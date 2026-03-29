„Az az igazság, hogy ha nem csekkoltam volna ki az ellenzékből már 2 éve, amikor azt láttam, hogy (miután éveken át szenvedélyesen magyarázták, hogy mi a probléma a Tiborczokkal, Matolcsy Ádámokkal), csont nélkül a pajzsukra emelnek egy haszonleső, járadékvadász, a kapcsolataiból ingyenélő NER-ficsúrt, vagy ha nem lett volna elég látni, hogy ugyanennek az »ellenzéki« közegnek az állítólagos »feministái« sok évnyi nőjogi hablatyolás után egy családterrorizáló nárcisztikus szociopata rajongóivá válnak, és az áldozatot kezdik gúnyolni – szóval ha bármi okból nem undorodtam volna meg tőlük már itt, akkor biztosan szakítottam volna velük most, amikor ugyanezek az emberek vegytiszta dacból és O1G-indulatból elkezdenek sztárolni sötét hátterű Panyi ügynököket, vagy kétely és megfontolás nélkül elhisznek egy nap alatt megcáfolódó meséket »ártatlan« tiszás informatikusokról, és minden vágyvezérelt hiedelmüket vagy farizeus jóemberkedésre, vagy alaktalan hergelésre, morális pánikkeltésre használnak fel.

Annyira örülök, hogy nem tartozom közétek, áradók. El sem tudjátok képzelni, milyen felszabadító kívül maradni a polgárháborún és a senkiföldjén átvészelni ezt a lélekmérgező kampányt.”