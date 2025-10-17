Már Spanyolországban is a budapesti Trump–Putyin-békecsúcs a téma

„Trump bejelentette, hogy Budapesten találkozik Putyinnal az ukrajnai háború lezárása érdekében: ’Gyorsan fog történni, valószínűleg két héten belül’” – ezzel a címmel számolt be z orosz-ukrán háborúnak véget vetni próbáló budapesti Trump–Putyin-békecsúcs bejelentéséről a vezető nemzetközi spanyol napilap és hírportál, a baloldali El País.

Mint írják: „Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy miután »hosszú és eredményes« telefonbeszélgetést folytatott orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, megállapodtak abban, hogy »egy előre megbeszélt helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkoznak, hogy megvizsgálják«, «véget tudnak-e vetni az Oroszország és Ukrajna közötti gyalázatos háborúnak«.”

A lap hosszasan taglalja

a Trump Social Truth-posztját,

a Zelenszkijjel való legújabb találkozóját,

a bejelentés előzményeit, és

feleleveníti az alaszkai Trump–Putyin-találkozót is.

Hozzáteszik: Jurij Usakov volt orosz amerikai nagykövet, Putyin külpolitikai tanácsadója szerint a budapesti találkozó ötlete az orosz elnöktől származik.