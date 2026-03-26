Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
„Valaki cserélje le a tanácsadókat a globálnyik progresszíveknél. Már megint az oroszozás, putyinozás megy through and through, mintha nem ment volna le a nap 2016 óta.
Az utóbbi napok történései állítólag azt bizonyítják, hogy Magyarország »putyinizálódik«, most már aztán igazán, de tényleg, mert már 2014-ben is putyinizálódott, de közben valamikor már elmúlt, hogy aztán most újra putyinizálódhasson. A demokrácia is így szűnik meg – állandóan, újra.
Állítólag példátlan, hogy esetleges külföldi ügynököket keressenek egy olyan pártban, amelyik elég nyilvánvalóan idegen országok érdekeit képviseli és azokat igyekszik megvalósítani, az infósok nyilván csak pogácsázni járnak be az ukrán követségre, hát ilyet csak a Putyler országa látott eddig. Minden bizonnyal Putyler országában szedték le a sakktábláról Marine Le Pen pártját, és Putyler országában van a Gestapo az AfD hátsójában állandóan, ahol néha érdekes, khm, balesetek történnek.
Mint kiderült, az Északi Áramlatot is Putyler robbantotta föl (csőgörénnyel).
De nem, egy nyomozás az a putyinizálódás bizonyítéka mifelénk Mucsán. Ebben a putyinizálódó országban egyvalamiben biztosak lehetünk: hogy a nyilvánvaló ügynöki-és kémtevékenységet végző egyének feladatukat gyakorlatilag kiírhatják a homlokukra és a hajuk szála sem görbül. Az ellenzéki legújabb megváltók belefulladhatnak a kokiánba meg az elesdébe, simán megúszhatják bűncselekmények egész sorát (a bónusz, hogy itt TÉNYLEG mindenki lehallgat mindenkit), vezérkari főnökként slavai ukrainizhetnek nemzetközi dzsemboikon, majd fegyverrel jaszkarizhatnak lafókon stb-stb.
Ha ilyen a Putyler világa, akkor tényleg érdemes oda ellátogatni,
mert ennél szabadelvűbb, sőt libertinusabb országot valószínűleg még nem láttunk, ahol minden nyíltan felforgató külföldi ügynök, forradalmár, bűnöző és bajkeverő mindenféle akadály nélkül garázdálkodhat. És egy dologban lehet biztos minden külföldi ügynök, forradalmár, bűnöző és bajkeverő: hogy a Fidesz alatt csinálhat bármit, és nyugodtan elmondhatja ezredszerre is, hogy putyinizálódás van meg diktatúra. A diktatúra olyan óvatosan fog bánni vele, mint a hímes tojással.”
