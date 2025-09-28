Ft
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám
Mandiner

„Kedves Híveink, nagyon félünk a kormánypártoktól. Akiket hihetetlen erővel le fogunk győzni a választásokon. Erre csak mi vagyunk alkalmasak. Aki másik ellenzéki pártra szavaz: a kormánypártokra szavaz. De mint tudják: a kormánypártok gonoszak. Ráadásul pörsenés van az orrukon. Meg börtönnel fenyegetnek és fegyverrel járnak a saját híveik közé.

Ja nem, azok mi vagyunk, ám ennek  az oka, hogy nagyon félünk a kormánypártoktól.  Kicsit a sajátjainktól is: ezért a fegyver. Viszont elzavarjuk ezt az összevissza hadováló bandát, csak mi, mi vagyunk erre képesek. Udvariasságból használok többesszámot: természetesen úgy értem: csak én vagyok erre képes. Hanem egyelőre mégse mutatom be az országgyűlési képviselőjelöltjeimet.

Természetesen nem  szegtem meg az ígéretemet, csupán a kormánypártok galádsága miatt bíráltam felül, amit korábban állítottam. Pontosan tudják, hogy én a szeretet országát építem. Úgy értem én vagyok az ország és maguk szeressenek. Vagy a börtön. Vagy a gonosz kormánypártok. Vannak jelöltjeink. Kiváló emberek. Minden településen minket (értsd: engem) ünnepelnek.

A kormány is felállt. Itt állok, látják. Erre az aljas cselszövésre , hogy megmondtam a kormánypártoknak: vége és még sincs vége, nem lehettem felkészülve. De lesznek jelöltjeink. Nem a jelöltek a fontosak. Az a fontos, hogy leváltsuk a kormányt. Szavazzanak rám minden körzetben, vagy arra, akit majd jelölök.

Tudják, hogy megmondtam lesz még sok olyan, mint, amikor Tarr alelnököm megmondta, hogy nem mondjuk meg mit teszünk, mert akkor megbuknánk. Ez nem fontos. Csak szavazzanak rájuk. Rám. Mert a kormánypártok nagyon gonoszak.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

