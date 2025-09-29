Ft
Menczer Tamás Digitális Polgári Kör Orbán Viktor

„Nekünk nem kell hozzá pisztoly” – Menczer Tamás szerint két út közül választhatunk (VIDEÓ)

2025. szeptember 29. 12:38

A politkus úgy látja: a szuverenista magyar út Orbán Viktor vezetésével a józan észre épül.

2025. szeptember 29. 12:38
null

„Két lehetőség áll előttünk” – hangsúlyozta legújabb videójában Menczer Tamás, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint az egyik a szuverenista magyar út Orbán Viktor vezetésével, amely a józan észre épül, és olyan intézkedéseket kínál, mint az Otthonfelújítási program, a családi adókedvezmény megduplázása vagy az édesanyák adómentessége. Hozzátette: 

októberben a háromgyermekesek, januártól pedig a kétgyermekes családok élhetnek ezekkel a lehetőségekkel, felmenő rendszerben.

„Van az időseknek 13. havi nyugdíj és élelmiszerutalvány, fiataloknak adómentesség és egymillió új munkahely. Béke és biztonság. Ez a szuverenista magyar út” – hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Rámutatott: lehet választani egy másik utat, Tisza-adóval, szja-emeléssel, a társasági adó emelésével, ezerforintos benzinnel, három és félszeres rezsivel, Ukrajna és Brüsszel kiszolgálásával, a migránsok beengedésével.

„Ebből a kettőből lehet választani. Ez a politikai rész, és ha az emberi részt nézzük, akkor agresszió, lökdösődés, akasztás, főbelövés, fegyverrel közlekedés van ott. Nálunk meg az van, ahogy mondtuk a Harcosok Klubjában meg a Digitális Polgári Köröknél, hogy mi megmutatjuk az erőnket, de nekünk nem kell hozzá pisztoly” – közölte Menczer Tamás.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd / MTI

 

 

