through, mintha nem ment volna le a nap 2016 óta.

Az utóbbi napok történései állítólag azt bizonyítják, hogy Magyarország »putyinizálódik«, most már aztán igazán, de tényleg, mert már 2014-ben is putyinizálódott, de közben valamikor már elmúlt, hogy aztán most újra putyinizálódhasson. A demokrácia is így szűnik meg – állandóan, újra.