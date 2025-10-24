Orbán Viktor beszéde sokkal jobb volt, mint Magyar Péteré, csak látszat kedvéért Török Gábor ezt így nem akarja kimondani

A Tiszánál nagy lehet a baj. Magyar Péter zuhogó esőbe állította szimpatizánsait október 23-án, s lényegében annyit üzent nekik a jövőbeni tennivalókról, hogy fogják meg egymás kezét, s ha hazamennek, keressék egymást. Ez nem túl sok, ebből önmagában nem lesz választási győzelem. Ezt érezhette Török Gábor is, az önmagát kényesen független-objektívnek tartó politikai elemző, aki gyengének gondolhatta a közvélemény-kutatók manipulációs kerekasztalának produktumait ahhoz, hogy az alapvetően gyenge teljesítményt nyújtó Tisza Pártról elhitessék a választókkal, hogy ennek ellenére nekik áll a zászló. Úgy gondolta:

nyíltabban kiáll a Tisza mellett, hátha nem veszi észre az olvasó, hogy ez bizony elfogultság, a Tisza szekerét toló álláspont.

Hogy megy-e ezzel a világ elébb, hogy a választók Török coming outjától hatékonyabban fogják-e támogatni Pojáca Peti pártját, nem tudni. Némelyek szerint akár a feje tetejére is állhat, ennél több embert már nem tud maga mellé állítani. Sőt! Ahogy múlik az idő, s ahogy látványosan fogynak a Tisza szigetek, úgy darabra is inkább csökken a párttal rokonszenvező magyarok száma.

Török Gábor a 24.hu-n sajátosan mérte össze a tegnapi ünnep két szónokának teljesítményét. Szerinte a „politikusi beszédek túlértékeltek a magyar politikában”. Ez magyarra fordítva azt jelent, hogy