10. 24.
péntek
Tisza Török Gábor Magyar Péter Békemenet Orbán Viktor

Orbán Viktor beszéde sokkal jobb volt, mint Magyar Péteré, csak látszat kedvéért Török Gábor ezt így nem akarja kimondani

2025. október 24. 18:44

Nem gondolom, hogy a manipulációs kerekasztal tagjai ingyen mérnék ily magasra a Tiszát.

2025. október 24. 18:44
Horváth K. József
Horváth K. József

A Tiszánál nagy lehet a baj. Magyar Péter zuhogó esőbe állította szimpatizánsait október 23-án, s lényegében annyit üzent nekik a jövőbeni tennivalókról, hogy fogják meg egymás kezét, s ha hazamennek, keressék egymást. Ez nem túl sok, ebből önmagában nem lesz választási győzelem. Ezt érezhette Török Gábor is, az önmagát kényesen független-objektívnek tartó politikai elemző, aki gyengének gondolhatta a közvélemény-kutatók manipulációs kerekasztalának produktumait ahhoz, hogy az alapvetően gyenge teljesítményt nyújtó Tisza Pártról elhitessék a választókkal, hogy ennek ellenére nekik áll a zászló. Úgy gondolta:

nyíltabban kiáll a Tisza mellett, hátha nem veszi észre az olvasó, hogy ez bizony elfogultság, a Tisza szekerét toló álláspont. 

Hogy megy-e ezzel a világ elébb, hogy a választók Török coming outjától hatékonyabban fogják-e támogatni Pojáca Peti pártját, nem tudni. Némelyek szerint akár a feje tetejére is állhat, ennél több embert már nem tud maga mellé állítani. Sőt! Ahogy múlik az idő, s ahogy látványosan fogynak a Tisza szigetek, úgy darabra is inkább csökken a párttal rokonszenvező magyarok száma.

Török Gábor a 24.hu-n sajátosan mérte össze a tegnapi ünnep két szónokának teljesítményét. Szerinte a „politikusi beszédek túlértékeltek a magyar politikában”. Ez magyarra fordítva azt jelent, hogy 

Orbán Viktor beszéde sokkal jobb volt, mint Magyar Péteré, csak a látszat kedvéért Török ezt így nem akarja kimondani.

Sőt, azt akarja érzékeltetni, hogy a dolog fordítva igaz. Hangsúlyozta ugyanis, hogy a választásokig tartó versenyfutásban a Tisza áll jobban.

A manipulációs kerekasztal üzeneteinek készpénzként való elfogadása enyhén szólva kritikáért kiállt. Nem csak azért, mert más közvélemény-kutatók a manipulációs brigádéval éppen ellentétes méréseket tesznek le az asztalra, s a tapasztalatok szerint a választásokon rendre az ő méréseik állnak legközelebb az eredményhez. 
Ezt igazolja a Medián közvéleménykutató vezetője, Hann Endre nyilatkozata a HVG Fülke című podcast műsorában, ahol erősen elszólta magát. Kijelentette: „ha elég sok ember elhiszi, hogy az lesz a győztes, akit most annak látnak, vagy akit annak hoznak ki a közvélemény-kutatások, akkor az egy kicsit növeli az esélyt. Befolyásol”. Elismerte azt is, ő mindig vállalta, hogy a szakmája olyan műfaj, amelyik befolyásolja a közvéleményt. De hogy mosdassa a szerecsent, kijelentette, hogy a Mediánnál „tisztességes eszközöket használnak”. A helyébe én is ezt mondanám, mert ki is akarná magára azt mondani, hogy csúnya fiú... 

Török Gábor úgy tesz, mintha elemzőként semmi köze nem volna a közvélemény-kutatásokhoz. Mintha nem sejtené, hogy ezeknek a valóságtól rendkívül messze álló eredményeknek kevés köze van a valósághoz.

Tudja jól, hogy áprilisban úgy járhatunk majd, mint Harris alelnök, akinek a közvélemény-kutatói rendre az ő győzelmét jelezték előre, aztán jött a puff, neki! Fényes sikerrel befutott rivális Trump elnök. 

Persze annak sincs sok köze a valósághoz, amit a 24.hu-n lehetett ma olvasni tőle. E szerint 

„az elmúlt három hónapban a Tisza nem hibázott, és a mostani esemény [Nemzeti Menet] is sikeres volt.” 

Hogy nem hibázott-e a Tisza az elmúlt három hónapban? Meg hogy sikeres volt-e a Nemzeti Menet? Nem tudom. Mintha az elmúlt időszakban került volna nyilvánosságra a drasztikus adóemelésről szóló Tisza-terv, amit persze gyorsan igyekeztek cáfolni, és nagyszabású adócsökkentésről delirálni, de a bogarat már beültették a fülekbe. Ráadásul annak mantrázása sem sokat segített, hogy választások előtt semmit sem lehet elmondani, mert akkor megbuknak, utána viszont mindent. Meg a többi földi jóról szóló információ, például a kórház- és iskolabezárásokról. 

Orbán Viktor pedig azt posztolta a Facebookon a Békemenetről, hogy „Kétszer annyian voltunk!”. Ha Töröknek ez a siker, azt készséggel aláírom, mint ahogy azt is, ha Pojáca büszke lehet a választásokon a második helyére. 

Török már 2014-ben látta a Fidesz megrendülését, sőt 2018-ban a Fidesznek még abszolút többségében sem hitt. 2022-ben egyenesen „hatalmas bajban” lévő Fideszt vizionált. Aztán sorra jöttek a kétharmadok.

Nem gondolom, hogy a manipulációs kerekasztal tagjai ingyen mérnék ily magasra a Tiszát. Aztán hirtelen Arany János A Fülemile című verse jut eszembe. Csak nem? Önöknek is? 

(Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)

 

gullwing
2025. október 24. 20:11
Török már sokszor bizonyította nem ért a politikához, selejtes alak.
2
balbako_
2025. október 24. 19:53
Orbán Viktor programot adott a jövőről és ismertette a jelen politikusi feladatait. A Szaros hadovált és 3 órán át nem mondott semmit. Az első egy politikus beszéde a második egy Fidel Castro imitátoré. (Csak a fiatalok kedvéért Castro a kommunista kubai gyilkos irgalmatlan hosszú beszédekkel zsibbasztotta alattvalóit. A leghosszabb beszéde 7 óra és 10 perc volt, amelyet 1986-ban a Kubai Kommunista Párt III. kongresszusán mondott Havannában.)
4
tapir32
2025. október 24. 19:40
Csak az erkölcs teljes hiánya késztethet valakit Magyar Péter a rabló és a Tisza támogatására!
4
tapir32
2025. október 24. 19:37
Egy rabló vezeti a Tisza Pártot! Agyhalottak akik egy ilyen alakot támogatnak. Mit tett eddig Magyar Péter? Hazudott, rágalmazott, mocskolódott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött, nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, lopott és még rabolt is. Lehallgatta a feleségét és bennfentes kereskedelemmel foglalkozott. Erkölcsi hulla. Kinek kell egy ilyen szar alak?
2
