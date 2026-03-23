Kocsis Máté rámutatott: „Ez nem Panyi Szabolcs ügye, hanem a Tisza kémbotránya” (VIDEÓ)

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A Fidesz frakcióvezetője szerint égető kérdés, hány idegen kém dolgozik még a magyar kormány ellen magyar emberek közreműködésével.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy újabb videóban reagált a hétfőn kipattant Panyi Szabolcs újságíróhoz kapcsolódó ügyre. Felidézte, hogy a magát függetlennek való Panyi összejátszott külföldi kémekkel, kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát.
Mint fogalmazott, ez „a kisebbik baj,
nagyobbik az, hogy felmerül az, hogy hány idegen kémmel, idegen ország titkosszolgálatával játszanak még össze a tiszások”.
„Azért mondom, hogy a tiszások, mert ez a Panyi Szabolcs nevű »újságíró« Orbán Anitának, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének a munkatársa, barátja, bent dolgozott a stábjában. Éppen ezért ez nem Panyi Szabolcs ügye, hanem a Tisza kémbotránya” – mutatott rá a politikus.
Kocsis szerint itt a kérdések sorjáznak. Elsőként arra kell tudnunk a választ, hogy hány idegen titkosszolgálattal játszik még össze Magyar Péter pártja. Most egyet detektáltak, de hány van még, mi a célja ennek,
hány idegen kém dolgozik még a magyar kormány ellen magyar emberek közreműködésével.
A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője szerint ez minden értelemben hazaárulás, és következménye kell legyen. Leszögezte, hogy mindez nem lehet a politikai harc eszköztára, hogy idegen kémeket bevonnak a választási küzdelembe és veszélyeztetik Magyarország érdekeit.
„Ha már egy focipályán vagyunk, akkor öngólt lőttek most a tiszások, és az öngól is gól” – zárta bejegyzését Kocsis Máté.
