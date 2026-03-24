Csak erős idegzetűeknek: elvennék a nagymama személyi igazolványát, mert a Fideszre szavazna

Tárkányi Zsolt-botrány: horogkeresztet rajzoltak Dobrev Klára plakátjára
Csak a DK-s és fideszes plakátokat firkálták össze, a Tisza Párté érintetlen.
A demokrácia jegyében a tiszások azt javasolják egymásnak, hogy ne engedjék szavazni menni azokat, akik Orbán Viktort támogatnák a következő négy évben is.
Az elmúlt hetekben nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza Párt szavazói mit gondolnak a demokráciáról: minden más ellenzéki párttól a visszalépést követelik, a Fidesz békés tömegrendezvényeit mocskolódással és gyalázkodással próbálják megzavarni, ha pedig úgy tartja kedvük, horogkeresztet rajzolnak a választási plakátokra. A Partizán Facebok-oldalának hozzászólói között találtunk olyan tiszást, aki még a családtagokon is képes lenne átgázolni Magyar Péter érdekében.
A legfrissebb bejegyzés alatti kommentben ugyanis egyikük azt írja,
meggyőzték a fideszes nagyit, hogy ne menjen el szavazni, ám attól tart, végül mégsem marad otthon – a másik tiszás erre azt javasolja, hogy vegyék el a személyi igazolványát az idős nőtől.
A posztban egyébként a Partizán azt írja, jelentősen, 7 százalékkal csökkent az esély a Tisza Párt győzelmére a legfrissebb mandátumszimulációban.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala