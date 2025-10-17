Ft
Budapesti békecsúcs orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Már Spanyolországban is a budapesti Trump–Putyin-békecsúcs a téma

2025. október 17. 13:05

Az El País hosszasan ír a budapesti Trump–Putyin-békecsúcsról és hátteréről.

2025. október 17. 13:05
Az El País cikke Trump és Putyin budapesti békecsúcsának tervéről

„Trump bejelentette, hogy Budapesten találkozik Putyinnal az ukrajnai háború lezárása érdekében: ’Gyorsan fog történni, valószínűleg két héten belül’” – ezzel a címmel számolt be z orosz-ukrán háborúnak véget vetni próbáló budapesti Trump–Putyin-békecsúcs bejelentéséről a vezető nemzetközi spanyol napilap és hírportál, a baloldali El País.

Mint írják: „Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy miután »hosszú és eredményes« telefonbeszélgetést folytatott orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, megállapodtak abban, hogy »egy előre megbeszélt helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkoznak, hogy megvizsgálják«, «véget tudnak-e vetni az Oroszország és Ukrajna közötti gyalázatos háborúnak«.”

A lap hosszasan taglalja 

  • a Trump Social Truth-posztját, 
  • a Zelenszkijjel való legújabb találkozóját, 
  • a bejelentés előzményeit, és 
  • feleleveníti az alaszkai Trump–Putyin-találkozót is.

Hozzáteszik: Jurij Usakov volt orosz amerikai nagykövet, Putyin külpolitikai tanácsadója szerint a budapesti találkozó ötlete az orosz elnöktől származik.

Az El País megjegyzi: Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijelentette, hogy kész fogadni a két elnököt, és azt írta az X-en: „Ez nagyszerű hír a világ békeszerető népei számára.”

Úgyszintén beszámolt a hírről a liberális El Mundo.

A Mandiner hírfolyamát a budapesti békecsúcsról itt találja.

Ezt is ajánljuk a témában

 

