„Nekünk nem kell hozzá pisztoly” – Menczer Tamás szerint két út közül választhatunk (VIDEÓ)

„Két lehetőség áll előttünk” – hangsúlyozta legújabb videójában Menczer Tamás, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint az egyik a szuverenista magyar út Orbán Viktor vezetésével, amely a józan észre épül, és olyan intézkedéseket kínál, mint az Otthonfelújítási program, a családi adókedvezmény megduplázása vagy az édesanyák adómentessége. Hozzátette:

októberben a háromgyermekesek, januártól pedig a kétgyermekes családok élhetnek ezekkel a lehetőségekkel, felmenő rendszerben.

„Van az időseknek 13. havi nyugdíj és élelmiszerutalvány, fiataloknak adómentesség és egymillió új munkahely. Béke és biztonság. Ez a szuverenista magyar út” – hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Rámutatott: lehet választani egy másik utat, Tisza-adóval, szja-emeléssel, a társasági adó emelésével, ezerforintos benzinnel, három és félszeres rezsivel, Ukrajna és Brüsszel kiszolgálásával, a migránsok beengedésével.

„Ebből a kettőből lehet választani. Ez a politikai rész, és ha az emberi részt nézzük, akkor agresszió, lökdösődés, akasztás, főbelövés, fegyverrel közlekedés van ott. Nálunk meg az van, ahogy mondtuk a Harcosok Klubjában meg a Digitális Polgári Köröknél, hogy mi megmutatjuk az erőnket, de nekünk nem kell hozzá pisztoly” – közölte Menczer Tamás.