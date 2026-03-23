magyar kormány tisza párt Panyi Szabolcs kémbotrány Magyar Péter választás

Kocsis Máté rámutatott: „Ez nem Panyi Szabolcs ügye, hanem a Tisza kémbotránya” (VIDEÓ)

2026. március 23. 19:16

A Fidesz frakcióvezetője szerint égető kérdés, hány idegen kém dolgozik még a magyar kormány ellen magyar emberek közreműködésével.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy újabb videóban reagált a hétfőn kipattant Panyi Szabolcs újságíróhoz kapcsolódó ügyre. Felidézte, hogy a magát függetlennek való Panyi összejátszott külföldi kémekkel, kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát.

Mint fogalmazott, ez „a kisebbik baj, 

nagyobbik az, hogy felmerül az, hogy hány idegen kémmel, idegen ország titkosszolgálatával játszanak még össze a tiszások”.

„Azért mondom, hogy a tiszások, mert ez a Panyi Szabolcs nevű »újságíró« Orbán Anitának, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének a munkatársa, barátja, bent dolgozott a stábjában. Éppen ezért ez nem Panyi Szabolcs ügye, hanem a Tisza kémbotránya” – mutatott rá a politikus.

Kocsis szerint itt a kérdések sorjáznak. Elsőként arra kell tudnunk a választ, hogy hány idegen titkosszolgálattal játszik még össze Magyar Péter pártja. Most egyet detektáltak, de hány van még, mi a célja ennek, 

hány idegen kém dolgozik még a magyar kormány ellen magyar emberek közreműködésével. 

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője szerint ez minden értelemben hazaárulás, és következménye kell legyen. Leszögezte, hogy mindez nem lehet a politikai harc eszköztára, hogy idegen kémeket bevonnak a választási küzdelembe és veszélyeztetik Magyarország érdekeit. 

„Ha már egy focipályán vagyunk, akkor öngólt lőttek most a tiszások, és az öngól is gól” – zárta bejegyzését Kocsis Máté.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

cint04
2026. március 23. 20:35
ukrán ugynökök: velorex-4 = belbuda = cirmos bocs 1db skizofrén ukrán ügynök.. vicces láti ahogy váltogatják a neveiket és egymás alá kommentelnek :D
cint04
2026. március 23. 20:27
panyi a videóban említ még embereket, Orbán Anita, férjének a testvérének talán a felesége(?) ha jól értettem, aki a köztársági elnök mellett dolgozik már Ádertől... Emlékezzünk novák esetére.. remélem a nő már megkapta a felmondását...
Ízisz
2026. március 23. 20:20
Z. "ez nem Panyi Szabolcs ügye, hanem a Tisza kémbotránya" Az egész tisza egy botrány!!!, nemzet és hazaáruló és ügynök csürhe!!! 💯🤮❗ Ezt a hazáját szerető emberek, meg fogják köszönni nekik a választás napján!!! A betonba lesznek taposva!!! 💯🇭🇺❗ Abban hiba nem lesz!!! 💯🇭🇺🧡👏💪❗
elfújta az ellenszél
2026. március 23. 20:18
Ezekben a kiszivárgott hangfelvételekben az a legimpresszívebb, ahogyan beszélnek egymás között, amikor nem a nyilvánosság kábítására megy ki a játék. A degenerált belpesti Panyi előadja a vagányt, aki az egész jövőbeni magyar külpolitikát meg tudja határozni, rajta múlik kik lesznek a külügyminisztériumban és kiket kell kirúgni, a leendő külügyér pedig az ő iránymutatásai szerint fogja csinálni a dolgokat. Viccnek is rossz, de ő ezt nem viccnek szánja, és sajnos abban a közegben tényleg egy ilyen hányaveti, ráadásul külföldről beszervezett pöcshuszár szava lehet a mérvadó. Agyhalottak között a féleszű is király.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!